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Японские блинчики: как приготовить пышные и нежные облака на сковороде, которые гарантированно поднимутся

Как приготовить пышные японские блинчики, которые быстро поднимаются?
3:02
Еда

Японские блинчики — это нежный десерт, который завоевал популярность по всему миру. Они напоминают бисквит, легко готовятся и отлично сочетаются с разными начинками. Секрет их пышности — в особом способе приготовления теста.

Оладушки
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оладушки

Почему японские блинчики такие пышные?

Для приготовления японских блинчиков тесто взбивают отдельно желтки и белки. В состав теста входит немного молока, жир-стабилизатор (часто используют растительное масло, но можно заменить растопленным сливочным) и разрыхлитель, который помогает блинчикам хорошо подняться во время жарки.

Как приготовить пышные японские блинчики?

Приготовление японских блинчиков — это быстрый и простой процесс. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Тесто готовят из желтков, молока, жира, сахара, муки, белков, ванили (по вкусу) и лимонной цедры. Удобно использовать силиконовую лопатку для перемешивания смеси. Важно аккуратно вводить белки в тесто, чтобы избежать интенсивного взбивания, которое может помешать блинчикам подняться при жарке.

Самый важный шаг в приготовлении — взбивание муки. Перед добавлением её в тесто её нужно просеять через мелкое сито два раза. Это делает блинчики пышными и высокими, пишет pizzalabpraha.cz.

Для жарки используйте антипригарную сковороду, слегка смазанную маслом. Рекомендуется смазывать её бумажным полотенцем, смоченным в масле. Жарьте блинчики на слабом огне. После того как выльете ложку теста и немного обжарите, накройте сковороду крышкой и подождите, пока тесто перестанет подниматься. Затем переверните блинчик и обжарьте с другой стороны.

Рецепт японских блинчиков

Пышные и нежные блинчики, которые тают во рту.

Ингредиенты:

  • 4 яичных желтка;
  • 6 яичных белков;
  • 5 столовых ложек сахара;
  • 4 столовые ложки молока;
  • 2 столовые ложки растопленного масла;
  • 6 столовых ложек пшеничной муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • соль.

Приготовление:

  1. Взбейте желтки с одной столовой ложкой сахара, добавьте молоко, масло, разрыхлитель и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте.
  2. Просейте муку через мелкое сито и добавьте её в смесь. Взбейте венчиком или миксером до однородной массы.
  3. Взбейте белки с оставшимися 5 столовыми ложками сахара и щепоткой соли до устойчивых пиков.
  4. Аккуратно введите взбитые белки в желтковую смесь и перемешайте лопаткой.
  5. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Выложите тесто ложкой и жарьте на слабом огне под крышкой до золотистого цвета.

Уточнения

Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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