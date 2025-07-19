Алкогольные парадоксы: деревни отказываются от спиртного, а города переполнены алкомаркетами

Почему сельчане отказываются от рюмки для аппетита, а в городах растёт голод на выпивку

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

В казахстанских городах, особенно в крупных центрах, употребление алкоголя превратилось в своеобразный феномен общественной жизни. Речь идет не столько о злоупотреблении, сколько о регулярном потреблении.

Фото: commons.wikimedia.org by Italosvevo68, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина с бокалом

Пятничные встречи, "рюмка для аппетита", "пиво после работы" — все это стало привычным атрибутом городской жизни. Даже в будние дни, помимо пятницы, вечерами сложно найти свободное место в популярных кафе, а отсутствие алкогольных напитков на столах — большая редкость.

Правительство пытается бороться с алкогольной культурой, преимущественно ограничительными мерами: запрет рекламы, ограничение времени продажи алкоголя и т. д. Создаются специальные комиссии, проводятся рейды, нарушители лишаются лицензий. Однако эти меры пока не приносят ощутимых результатов.

В 2023 году страна занимала 100-е место в мире по потреблению алкоголя на душу населения, в среднем 5 литров на человека в год. По данным на май 2024 года, страна поднялась на 68-е место, а уровень потребления достиг 6,38 литра. Парадокс.

Между тем в Казахстане сельские жители добровольно отказались от продажи спиртных напитков. Осенью прошлого года заместитель министра внутренних дел сообщил о 97 селах, отказавшихся от алкоголя, что привело к снижению уровня преступности, сообщает qaz.ulysmedia.

Уточнения

Рейды — форма антимонопольного контроля, в рамках которой антимонопольные проверки деятельности фирм и индивидуальных предпринимателей проводятся без предупреждения.



