Тайны холодильника: почему вчерашняя еда может стать вкуснее

Почему остатки еды в холодильнике иногда приобретают странный вкус

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас замечали, что некоторые блюда после хранения в холодильнике теряют свою привлекательность, а другие, наоборот, становятся ещё вкуснее. В чём же причина таких изменений?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Холодильник

Оказывается, вкусы приготовленных блюд меняются со временем. Это происходит из-за того, что они смешиваются, а также из-за влияния низкой температуры холодильника на химические процессы, происходящие в продуктах.

Крис Саймонс, доцент кафедры сенсорных наук в Университете штата Огайо, объясняет, что низкие температуры замедляют химические реакции, позволяя вкусам смешиваться и развиваться. В некоторых случаях это может сделать блюда более насыщенными и вкусными, утверждает marmiton.org.

Что происходит с продуктами при длительном хранении

Одной из основных химических реакций, влияющих на качество продуктов, является окисление. Оно происходит при контакте пищи с кислородом и может привести к деградации продуктов. Однако в некоторых случаях окисление положительно сказывается на текстуре и вкусе продуктов.

Например, окисление улучшает текстуру и вкус лука, картофеля и брокколи. Оно способствует высвобождению ароматов и изменению структуры пищи, что делает её более привлекательной.

Хранение продуктов в прохладном месте помогает замедлить эти процессы. Министерство сельского хозяйства США (USDA) рекомендует выбрасывать продукты, которые находились при комнатной температуре более двух часов, а при температуре выше 30°C — в течение часа.

Как сделать остатки еды вкуснее

Многие блюда становятся вкуснее на следующий день после приготовления. Это касается тушёных блюд, лазаньи и супов. Причина в том, что специи, чеснок и лук, содержащиеся в этих блюдах, приобретают более насыщенный вкус после "отдыха".

Однако хранение таких блюд в холодильнике может замедлить химические реакции и сделать их менее ароматными. Чтобы усилить вкус, можно нагреть блюдо. Под воздействием высоких температур молекулы аромата высвобождаются, делая блюдо ещё более аппетитным.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

