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Съедят за минуту! Картофельная запеканка с курицей и сыром, которая покорит всех вокруг

Шеф-повар поделился простым рецептом картофельной запеканки с курицей и сыром
2:30
Еда

Картофельная запеканка с куриным филе и сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт как для ужина, так и для праздничного стола. Этот простой рецепт не требует много времени на приготовление, но результат будет сногсшибательным. Запеканка получается не только вкусной, но и очень ароматной благодаря сочетанию картофеля, курицы и сыра.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Ингредиенты для картофельной запеканки с курицей и сыром

Для 4-5 порций вам понадобятся:

  • 400 г картофеля

  • 200 г куриного филе

  • 40 г сыра (тёртого)

  • 1 помидор

  • 100 г сметаны

  • 2 зубчика чеснока

  • Свежая зелень (по вкусу)

  • Маслины (по желанию)

  • Соль, перец (по вкусу)

Как приготовить картофельную запеканку с курицей и сыром

Шаг 1. Подготовка ингредиентов
Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками. Для этого можно использовать нож или специальную терку для овощей. Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками, слегка отбейте молоточком и приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 2. Приготовление соуса
В глубокой миске смешайте сметану с раздавленным чесноком. Это придаст запеканке насыщенный вкус. Перемешайте до получения однородной массы.

Шаг 3. Сборка запеканки
Возьмите форму для запеканки и выложите на дно картофель. Затем смазать куриные кусочки соусом из сметаны и чеснока. На каждый кусочек курицы положите по кружочку помидора.

Шаг 4. Добавление сыра и зелени
Посыпьте всё свежей зеленью, маслинами и натёртым сыром. Сыр создаст золотистую корочку и придаст блюду аппетитный вид.

Шаг 5. Выпекание
Разогрейте духовку до 180°C и отправьте запеканку в духовку на 30-40 минут. Когда сыр расплавится и образует золотистую корочку, ваша запеканка будет готова.

Почему стоит приготовить эту запеканку

Это блюдо готовится быстро и не требует много усилий. Простой состав из доступных ингредиентов делает его подходящим для любого ужина или званого обеда. Сочетание картофеля, курицы и сыра всегда приводит к отличному результату. Это блюдо понравится и детям, и взрослым, благодаря своей нежной текстуре и вкусному сочетанию продуктов.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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