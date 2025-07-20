Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Subaru Forester с моторами EJ и FB25 сохраняет цену на вторичке
Лимон: лучший способ борьбы с известковым налетом в чайнике
Льняной гель и кокосовое масло для ресниц: 5 рецептов, которые работают
Арбузы больше не кусаются по цене: их стоимость упала до невероятно низких отметок
Шесть рекомендаций от туристических специалистов для недорогого отпуска в пик сезона
Хранение фруктов на виду помогает контролировать аппетит — данные исследований
Как безопасно тренироваться при сколиозе: советы для зала и бассейна
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Эксперты в тревоге — развитие ИИ не остановить

Как приготовить йогурт дома: вкусно, полезно и натурально

Как приготовить йогурт дома: простой и вкусный рецепт
4:26
Еда

Если вы хотите насладиться свежим и натуральным йогуртом, этот рецепт станет вашим незаменимым помощником. Вам не потребуется йогуртница, хотя она может облегчить процесс. Следуя этим шагам, вы сможете легко приготовить йогурт в домашних условиях.

Йогурт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йогурт

Преимущества домашнего йогурта

Домашний йогурт не только дешевле магазинного, но и позволяет контролировать его состав. Вы можете добавить любые фрукты, ягоды или сахар по вкусу. Хотя вкус домашнего йогурта может немного отличаться от магазинного, со временем вы и ваши близкие привыкнут к его особенному вкусу.

Что такое йогурт?

Йогурт – это кисломолочный продукт, полученный путем ферментации молока с помощью специальных бактерий. Эти бактерии превращают обычное молоко в густой, вкусный и полезный йогурт. Процесс приготовления включает всего три этапа: нагревание молока, добавление закваски и ферментацию, пишет pizzalabpraha.cz.

Ингредиенты для йогурта

  • Молоко – 1 литр. Рекомендуется использовать свежее пастеризованное молоко: коровье, козье, овечье или их смесь. Можно также использовать сухое молоко, предварительно разведя его в воде по инструкции.
  • Закваска – 100 г готового йогурта (без добавок) или 2-3 столовые ложки сухой закваски. Если у вас нет готового йогурта, можно использовать магазинные сухие закваски.
  • Сахар (по желанию) – 1-2 столовые ложки. Сахар можно заменить медом или сиропом по вкусу.
  • Фрукты, ягоды или добавки (по желанию) – 100-150 г. Можно использовать свежие или замороженные ягоды, нарезанные фрукты или орехи.

Процесс приготовления

  1. Нагревание молока. Налейте 1 литр молока в небольшую кастрюлю и нагрейте на среднем огне до 40 градусов Цельсия. Если у вас нет термометра, ориентируйтесь на температуру пара: он должен быть теплым, но не обжигающим. Снимите кастрюлю с огня и дайте молоку немного остыть до этой температуры.
  2. Добавление закваски. В теплое молоко добавьте 100 г (или 2-3 столовые ложки) готового йогурта или сухой закваски. Хорошо перемешайте, чтобы закваска равномерно распределилась по всему объему молока. Если йогурт густой, предварительно разведите его в небольшом количестве теплого молока.
  3. Разливание по баночкам. Разлейте молочно-йогуртовую смесь по небольшим баночкам (объемом 150-200 мл). Если у вас нет специальных баночек для йогурта, используйте стеклянные или керамические емкости. Закройте баночки крышками, но не плотно – оставьте небольшое отверстие для выхода углекислого газа.
  4. Ферментация. Если у вас есть йогуртница, поставьте баночки в нее и оставьте на 8 часов при температуре 40-45 градусов Цельсия. Если йогуртницы нет, используйте духовку или термос. Нагрейте духовку до 40 градусов и выключите ее. Поставьте баночки в духовку и оставьте на 6-8 часов. Или же налейте теплое молоко в термос, добавьте закваску и оставьте на 4-6 часов.
  5. Охлаждение. После ферментации поставьте баночки в холодильник на 3-4 часа. Йогурт должен загустеть и стать более плотным.
  6. Добавление фруктов и сахара. Если вы хотите сделать йогурт сладким или добавить фрукты, нарежьте их мелкими кусочками и добавьте в баночки. Аккуратно перемешайте и оставьте еще на 1-2 часа в холодильнике.

Хранение домашнего йогурта

Домашний йогурт рекомендуется хранить в холодильнике не более 7 дней. Он сохраняет свои полезные свойства и остается свежим.

Этот рецепт домашнего йогурта прост, удобен и позволяет получить вкусный и полезный продукт. Экспериментируйте с разными видами молока и добавками, чтобы найти свой идеальный вариант. Попробуйте приготовить йогурт по нашему рецепту, и вы убедитесь, насколько это легко и приятно!

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?

Ксения Собчак разразилась резкой критикой на пьяного собеседника во время интервью. Узнайте, как это повлияло на её подход к другим героям.

Собчак пожаловалась на известного человека, который пришёл на интервью пьяным
Настя Ивлеева объяснила, где искать лучших холостяков
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Последние материалы
Льняной гель и кокосовое масло для ресниц: 5 рецептов, которые работают
Арбузы больше не кусаются по цене: их стоимость упала до невероятно низких отметок
Шесть рекомендаций от туристических специалистов для недорогого отпуска в пик сезона
Как приготовить йогурт дома: простой и вкусный рецепт
Хранение фруктов на виду помогает контролировать аппетит — данные исследований
Как безопасно тренироваться при сколиозе: советы для зала и бассейна
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Эксперты в тревоге — развитие ИИ не остановить
Тренировка без зала: плюсы мини-степперов
Когда обрывать листья клубники для повышения урожайности — рекомендации агрономов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.