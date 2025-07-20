Сырные булочки, которые могут стать вашей новой зависимостью — попробуйте на свой страх и риск

Сырные булочки — это идеальное угощение для любителей вкусной и ароматной выпечки. Эти булочки можно подать к чаю или использовать как гарнир к обеду, заменив ими обычный хлеб. Сочетание творога и сыра сулугуни придаёт булочкам невероятный вкус и аромат, а их мягкая текстура тает во рту.
Этот рецепт очень прост в исполнении, но в то же время результат вас точно порадует. Мы расскажем, как приготовить эти булочки быстро и без лишних усилий.
Для приготовления сырных булочек на 12 порций вам понадобятся:
Творог 5% — 180 г
Мука — 5 ст. л.
Яйца — 2 шт
Сыр сулугуни — 150 г
Разрыхлитель — 3 г
Соль — щепотка
Сметана - 1 ст. л.
Шаг 1. Подготовка сыра
Натрите сыр сулугуни на мелкой тёрке. Отложите треть сыра для посыпки булочек перед запеканием.
Шаг 2. Смешиваем основные ингредиенты
В глубокой миске смешайте творог, яйца, сметану и две трети тертого сыра. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
Шаг 3. Подготовка теста
В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и добавьте в творожную смесь. Добавьте щепотку соли и хорошо вымешайте тесто до тех пор, пока оно не станет гладким и эластичным.
Шаг 4. Формируем булочки
Из готового теста сформируйте небольшие шарики. Это могут быть как круглые, так и немного приплюснутые булочки — по вашему вкусу. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Шаг 5. Выпекаем булочки
Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте противень в духовку и выпекайте булочки 30-40 минут. За 5 минут до готовности, достаньте их и посыпьте оставшимся тертым сыром. Верните в духовку, чтобы сыр расплавился и покрыл булочки аппетитной корочкой.
Если вы хотите сделать булочки более полезными, замените пшеничную муку на цельнозерновую. Это добавит выпечке больше клетчатки и улучшит её питательную ценность. Эти булочки прекрасно подойдут для здорового питания.
Быстрое приготовление: Все ингредиенты доступны, а процесс не занимает много времени.
Невероятно ароматные: Сочетание творога и сулугуни придаёт булочкам насыщенный вкус и аромат.
Подходит для любого стола: Эти булочки могут быть отличным дополнением к обеду, ужину или даже к праздничному столу.
С добавлением цельнозерновой муки и без добавления сахара они могут стать хорошей альтернативой вредным сладким булочкам. Приятного аппетита!
Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.
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