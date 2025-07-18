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Как сварить густое ароматное вишневое варенье с целыми ягодами

Рецепт варенья из вишни
3:32
Еда

Вишневое варенье — это не просто лакомство, а настоящая находка для любителей десертов. Оно отлично подходит для приготовления утренних тостов, добавления в йогурты или выпечку. Готовить его несложно, и результат обязательно порадует вас и ваших близких. 

Для приготовления варенья вам понадобятся:

  • 1 кг свежих вишен (можно использовать как сладкие, так и кислые)
  • 1 кг сахара
  • 250 мл воды
  • 1 чайная ложка лимонной кислоты (по желанию, для балансировки вкуса)

Подготовка ягод

  • Выбор ягод: отбирайте спелые, крепкие и свежие вишни без повреждений. лучше всего, если они будут собраны в тот же день, когда вы планируете варить варенье.
  • Промывание: тщательно промойте вишни под проточной водой, удалив все остатки пыли и грязи.
  • Удаление косточек: для традиционного вишневого варенья предпочтительно использовать вишню с косточками, так как они добавляют дополнительный аромат. Однако, если вы предпочитаете безкосточное варенье, вам нужно будет удалить косточки, что немного увеличит время подготовки.

Приготовление варенья

  • Замачивание: поместите промытые вишни в большую емкость и добавьте сахар. Перемешайте ягоды с сахаром и оставьте на 2–3 часа, чтобы вишни пустили сок.
  • Приготовление сиропа: в кастрюле смешайте 250 мл воды и оставшийся сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, регулярно помешивая, чтобы сахар растворился. Когда сироп закипит, убавьте огонь и варите 5–7 минут.
  • Добавление ягод: когда сироп будет готов, добавьте в него вишни вместе с выделившимся соком. Аккуратно перемешайте, стараясь не повредить ягоды.
  • Варка варенья: доведите вари группу до полного закипания, затем убавьте огонь до минимального уровня и варите, периодически помешивая, около 30–40 минут. Время варки может варьироваться в зависимости от сочности ягод и желаемой густоты варенья. В конце приготовления добавьте лимонную кислоту, если вы решили её использовать — она поможет зафиксировать цвет и улучшить вкус.
  • Проверка готовности: чтобы проверить, готово ли варенье, капните немного на холодную тарелку. Если капля не растекается, а сохраняет форму — варенье готово.

Консервирование

  • Подготовка банок: промывайте банки и крышки в горячей мыльной воде, затем ополосните и простерилизуйте в духовке или стерилизационной машине.
  • Наполнение: разлейте горячее вишневое варенье по подготовленным банкам, оставляя сверху 1 см свободного пространства.
  • Закрытие: закройте банки стерилизованными крышками и дайте остыть при комнатной температуре.

Хранение

Хранить варенье следует в прохладном, темном месте. При правильном консервировании вишневое варенье может храниться до года.

Готовя густое ароматное вишневое варенье с целыми ягодами, вы не только создаете сладкое угощение, но и запечатываете в бутылочках вкус летнего сада. Вишневое варенье станет отличным дополнением к вашему столу, а процесс его приготовления подарит вам удовольствие и радость от созданного лакомства.

Уточнения

Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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