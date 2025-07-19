Страсти томатные: что теряют ваши помидоры при хранении в холодильнике

Спелый помидор, приправленный небольшим количеством соли или вовсе без нее, — это не только превосходный компонент салата, но и прекрасная основа для различных блюд.
Однако многие не рекомендуют хранить помидоры в холодильнике. Опытный производитель томатов объясняет, почему это нежелательно. По словам фермера из Валенсии (Испания), хранение помидоров в холодильнике равносильно их выбрасыванию, пишет iefimerida.
Первая причина. Холод останавливает естественный процесс дозревания помидоров.
Вторая проблема. Холод разрушает клеточные стенки, что приводит к изменению сочной текстуры на "непонятную".
Но самое главное — это то, что мы ценим в помидорах: их вкус и аромат.
Фермер объясняет: "При температуре ниже 10 градусов Цельсия в помидорах снижается выработка летучих соединений, отвечающих за их вкус и запах".
Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Расположен у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземное море.
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