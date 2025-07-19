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Страсти томатные: что теряют ваши помидоры при хранении в холодильнике

Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике — мнение фермера
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Еда

Спелый помидор, приправленный небольшим количеством соли или вовсе без нее, — это не только превосходный компонент салата, но и прекрасная основа для различных блюд.

Томат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томат

Однако многие не рекомендуют хранить помидоры в холодильнике. Опытный производитель томатов объясняет, почему это нежелательно. По словам фермера из Валенсии (Испания), хранение помидоров в холодильнике равносильно их выбрасыванию, пишет iefimerida.

Первая причина. Холод останавливает естественный процесс дозревания помидоров.

Вторая проблема. Холод разрушает клеточные стенки, что приводит к изменению сочной текстуры на "непонятную".

Но самое главное — это то, что мы ценим в помидорах: их вкус и аромат.

Фермер объясняет: "При температуре ниже 10 градусов Цельсия в помидорах снижается выработка летучих соединений, отвечающих за их вкус и запах".

Уточнения

Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Расположен у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземное море.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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