Картофельная запеканка с куриным филе и сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт как для ужина, так и для праздничного стола. Этот простой рецепт не требует много времени на приготовление, но результат будет сногсшибательным. Запеканка получается не только вкусной, но и очень ароматной благодаря сочетанию картофеля, курицы и сыра.
Для 4-5 порций вам понадобятся:
400 г картофеля
200 г куриного филе
40 г сыра (тёртого)
1 помидор
100 г сметаны
2 зубчика чеснока
Свежая зелень (по вкусу)
Маслины (по желанию)
Соль, перец (по вкусу)
Шаг 1. Подготовка ингредиентов
Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками. Для этого можно использовать нож или специальную терку для овощей. Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками, слегка отбейте молоточком и приправьте солью и перцем по вкусу.
Шаг 2. Приготовление соуса
В глубокой миске смешайте сметану с раздавленным чесноком. Это придаст запеканке насыщенный вкус. Перемешайте до получения однородной массы.
Шаг 3. Сборка запеканки
Возьмите форму для запеканки и выложите на дно картофель. Затем смазать куриные кусочки соусом из сметаны и чеснока. На каждый кусочек курицы положите по кружочку помидора.
Шаг 4. Добавление сыра и зелени
Посыпьте всё свежей зеленью, маслинами и натёртым сыром. Сыр создаст золотистую корочку и придаст блюду аппетитный вид.
Шаг 5. Выпекание
Разогрейте духовку до 180°C и отправьте запеканку в духовку на 30-40 минут. Когда сыр расплавится и образует золотистую корочку, ваша запеканка будет готова.
Это блюдо готовится быстро и не требует много усилий. Простой состав из доступных ингредиентов делает его подходящим для любого ужина или званого обеда. Сочетание картофеля, курицы и сыра всегда приводит к отличному результату. Это блюдо понравится и детям, и взрослым, благодаря своей нежной текстуре и вкусному сочетанию продуктов.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.