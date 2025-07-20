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Сначала просто тесто и сгущёнка, а потом — десерт, который сводит с ума даже тех, кто равнодушен к сладкому

Трубочки со сгущёнкой — классический рецепт с пошаговой инструкцией
3:14
Еда

Трубочки со сгущёнкой — это простое, но невероятно вкусное угощение, которое не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Эти хрустящие кондитерские изделия идеально подходят к чаю и могут стать изюминкой любого сладкого стола. 

Вафельные трубочки
Фото: commons.wikimedia.org by Abaddon1337, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вафельные трубочки

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 2 стакана
  • Яйцо — 2 шт.
  • Вода — 0,5 стакана
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Уксус — 1 ч. ложка
  • Растительное масло для жарки

Для начинки:

  • Сгущённое молоко — 1 банка (или по вкусу)
  • Масло сливочное — 100 г (по желанию, для более нежной начинки)

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка теста

  1. В глубокой миске соедините муку и соль.
  2. В отдельной емкости взбейте яйца с водой и уксусом.
  3. Постепенно введите яичную смесь в муку, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки.
  4. Заверните тесто в пленку и оставьте на 30-40 минут при комнатной температуре, чтобы оно отдохнуло.

Формирование трубочек

  1. После того как тесто отдохнуло, разделите его на несколько частей.
  2. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт (лучше всего использовать тестораскаточную машинку или скалку).
  3. Нарежьте тесто на длинные полоски (примерно 5 см в ширину). Эти полоски будут основой для трубочек.
  4. Оберните каждую полоску теста вокруг металлической трубочки (или специальной формы) так, чтобы края немного перекрывали друг друга. 
  5. Припечатайте края теста, чтобы трубочка не расклеилась во время жарки.

Жарка

  1. В сковороде разогрейте растительное масло до температуры 180°C.
  2. Аккуратно обжаривайте трубочки до золотистой корочки с обеих сторон. Это займет примерно 2-3 минуты на каждую сторону.
  3. Готовые трубочки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Начинка

  1. В глубокой миске взбейте сгущённое молоко с размягченным сливочным маслом до однородной массы. Это придаст начинке кремовую текстуру и сделает ее более насыщенной.
  2. С помощью кондитерского шприца или просто ложкой наполните готовые трубочки сгущённой начинкой.

Подача

Готовые трубочки со сгущёнкой можно подавать сразу же или хранить в закрытой емкости. Они идеально сочетаются с чашкой чая или кофе. Украсить трубочки можно сахарной пудрой или растопленным шоколадом для дополнительного вкуса.

Советы и рекомендации

  • Тесто можно сделать заранее: его можно хранить в холодильнике до 2 дней.
  • Попробуйте разные начинки: вместо сгущёнки можно использовать крем из творога, варенье или даже шоколадный крем.
  • Декорируйте по желанию: используйте орехи, кокосовую стружку или фруктовые кусочки для разнообразия.

Трубочки со сгущёнкой — это простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо, которое станет настоящим лакомством для всей семьи. 

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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