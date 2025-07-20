Свиные отбивные, от которых невозможно отказаться: откройте для себя идеальный рецепт

Как правильно отбить и приготовить свиные отбивные

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Свиные отбивные — это универсальное и вкусное блюдо, которое можно приготовить на любой праздничный стол или для семейного ужина. Главное в этом блюде — это правильное отбивание мяса, которое делает его нежным и сочным.

Ингредиенты

Свиное мясо (корейка или шея) — 500 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Панировочные сухари — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 50 г

Растительное масло — для жарки

Зелень (петрушка, укроп) — по желанию для подачи

Подготовка мяса

Выбор мяса: для отбивных лучше всего подходят свиная корейка или шея, так как они содержат достаточно жира для сочности.

Нарезка: нарежьте мясо на куски толщиной около 1-1,5 см. Это оптимальная толщина для равномерного приготовления.

Правильное отбивание

Подготовьте рабочую поверхность: используйте доску для нарезки. Накройте мясо пленкой или помещайте его в пакет, чтобы избежать разбрызгивания. Отбивка: с помощью кухонного молотка аккуратно отбивайте мясо, начиная с центра и двигаясь к краям. Старайтесь не слишком сильно повреждать структуру мяса, чтобы оно не стало жестким. Соль и специи: после отбивания посолите и поперчите мясо с обеих сторон по вкусу. Можно добавить давленый чеснок для аромата, оставив на 15-20 минут, чтобы мясо пропиталось.

Панировка

Подготовка панировки: в одной тарелке положите муку, в другой — взбитое яйцо, а в третьей — панировочные сухари. Обваливание: обваляйте каждую отбивную сначала в муке, затем окуните в яйцо и, наконец, обваляйте в панировочных сухарях. Это придаст отбивным золотистую корочку.

Жарка

Разогрейте сковороду: в сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла на среднем огне.

Жарьте отбивные: аккуратно выложите панированные отбивные на сковороду и жарьте 3-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Убедитесь, что мясо хорошо прожарилось.

Подача

Отдых мяса: после жарки дайте отбивным немного отдохнуть на бумажном полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Подача: подавайте свиные отбивные горячими, украшенными свежей зеленью. Они отлично сочетаются с картофельным пюре, овощами или салатом.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

