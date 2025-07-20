Японские блинчики: как приготовить пышные и нежные облака на сковороде, которые гарантированно поднимутся

Японские блинчики — это нежный десерт, который завоевал популярность по всему миру. Они напоминают бисквит, легко готовятся и отлично сочетаются с разными начинками. Секрет их пышности — в особом способе приготовления теста.
Почему японские блинчики такие пышные?
Для приготовления японских блинчиков тесто взбивают отдельно желтки и белки. В состав теста входит немного молока, жир-стабилизатор (часто используют растительное масло, но можно заменить растопленным сливочным) и разрыхлитель, который помогает блинчикам хорошо подняться во время жарки.
Как приготовить пышные японские блинчики?
Приготовление японских блинчиков — это быстрый и простой процесс. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Тесто готовят из желтков, молока, жира, сахара, муки, белков, ванили (по вкусу) и лимонной цедры. Удобно использовать силиконовую лопатку для перемешивания смеси. Важно аккуратно вводить белки в тесто, чтобы избежать интенсивного взбивания, которое может помешать блинчикам подняться при жарке.
Самый важный шаг в приготовлении — взбивание муки. Перед добавлением её в тесто её нужно просеять через мелкое сито два раза. Это делает блинчики пышными и высокими, пишет pizzalabpraha.cz.
Для жарки используйте антипригарную сковороду, слегка смазанную маслом. Рекомендуется смазывать её бумажным полотенцем, смоченным в масле. Жарьте блинчики на слабом огне. После того как выльете ложку теста и немного обжарите, накройте сковороду крышкой и подождите, пока тесто перестанет подниматься. Затем переверните блинчик и обжарьте с другой стороны.
Пышные и нежные блинчики, которые тают во рту.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.
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