Как сварить густое ароматное вишневое варенье с целыми ягодами

Рецепт варенья из вишни

3:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Вишневое варенье — это не просто лакомство, а настоящая находка для любителей десертов. Оно отлично подходит для приготовления утренних тостов, добавления в йогурты или выпечку. Готовить его несложно, и результат обязательно порадует вас и ваших близких.

Для приготовления варенья вам понадобятся:

1 кг свежих вишен (можно использовать как сладкие, так и кислые)

1 кг сахара

250 мл воды

1 чайная ложка лимонной кислоты (по желанию, для балансировки вкуса)

Подготовка ягод

Выбор ягод: отбирайте спелые, крепкие и свежие вишни без повреждений. лучше всего, если они будут собраны в тот же день, когда вы планируете варить варенье.

Промывание: тщательно промойте вишни под проточной водой, удалив все остатки пыли и грязи.

Удаление косточек: для традиционного вишневого варенья предпочтительно использовать вишню с косточками, так как они добавляют дополнительный аромат. Однако, если вы предпочитаете безкосточное варенье, вам нужно будет удалить косточки, что немного увеличит время подготовки.

Приготовление варенья

Замачивание: поместите промытые вишни в большую емкость и добавьте сахар. Перемешайте ягоды с сахаром и оставьте на 2–3 часа, чтобы вишни пустили сок.

Приготовление сиропа: в кастрюле смешайте 250 мл воды и оставшийся сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, регулярно помешивая, чтобы сахар растворился. Когда сироп закипит, убавьте огонь и варите 5–7 минут.

Добавление ягод: когда сироп будет готов, добавьте в него вишни вместе с выделившимся соком. Аккуратно перемешайте, стараясь не повредить ягоды.

Варка варенья: доведите вари группу до полного закипания, затем убавьте огонь до минимального уровня и варите, периодически помешивая, около 30–40 минут. Время варки может варьироваться в зависимости от сочности ягод и желаемой густоты варенья. В конце приготовления добавьте лимонную кислоту, если вы решили её использовать — она поможет зафиксировать цвет и улучшить вкус.

Проверка готовности: чтобы проверить, готово ли варенье, капните немного на холодную тарелку. Если капля не растекается, а сохраняет форму — варенье готово.

Консервирование

Подготовка банок: промывайте банки и крышки в горячей мыльной воде, затем ополосните и простерилизуйте в духовке или стерилизационной машине.

Наполнение: разлейте горячее вишневое варенье по подготовленным банкам, оставляя сверху 1 см свободного пространства.

Закрытие: закройте банки стерилизованными крышками и дайте остыть при комнатной температуре.

Хранение

Хранить варенье следует в прохладном, темном месте. При правильном консервировании вишневое варенье может храниться до года.

Готовя густое ароматное вишневое варенье с целыми ягодами, вы не только создаете сладкое угощение, но и запечатываете в бутылочках вкус летнего сада. Вишневое варенье станет отличным дополнением к вашему столу, а процесс его приготовления подарит вам удовольствие и радость от созданного лакомства.

Уточнения

Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.

