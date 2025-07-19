Как использовать клубнику по-новому: идеи для кулинаров

Клубника — это не только вкусный и свежий летний плод, но и универсальный ингредиент, который можно использовать в разнообразных блюдах. Хотя классические рецепты вроде клубничного десерта или варенья остаются популярными, есть множество необычных и креативных способов приготовления клубники, которые приятно удивят ваших близких.
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клубника в шоколаде
Клубничный салат с козьим сыром и орехами
Ингредиенты:
Свежая клубника — 200 г
Козий сыр — 100 г
Мешанина салатов (рукола, шпинат) — 100 г
Грецкие орехи — 50 г
Оливковое масло — 2 ст. ложки
Бальзамический уксус — 1 ст. ложка
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Клубнику промойте, удалите хвостики и нарежьте на половинки.
В миске смешайте мешанину салатов, клубнику и раскрошенный козий сыр.
В отдельной мисочке подготовьте заправку из оливкового масла, бальзамического уксуса, соли и перца.
Полейте салат заправкой и посыпьте измельченными грецкими орехами перед подачей.
Этот салат сочетает в себе сладость клубники, кремовость козьего сыра и хрустящие орехи — идеальное сочетание для летнего обеда!
Клубничный соус к мясу
Ингредиенты:
Свежая клубника — 250 г
Красный лук — 1 шт.
Оливковое масло — 1 ст. ложка
Уксус (винный или бальзамический) — 1 ст. ложка
Соль и перец по вкусу
Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
Приготовление:
Клубнику и красный лук нарежьте мелкими кусочками.
сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук и обжарьте до золотистой корочки. При желании добавьте измельченный чеснок.
Затем добавьте клубнику, уксус, соль и перец. Тушите в течение 5-7 минут на среднем огне, пока соус не загустеет.
Подавайте этот ароматный соус с жареным мясом, он прекрасно сочетается с курицей и свининой.
Клубничный гаспачо
Ингредиенты:
Спелая клубника — 300 г
Помидоры — 300 г
Огурец — 1 шт.
Красный сладкий перец — 1 шт.
Лук — 1/2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст. ложки
Лимонный сок — по вкусу
Соль и перец по вкусу
Мята (для украшения)
Приготовление:
Все овощи и клубнику промойте и нарежьте на куски.
Поместите все ингредиенты в блендер и тщательно измельчите до получения однородной массы.
Посолите, поперчите и добавьте лимонного сока по вкусу.
Охладите гаспачо в холодильнике, а перед подачей украсьте листьями мяты.
Этот освежающий и необычный суп-барр холодный гаспачо с клубникой идеально подойдет для жарких летних дней.
Клубника в шоколаде с пряностями
Ингредиенты:
Свежая клубника — 300 г
Тёмный шоколад — 200 г
Корица — 1/2 ч. ложки
Другое по желанию: имбирь, кардамон, острое перцы (по вкусу)
Приготовление:
Клубнику промойте и обсушите.
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
Добавьте в растопленный шоколад корицу и другие пряности по вкусу.
Опустите клубнику в шоколадный соус, затем положите на бумагу для выпечки и дайте застыть.
Подавайте как изысканный десерт к чаю или кофе.
Этот рецепт с клубникой в шоколаде станет отличным угощением для вечеринки или романтического ужина.
Клубника — это универсальный ингредиент, который можно использовать не только в десертах, но и в салатах, соусах и даже супах. Попробуйте экспериментировать с этими необычными рецептами, чтобы приятно удивить своих близких. Летний вкус и яркая палитра клубники сделают ваше меню по-настоящему восхитительным!
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.