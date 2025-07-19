Эта намазка вытесняет колбасу: простые продукты, которые работают лучше деликатесов

Рецепт паштета из куриной печени без консервантов с морковью и луком

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Варианты завтраков могут быть самыми разными, но отличает их не столько вкус, сколько то, что именно мы ставим на стол: обработанные продукты или натуральные. Домашний паштет — как раз из второй категории. В нем нет усилителей вкуса, консервантов и других нежелательных добавок. Только простые, знакомые продукты, которые легко найти, а главное — которые насыщают надолго.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паштет

Паштет из куриной печени — отличная альтернатива колбасам и другим магазинным "намазкам". Он полезный, вкусный, и что немаловажно — готовится быстро и без особых затрат.

Ингредиенты

Куриная печень 1000 г

Морковь 2 шт. (≈200 г)

Репчатый лук 2 шт. (≈160 г)

Лавровый лист 2 шт.

Сливочное масло 200 г

Черный перец горошком 5 шт.

Соль — по вкусу

Подсолнечное масло (рафинированное) — по вкусу

Приготовление

Подготовка продуктов

Промойте печень, удалите жилки и пленки. Дайте ей обсохнуть или промокните бумажным полотенцем. Морковь и лук почистите и промойте.

Обжарка овощей

Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. На сковороде с маслом сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте до мягкости на среднем огне.

Обжарка печени

Печень разрежьте пополам. На другой сковороде обжарьте её со всех сторон до румяной корочки. Добавьте лавровый лист и перец. Затем соедините с овощами, положите 1 ст. л. сливочного масла, накройте крышкой и тушите 20 минут.

Перемешивание

Удалите лавровый лист и перец. Перекрутите печень с овощами через мясорубку (или пробейте в блендере). Добавьте оставшееся сливочное масло (оно должно быть мягким) и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Подача

Переложите паштет в салатник или формочки. Подавайте как самостоятельную закуску или как намазку на хлеб. Украсьте свежей зеленью и ломтиками овощей.

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

