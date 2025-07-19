Этот пирог заставляет пересмотреть отношение к десертам — а ведь всё начинается с обычного творога

Пирог с творогом и ягодами — нежный, ароматный и уютный десерт, в который невозможно не влюбиться с первого кусочка. Он идеально подойдёт и к вечернему чаю, и к утреннему кофе, и даже к праздничному столу.
Для основы:
Для начинки:
Первым делом соберите всё по списку — это упростит процесс. Муку используйте только высшего сорта. Масло понадобится холодное, так что не доставайте его заранее — пусть полежит в холодильнике до последнего. Духовку включите сразу, чтобы успела разогреться до 180°C.
В чашу блендера отправьте муку, сахар и разрыхлитель. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло. Пробейте до состояния мелкой рассыпчатой крошки. Нет блендера? Легко заменяется руками — просто разотрите всё пальцами в той же крошке.
Переложите получившуюся крошку в миску, добавьте яйцо и быстро замесите тесто. Главное — не увлекайтесь вымешиванием: как только масса начала объединяться в шар — достаточно. Чем дольше месите, тем жестче получится основа.
Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на полчаса. Это важно: охлаждённое тесто станет эластичным и лучше будет держать форму при выпекании.
Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой. Лучше всего подойдёт творог средней влажности и без выраженной зернистости. Сухой — может скрипеть на зубах, слишком влажный — даст много жидкости в пироге. В идеале — творог из брикета или предварительно отвешенный.
Подготовьте ягоды. Промойте и тщательно обсушите бумажными салфетками. У меня — голубика, но этот пирог прекрасно сочетается с вишней, черникой, клюквой, смородиной, земляникой или ягодным миксом. Малина и клубника — на свой страх и риск: их лучше немного присыпать крахмалом или мукой, чтобы не расползлись при выпекании.
В чашу блендера сложите творог, сметану, яйца, сахар и немного ванильного сахара. Взбейте всё до гладкой, однородной текстуры — начинка должна получиться кремовой, без комочков.
Достаньте тесто, распределите его по дну и стенкам формы диаметром около 20-21 см. У меня — кулинарное кольцо, но можно взять и обычную разъемную форму. Чтобы не прилипло — застелите дно пергаментом или слегка смажьте форму маслом.
Вылейте начинку на тесто, разровняйте. Сверху — ровный слой ягод. Отправьте пирог в разогретую до 180°C духовку примерно на 35 минут. Время зависит от вашей техники, так что поглядывайте: начинка должна схватиться, а края слегка подрумяниться.
Дайте пирогу остыть, аккуратно извлеките его из формы и подавайте. Кстати, на второй день он становится ещё вкуснее — начинка уплотняется, а вкус раскрывается глубже. Приятного чаепития!
Этот пирог — не просто выпечка. Это рецепт уюта, который легко приготовить, но сложно забыть. Хрустящее тесто и мягкая творожная начинка с кислинкой свежих ягод создают идеальный баланс вкуса.
Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой.
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