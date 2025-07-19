Как использовать клубнику по-новому: идеи для кулинаров

Необычные рецепты с клубникой

4:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника — это не только вкусный и свежий летний плод, но и универсальный ингредиент, который можно использовать в разнообразных блюдах. Хотя классические рецепты вроде клубничного десерта или варенья остаются популярными, есть множество необычных и креативных способов приготовления клубники, которые приятно удивят ваших близких.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain клубника в шоколаде

Клубничный салат с козьим сыром и орехами

Ингредиенты:

Свежая клубника — 200 г

Козий сыр — 100 г

Мешанина салатов (рукола, шпинат) — 100 г

Грецкие орехи — 50 г

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Бальзамический уксус — 1 ст. ложка

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Клубнику промойте, удалите хвостики и нарежьте на половинки.

В миске смешайте мешанину салатов, клубнику и раскрошенный козий сыр.

В отдельной мисочке подготовьте заправку из оливкового масла, бальзамического уксуса, соли и перца.

Полейте салат заправкой и посыпьте измельченными грецкими орехами перед подачей.

Этот салат сочетает в себе сладость клубники, кремовость козьего сыра и хрустящие орехи — идеальное сочетание для летнего обеда!

Клубничный соус к мясу

Ингредиенты:

Свежая клубника — 250 г

Красный лук — 1 шт.

Оливковое масло — 1 ст. ложка

Уксус (винный или бальзамический) — 1 ст. ложка

Соль и перец по вкусу

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Приготовление:

Клубнику и красный лук нарежьте мелкими кусочками.

сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук и обжарьте до золотистой корочки. При желании добавьте измельченный чеснок.

Затем добавьте клубнику, уксус, соль и перец. Тушите в течение 5-7 минут на среднем огне, пока соус не загустеет.

Подавайте этот ароматный соус с жареным мясом, он прекрасно сочетается с курицей и свининой.

Клубничный гаспачо

Ингредиенты:

Спелая клубника — 300 г

Помидоры — 300 г

Огурец — 1 шт.

Красный сладкий перец — 1 шт.

Лук — 1/2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Лимонный сок — по вкусу

Соль и перец по вкусу

Мята (для украшения)

Приготовление:

Все овощи и клубнику промойте и нарежьте на куски.

Поместите все ингредиенты в блендер и тщательно измельчите до получения однородной массы.

Посолите, поперчите и добавьте лимонного сока по вкусу.

Охладите гаспачо в холодильнике, а перед подачей украсьте листьями мяты.

Этот освежающий и необычный суп-барр холодный гаспачо с клубникой идеально подойдет для жарких летних дней.

Клубника в шоколаде с пряностями

Ингредиенты:

Свежая клубника — 300 г

Тёмный шоколад — 200 г

Корица — 1/2 ч. ложки

Другое по желанию: имбирь, кардамон, острое перцы (по вкусу)

Приготовление:

Клубнику промойте и обсушите.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.

Добавьте в растопленный шоколад корицу и другие пряности по вкусу.

Опустите клубнику в шоколадный соус, затем положите на бумагу для выпечки и дайте застыть.

Подавайте как изысканный десерт к чаю или кофе.

Этот рецепт с клубникой в шоколаде станет отличным угощением для вечеринки или романтического ужина.

Клубника — это универсальный ингредиент, который можно использовать не только в десертах, но и в салатах, соусах и даже супах. Попробуйте экспериментировать с этими необычными рецептами, чтобы приятно удивить своих близких. Летний вкус и яркая палитра клубники сделают ваше меню по-настоящему восхитительным!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

