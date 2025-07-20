Фрукт-шпион в вашем холодильнике: лечит всё, пока вы просто наслаждаетесь вкусом

Врачи назвали главные полезные свойства арбуза для кожи, иммунитета и фигуры

4:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Арбуз — это не только символ лета, но и настоящий подарок для организма. Он освежает в жару, помогает поддерживать водный баланс, укрепляет здоровье кожи и сердца, а заодно становится вкусной поддержкой для тех, кто следит за фигурой. Главное — знать, как правильно его есть и что из него можно приготовить.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбуз

Не просто сладость, а источник влаги

Пожалуй, нет ничего лучше в жару, чем кусочек холодного арбуза. Всё потому, что он на 92% состоит из воды. Такой фрукт утоляет жажду буквально с первого укуса и помогает избежать обезвоживания даже в самые жаркие дни.

Дополнительно организм получает набор ценных минералов — калий, фосфор и магний, которые поддерживают электролитный баланс и общее самочувствие.

Низкокалорийный, но насыщающий

Несмотря на свою сладость, арбуз — один из самых низкокалорийных фруктов: в одной чашке кусочков всего около 46 калорий. При этом благодаря большому количеству воды он помогает дольше не чувствовать голод. Это особенно важно тем, кто хочет снизить вес или просто контролировать аппетит летом, когда тяжёлая пища не в радость.

Арбузный сок тоже можно использовать — как основа для прохладительных напитков, особенно если добавить в него немного лимонного сока или разбавить газированной водой.

Арбуз для кожи, иммунитета и сердца

Польза арбуза выходит далеко за рамки утоления жажды. Он содержит витамины A и C, которые необходимы для здоровья кожи и защиты от инфекций. Также в нём есть ликопин — мощный антиоксидант, известный своими свойствами снижать риск некоторых хронических заболеваний и улучшать состояние сердечно-сосудистой системы.

Ещё одно интересное вещество в арбузе — аминокислота цитруллин. Она помогает улучшать кровоток, поддерживает тонус сосудов и может положительно влиять на физическую выносливость. Больше всего её содержится в белой части между мякотью и кожурой — не стоит её выбрасывать.

Что нужно знать об арбузном соке

Свежевыжатый арбузный сок — приятный напиток, но он лишён клетчатки, которая замедляет усвоение сахара. Из-за этого напиток может быстро повышать уровень сахара в крови. Поэтому лучше либо смешивать сок с водой, либо использовать мякоть арбуза в виде пюре — так сохраняется больше полезных веществ.

Для тех, кто хочет сделать напиток интереснее, подойдёт смесь арбуза с соком лайма и льдом. Можно также добавлять мяту или немного базилика — получится лёгкий летний коктейль.

Как есть арбуз, чтобы это было не скучно

Хотя арбуз хорош и сам по себе, с ним можно сделать много интересного. Его добавляют в салаты, готовят на гриле, используют как ингредиент для смузи и гаспачо, а также делают сальсу и даже маринуют кожуру.

Вот несколько интересных идей:

крупные кусочки арбуза можно подавать с мятой, базиликом или щепоткой соли;

из него получаются отличные салаты с фетой, луком и оливковым маслом;

арбузная сальса с лаймом и острым перцем прекрасно сочетается с рыбой или курицей;

замороженные кубики можно взбить в блендере и получить натуральный сорбет или смузи.

Не стоит забывать и о семечках — они съедобны и могут стать полезным перекусом, если их подсушить и слегка поджарить.

Польза арбуза — целый арсенал для здоровья

Арбуз — это не просто освежающий фрукт. Он помогает поддерживать нормальный уровень жидкости, способствует здоровью кожи, иммунитета и сердца, содержит полезные растительные соединения, а ещё радует своим вкусом.

Пока лето в разгаре, стоит использовать этот фрукт по полной: есть его, пить, добавлять в блюда и пробовать новые сочетания. В сезон арбуз — один из самых простых и приятных способов заботиться о себе.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

