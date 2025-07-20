Японские блинчики: как приготовить пышные и нежные облака на сковороде, которые гарантированно поднимутся

Как приготовить пышные японские блинчики, которые быстро поднимаются?

3:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Японские блинчики — это нежный десерт, который завоевал популярность по всему миру. Они напоминают бисквит, легко готовятся и отлично сочетаются с разными начинками. Секрет их пышности — в особом способе приготовления теста.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оладушки

Почему японские блинчики такие пышные?

Для приготовления японских блинчиков тесто взбивают отдельно желтки и белки. В состав теста входит немного молока, жир-стабилизатор (часто используют растительное масло, но можно заменить растопленным сливочным) и разрыхлитель, который помогает блинчикам хорошо подняться во время жарки.

Как приготовить пышные японские блинчики?

Приготовление японских блинчиков — это быстрый и простой процесс. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Тесто готовят из желтков, молока, жира, сахара, муки, белков, ванили (по вкусу) и лимонной цедры. Удобно использовать силиконовую лопатку для перемешивания смеси. Важно аккуратно вводить белки в тесто, чтобы избежать интенсивного взбивания, которое может помешать блинчикам подняться при жарке.

Самый важный шаг в приготовлении — взбивание муки. Перед добавлением её в тесто её нужно просеять через мелкое сито два раза. Это делает блинчики пышными и высокими, пишет pizzalabpraha.cz.

Для жарки используйте антипригарную сковороду, слегка смазанную маслом. Рекомендуется смазывать её бумажным полотенцем, смоченным в масле. Жарьте блинчики на слабом огне. После того как выльете ложку теста и немного обжарите, накройте сковороду крышкой и подождите, пока тесто перестанет подниматься. Затем переверните блинчик и обжарьте с другой стороны.

Рецепт японских блинчиков

Пышные и нежные блинчики, которые тают во рту.

Ингредиенты:

4 яичных желтка;

6 яичных белков;

5 столовых ложек сахара;

4 столовые ложки молока;

2 столовые ложки растопленного масла;

6 столовых ложек пшеничной муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

соль.

Приготовление:

Взбейте желтки с одной столовой ложкой сахара, добавьте молоко, масло, разрыхлитель и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте. Просейте муку через мелкое сито и добавьте её в смесь. Взбейте венчиком или миксером до однородной массы. Взбейте белки с оставшимися 5 столовыми ложками сахара и щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно введите взбитые белки в желтковую смесь и перемешайте лопаткой. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Выложите тесто ложкой и жарьте на слабом огне под крышкой до золотистого цвета.

Уточнения

Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.

