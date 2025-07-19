Этот пирог заставляет пересмотреть отношение к десертам — а ведь всё начинается с обычного творога

Рецепт пирога с творогом и ягодами: как приготовить в духовке шаг за шагом

4:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с творогом и ягодами — нежный, ароматный и уютный десерт, в который невозможно не влюбиться с первого кусочка. Он идеально подойдёт и к вечернему чаю, и к утреннему кофе, и даже к праздничному столу.

Что понадобится

Для основы:

пшеничная мука — 270 г

сливочное масло — 80 г

сахар — 20 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

куриное яйцо — 1 шт.

сметана — 1 ст. л.

щепотка соли

Для начинки:

творог — 500 г

куриные яйца — 3 шт.

сахар — 80 г

греческий йогурт — 125 г

свежие ягоды — на свой вкус (голубика, малина, вишня — всё, что любите)

Приготовление

Подготовка ингредиентов и разогрев духовки

Первым делом соберите всё по списку — это упростит процесс. Муку используйте только высшего сорта. Масло понадобится холодное, так что не доставайте его заранее — пусть полежит в холодильнике до последнего. Духовку включите сразу, чтобы успела разогреться до 180°C.

Крошка для теста

В чашу блендера отправьте муку, сахар и разрыхлитель. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло. Пробейте до состояния мелкой рассыпчатой крошки. Нет блендера? Легко заменяется руками — просто разотрите всё пальцами в той же крошке.

Замешивание теста

Переложите получившуюся крошку в миску, добавьте яйцо и быстро замесите тесто. Главное — не увлекайтесь вымешиванием: как только масса начала объединяться в шар — достаточно. Чем дольше месите, тем жестче получится основа.

Отдых теста

Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на полчаса. Это важно: охлаждённое тесто станет эластичным и лучше будет держать форму при выпекании.

Начинка — творог

Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой. Лучше всего подойдёт творог средней влажности и без выраженной зернистости. Сухой — может скрипеть на зубах, слишком влажный — даст много жидкости в пироге. В идеале — творог из брикета или предварительно отвешенный.

Ягоды

Подготовьте ягоды. Промойте и тщательно обсушите бумажными салфетками. У меня — голубика, но этот пирог прекрасно сочетается с вишней, черникой, клюквой, смородиной, земляникой или ягодным миксом. Малина и клубника — на свой страх и риск: их лучше немного присыпать крахмалом или мукой, чтобы не расползлись при выпекании.

Смешивание начинки

В чашу блендера сложите творог, сметану, яйца, сахар и немного ванильного сахара. Взбейте всё до гладкой, однородной текстуры — начинка должна получиться кремовой, без комочков.

Формовка пирога

Достаньте тесто, распределите его по дну и стенкам формы диаметром около 20-21 см. У меня — кулинарное кольцо, но можно взять и обычную разъемную форму. Чтобы не прилипло — застелите дно пергаментом или слегка смажьте форму маслом.

Выпечка

Вылейте начинку на тесто, разровняйте. Сверху — ровный слой ягод. Отправьте пирог в разогретую до 180°C духовку примерно на 35 минут. Время зависит от вашей техники, так что поглядывайте: начинка должна схватиться, а края слегка подрумяниться.

Финальный штрих

Дайте пирогу остыть, аккуратно извлеките его из формы и подавайте. Кстати, на второй день он становится ещё вкуснее — начинка уплотняется, а вкус раскрывается глубже. Приятного чаепития!

Этот пирог — не просто выпечка. Это рецепт уюта, который легко приготовить, но сложно забыть. Хрустящее тесто и мягкая творожная начинка с кислинкой свежих ягод создают идеальный баланс вкуса.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой.

