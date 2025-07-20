Сырные булочки, которые могут стать вашей новой зависимостью — попробуйте на свой страх и риск

Простой рецепт сырных булочек с творогом для всей семьи

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные булочки — это идеальное угощение для любителей вкусной и ароматной выпечки. Эти булочки можно подать к чаю или использовать как гарнир к обеду, заменив ими обычный хлеб. Сочетание творога и сыра сулугуни придаёт булочкам невероятный вкус и аромат, а их мягкая текстура тает во рту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

Этот рецепт очень прост в исполнении, но в то же время результат вас точно порадует. Мы расскажем, как приготовить эти булочки быстро и без лишних усилий.

Ингредиенты для сырных булочек с творогом

Для приготовления сырных булочек на 12 порций вам понадобятся:

Творог 5% — 180 г

Мука — 5 ст. л.

Яйца — 2 шт

Сыр сулугуни — 150 г

Разрыхлитель — 3 г

Соль — щепотка

Сметана - 1 ст. л.

Пошаговый рецепт сырных булочек

Шаг 1. Подготовка сыра

Натрите сыр сулугуни на мелкой тёрке. Отложите треть сыра для посыпки булочек перед запеканием.

Шаг 2. Смешиваем основные ингредиенты

В глубокой миске смешайте творог, яйца, сметану и две трети тертого сыра. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Шаг 3. Подготовка теста

В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и добавьте в творожную смесь. Добавьте щепотку соли и хорошо вымешайте тесто до тех пор, пока оно не станет гладким и эластичным.

Шаг 4. Формируем булочки

Из готового теста сформируйте небольшие шарики. Это могут быть как круглые, так и немного приплюснутые булочки — по вашему вкусу. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Шаг 5. Выпекаем булочки

Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте противень в духовку и выпекайте булочки 30-40 минут. За 5 минут до готовности, достаньте их и посыпьте оставшимся тертым сыром. Верните в духовку, чтобы сыр расплавился и покрыл булочки аппетитной корочкой.

Как сделать булочки более полезными

Если вы хотите сделать булочки более полезными, замените пшеничную муку на цельнозерновую. Это добавит выпечке больше клетчатки и улучшит её питательную ценность. Эти булочки прекрасно подойдут для здорового питания.

Почему стоит приготовить эти сырные булочки

Быстрое приготовление: Все ингредиенты доступны, а процесс не занимает много времени. Невероятно ароматные: Сочетание творога и сулугуни придаёт булочкам насыщенный вкус и аромат. Подходит для любого стола: Эти булочки могут быть отличным дополнением к обеду, ужину или даже к праздничному столу.

С добавлением цельнозерновой муки и без добавления сахара они могут стать хорошей альтернативой вредным сладким булочкам. Приятного аппетита!

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

