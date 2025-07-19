Эта намазка вытесняет колбасу: простые продукты, которые работают лучше деликатесов

Варианты завтраков могут быть самыми разными, но отличает их не столько вкус, сколько то, что именно мы ставим на стол: обработанные продукты или натуральные. Домашний паштет — как раз из второй категории. В нем нет усилителей вкуса, консервантов и других нежелательных добавок. Только простые, знакомые продукты, которые легко найти, а главное — которые насыщают надолго.
Паштет из куриной печени — отличная альтернатива колбасам и другим магазинным "намазкам". Он полезный, вкусный, и что немаловажно — готовится быстро и без особых затрат.
Промойте печень, удалите жилки и пленки. Дайте ей обсохнуть или промокните бумажным полотенцем. Морковь и лук почистите и промойте.
Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. На сковороде с маслом сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте до мягкости на среднем огне.
Печень разрежьте пополам. На другой сковороде обжарьте её со всех сторон до румяной корочки. Добавьте лавровый лист и перец. Затем соедините с овощами, положите 1 ст. л. сливочного масла, накройте крышкой и тушите 20 минут.
Удалите лавровый лист и перец. Перекрутите печень с овощами через мясорубку (или пробейте в блендере). Добавьте оставшееся сливочное масло (оно должно быть мягким) и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Переложите паштет в салатник или формочки. Подавайте как самостоятельную закуску или как намазку на хлеб. Украсьте свежей зеленью и ломтиками овощей.
Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.