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Деревенская выпечка на ваш стол: откройте для себя забытые рецепты

Как приготовить бабушкины булочки в деревенской печи
4:01
Еда

Ничто не может сравниться с ароматом свежевыпеченных булочек, которые только что вышли из печи. Этот замечательный запах из детства навевает тёплые воспоминания о бабушкиных пиршествах, когда вся семья собиралась за столом, наслаждаясь простыми, но невероятно вкусными угощениями. 

Печь
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Печь

Что понадобится для приготовления

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 1 кг
  • Молоко — 500 мл
  • Дрожжи свежие — 50 г (или 15 г сухих)
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло сливочное (растопленное) — 100 г
  • Ванильный сахар — по желанию
  • Кунжут или мак для посыпки (по желанию)

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка дрожжей

  1. Если вы используете свежие дрожжи, их следует растворить в теплой (но не горячей) воде или молоке с добавлением небольшого количества сахара. Оставьте на 15-20 минут, чтобы дрожжи активизировались и образовали пену.
  2. При использовании сухих дрожжей их можете смешать сразу с мукой.

Приготовление теста

  1. В глубокой миске смешайте муку, оставшийся сахар и соль.
  2. В отдельной емкости соедините теплое молоко, растопленное сливочное масло и яйцо. Если хотите, добавьте ванильный сахар для аромата.
  3. Постепенно влейте жидкую массу в мучную часть, затем добавьте активированные дрожжи.
  4. Замесите тесто. Оно должно получиться эластичным и не прилипать к рукам. Если тесто слишком влажное, добавьте немного муки.

Подъём теста

  • Сформируйте из теста шар, положите его в чистую миску, накройте чистым полотенцем или пленкой, и поставьте в теплое место. Дайте тесту подойти — оно должно увеличиться в объеме в два раза. Это может занять от 1 до 2 часов в зависимости от температуры в помещении.

Формирование булочек

  1. После того, как тесто подошло, обомните его и разделите на равные части (примерно по 50-70 г).
  2. Скалкой раскатайте каждую часть, придайте ей форму булочки (круглой или вытянутой) и положите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  3. При желании, можно сделать небольшой надрез сверху и посыпать кунжутом или маком.

Выпечка в печи

  1. Разогрейте печь до нужной температуры (около 180-200°C). Если у вас нет деревенской печи, можете использовать обычную духовку.
  2. Выпекайте булочки около 20-30 минут до золотистой корочки. Время выпечки может варьироваться в зависимости от размера булочек и температуры печи.

Подача

Выпеченные булочки остудите на решетке, а затем подавайте с маслом, вареньем или медом. Ничто не сравнится с теплой булочкой в сочетании с ароматным чаем или молоком!

Советы и хитрости

  • Терпение и тепло: в деревенской печи важна не только температура, но и равномерное прогревание. Обязательно проверьте, достаточно ли прогрета печь перед тем, как ставить булочки.
  • Эксперименты с начинками: вы можете добавить в тесто изюм, орехи или шоколадные кусочки для разнообразия. Хорошей альтернативой будет и творожная начинка или даже варенье!
  • Поддержание традиций: берите время на выпечку, наслаждайтесь процессом. Это не просто кулинарное действие, а целая традиция, которую стоит поддерживать.

Приготовление бабушкиных булочек в деревенской печи — это не только искусственное ремесло, но и путешествие в прошлое, наполненное теплотой и семейными воспоминаниями. С этими простыми шагами вы сможете не только порадовать себя и близких свежими, ароматными булочками, но и создать атмосферу уюта и тепла в вашем доме. 

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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