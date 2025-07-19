Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям напомнили об опасности хранения сумок и гаджетов на креслах
Обман на границе: как фирма Золотой путь оставила туристов без денег и без трансфера
Берпи укрепляет мышцы всего тела и развивает выносливость — мнение специалистов
Schmidt Ocean Institute зафиксировал живую особь Mesonychoteuthis hamiltoni
НИТУ МИСИС разработал оптофлюидный чип для анализа воздуха и диагностики заболеваний
Зимой или летом? Риелторы объяснили, в какой сезон выгоднее продавать дачу
Даже малые порции колбасы связаны с болезнями сердца — диетолог Хайле
Почему поклонники не могут избавиться от Марго Овсянниковой в рекомендациях?
Лучшие средства для укладки коротких волос: термозащита, лак и гель

Эта намазка вытесняет колбасу: простые продукты, которые работают лучше деликатесов

Рецепт паштета из куриной печени без консервантов с морковью и луком
2:17
Еда

Варианты завтраков могут быть самыми разными, но отличает их не столько вкус, сколько то, что именно мы ставим на стол: обработанные продукты или натуральные. Домашний паштет — как раз из второй категории. В нем нет усилителей вкуса, консервантов и других нежелательных добавок. Только простые, знакомые продукты, которые легко найти, а главное — которые насыщают надолго.

Паштет
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паштет

Паштет из куриной печени — отличная альтернатива колбасам и другим магазинным "намазкам". Он полезный, вкусный, и что немаловажно — готовится быстро и без особых затрат.

Ингредиенты

  • Куриная печень 1000 г
  • Морковь 2 шт. (≈200 г)
  • Репчатый лук 2 шт. (≈160 г)
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Сливочное масло 200 г
  • Черный перец горошком 5 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Подсолнечное масло (рафинированное) — по вкусу

Приготовление

Подготовка продуктов

Промойте печень, удалите жилки и пленки. Дайте ей обсохнуть или промокните бумажным полотенцем. Морковь и лук почистите и промойте.

Обжарка овощей

Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. На сковороде с маслом сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте до мягкости на среднем огне.

Обжарка печени

Печень разрежьте пополам. На другой сковороде обжарьте её со всех сторон до румяной корочки. Добавьте лавровый лист и перец. Затем соедините с овощами, положите 1 ст. л. сливочного масла, накройте крышкой и тушите 20 минут.

Перемешивание

Удалите лавровый лист и перец. Перекрутите печень с овощами через мясорубку (или пробейте в блендере). Добавьте оставшееся сливочное масло (оно должно быть мягким) и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Подача

Переложите паштет в салатник или формочки. Подавайте как самостоятельную закуску или как намазку на хлеб. Украсьте свежей зеленью и ломтиками овощей.

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Водителям напомнили об опасности хранения сумок и гаджетов на креслах
Обман на границе: как фирма Золотой путь оставила туристов без денег и без трансфера
Берпи укрепляет мышцы всего тела и развивает выносливость — мнение специалистов
Schmidt Ocean Institute зафиксировал живую особь Mesonychoteuthis hamiltoni
Рецепт паштета из куриной печени без консервантов с морковью и луком
НИТУ МИСИС разработал оптофлюидный чип для анализа воздуха и диагностики заболеваний
Зимой или летом? Риелторы объяснили, в какой сезон выгоднее продавать дачу
Даже малые порции колбасы связаны с болезнями сердца — диетолог Хайле
Почему поклонники не могут избавиться от Марго Овсянниковой в рекомендациях?
Лучшие средства для укладки коротких волос: термозащита, лак и гель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.