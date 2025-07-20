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Время — деньги: этот трюк с картошкой позволит сэкономить целую кучу времени на ужин

Эксперты раскрыли секреты быстрого приготовления жаренной картошкии
4:00
Еда

Жареная картошка — любимое блюдо, которое любят все, но долгое время на плите и необходимость постоянно следить за процессом могут быть утомительными. Хотите сэкономить время и приготовить картошку быстрее, не теряя в качестве? Существует секретный трюк, благодаря которому картофель будет готов в двое быстрее!

жаренная картошка
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
жаренная картошка

Почему картошка жарится долго

Зачастую процесс жарки картошки занимает много времени из-за её толщины, содержания крахмала и необходимости обжарить её до золотистой корочки и мягкости внутри. Это требует терпения и контроля температуры масла, чтобы картофель не подгорел.

Но с этим можно справиться, если знать одну маленькую хитрость, которая ускоряет весь процесс.

Секрет быстрого жареного картофеля

Что нужно сделать, чтобы картошка жарилась в два раза быстрее? Всё достаточно просто: прежде чем выкладывать нарезанный картофель на сковороду, предварительно обработайте его кипятком. Это не только ускорит процесс жарки, но и сделает картошку более мягкой и хрустящей.

Как быстро обжарить картошку: пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовьте картошку
Очистите картофель и нарежьте его брусочками или кружочками. Размер нарезки зависит от ваших предпочтений, но чем тоньше кусочки, тем быстрее они обжарятся.

Шаг 2: Обработка кипятком
Переложите нарезанные картофельные кусочки в глубокую ёмкость и залейте их кипятком. Дайте картошке полежать в горячей воде примерно 2-3 минуты. Это поможет предварительно приготовить картофель, сделав его более мягким и уменьшив время, необходимое для жарки.

Шаг 3: Удаление лишней влаги
После того как картофель полежит в кипятке, откиньте его на дуршлаг, чтобы вся лишняя вода стекла. Затем переложите кусочки на бумажную салфетку, чтобы удалить остаточную влагу. Это важный этап, так как лишняя влага замедлит процесс жарки и может привести к тому, что картошка будет мокрой, а не хрустящей.

Шаг 4: Обжаривание картошки
Теперь можно приступать к жарке. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и высыпьте картофель. Обжаривайте его до золотистой корочки и мягкости внутри, что займет всего 12-15 минут. По мере жарки не забывайте перемешивать картошку, чтобы она подрумянилась равномерно.

Почему этот метод работает

Простой секрет заключается в том, что предварительная обработка кипятком ускоряет процесс жарки, потому что картофель уже частично приготовлен и не требует так много времени на сковороде. Кроме того, снижается количество влаги, что предотвращает излишнее масло и делает картошку более хрустящей.

Советы для идеальной жареной картошки

  1. Используйте антипригарную сковороду или сковороду с толстыми стенками, чтобы жарить картошку равномерно и без подгораний.

  2. Для большей хрусткости в конце жарки можно добавить немного муки или панировочных сухарей.

  3. Для лучшего вкуса используйте свежие специи: чеснок, розмарин, тимьян или паприку.

  4. Обжаривайте картошку на среднем огне, чтобы она не подгорела снаружи и не осталась сырой внутри.

Почему стоит использовать этот метод

  • Экономия времени: Вы будете готовить картошку в два раза быстрее, что идеально подходит для занятых дней.

  • Менее жирно: За счет предварительной обработки картофель впитывает меньше масла.

  • Хрустящая корочка: Этот способ гарантирует, что ваша картошка будет иметь идеальную корочку и мягкость внутри.

  • Лёгкость в приготовлении: Метод не требует сложных ингредиентов или большого количества усилий. 

Экономьте время и наслаждайтесь вкусом любимого блюда!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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