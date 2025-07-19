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Как использовать клубнику по-новому: идеи для кулинаров

Необычные рецепты с клубникой
4:02
Еда

Клубника — это не только вкусный и свежий летний плод, но и универсальный ингредиент, который можно использовать в разнообразных блюдах. Хотя классические рецепты вроде клубничного десерта или варенья остаются популярными, есть множество необычных и креативных способов приготовления клубники, которые приятно удивят ваших близких. 

клубника в шоколаде
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
клубника в шоколаде

Клубничный салат с козьим сыром и орехами

Ингредиенты:

  • Свежая клубника — 200 г
  • Козий сыр — 100 г
  • Мешанина салатов (рукола, шпинат) — 100 г
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Бальзамический уксус — 1 ст. ложка
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  • Клубнику промойте, удалите хвостики и нарежьте на половинки.
  • В миске смешайте мешанину салатов, клубнику и раскрошенный козий сыр.
  • В отдельной мисочке подготовьте заправку из оливкового масла, бальзамического уксуса, соли и перца.
  • Полейте салат заправкой и посыпьте измельченными грецкими орехами перед подачей.

Этот салат сочетает в себе сладость клубники, кремовость козьего сыра и хрустящие орехи — идеальное сочетание для летнего обеда!

Клубничный соус к мясу

Ингредиенты:

  • Свежая клубника — 250 г
  • Красный лук — 1 шт.
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Уксус (винный или бальзамический) — 1 ст. ложка
  • Соль и перец по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Приготовление:

  • Клубнику и красный лук нарежьте мелкими кусочками.
  • сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук и обжарьте до золотистой корочки. При желании добавьте измельченный чеснок.
  • Затем добавьте клубнику, уксус, соль и перец. Тушите в течение 5-7 минут на среднем огне, пока соус не загустеет.
  • Подавайте этот ароматный соус с жареным мясом, он прекрасно сочетается с курицей и свининой.

Клубничный гаспачо

Ингредиенты:

  • Спелая клубника — 300 г
  • Помидоры — 300 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Красный сладкий перец — 1 шт.
  • Лук — 1/2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Соль и перец по вкусу
  • Мята (для украшения)

Приготовление:

  • Все овощи и клубнику промойте и нарежьте на куски.
  • Поместите все ингредиенты в блендер и тщательно измельчите до получения однородной массы.
  • Посолите, поперчите и добавьте лимонного сока по вкусу.
  • Охладите гаспачо в холодильнике, а перед подачей украсьте листьями мяты.

Этот освежающий и необычный суп-барр холодный гаспачо с клубникой идеально подойдет для жарких летних дней.

Клубника в шоколаде с пряностями

Ингредиенты:

  • Свежая клубника — 300 г
  • Тёмный шоколад — 200 г
  • Корица — 1/2 ч. ложки
  • Другое по желанию: имбирь, кардамон, острое перцы (по вкусу)

Приготовление:

  • Клубнику промойте и обсушите.
  • Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
  • Добавьте в растопленный шоколад корицу и другие пряности по вкусу.
  • Опустите клубнику в шоколадный соус, затем положите на бумагу для выпечки и дайте застыть.
  • Подавайте как изысканный десерт к чаю или кофе.

Этот рецепт с клубникой в шоколаде станет отличным угощением для вечеринки или романтического ужина.

Клубника — это универсальный ингредиент, который можно использовать не только в десертах, но и в салатах, соусах и даже супах. Попробуйте экспериментировать с этими необычными рецептами, чтобы приятно удивить своих близких. Летний вкус и яркая палитра клубники сделают ваше меню по-настоящему восхитительным!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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