Завалило капустой? Попробуйте этот салат, и банки будут опустошаться быстрее, чем заполняться

Салат из капусты с томатами сохраняет вкус свежих овощей на всю зиму

4:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Если летом вы мечтали сохранить вкус спелых овощей до зимы, то этот рецепт — настоящая находка. Салат из капусты с помидорами получается сочным, ярким, с лёгкой кислинкой и натуральной сладостью. И главное — он отлично хранится в банках, оставаясь хрустящим и аппетитным. Подойдёт и как гарнир, и как самостоятельная закуска. Готовим с любовью и закатываем вкус в банку!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат на зиму

Какие овощи подойдут

Для заготовки выбирайте плотные, не перезрелые томаты — они не должны "расползаться" под ножом. Лучший выбор — мясистые сорта с насыщенным вкусом и тонкой кожицей. Сладкий перец подойдёт любого цвета, а вот капусту стоит брать позднюю или среднепозднюю — именно такие сорта остаются хрустящими после стерилизации и длительного хранения.

Важно соблюдать пропорции: на килограмм капусты — чуть больше килограмма томатов и по 300 граммов моркови, перца и лука. Это даст идеальный баланс вкуса и текстуры. Уксус, масло, сахар и соль подбираем по рецепту, но допускаются лёгкие вариации по вкусу.

Подготовка: не спешим, но и не затягиваем

Начинаем с капусты. Нашинкуйте её тонко, руками слегка разомните с ложкой соли. Это даст первичный сок и сделает капусту податливой для смешивания. Пока капуста "отдыхает", займитесь остальными овощами.

Морковь натираем на крупной тёрке, а лук режем полукольцами — не слишком тонкими, чтобы в банках он сохранил форму. Перец разрезаем вдоль, очищаем от семян и нарезаем поперечной соломкой. Каждый ингредиент должен чувствоваться в готовом салате — не превращайте овощи в кашу.

Как очистить помидоры — без возни

Кожица томатов в заготовках часто мешает — она грубеет, отслаивается и портит текстуру. Решение простое: сделайте крестообразный надрез на каждом плоде и обдайте их кипятком, а затем сразу переложите в холодную воду. Кожица снимется за секунду. После этого удалите плодоножки и нарежьте помидоры дольками.

Если времени мало, этот этап можно пропустить — но салат получится нежнее, если вы всё же потратите лишние пять минут на очистку томатов.

Время соединять вкусы

Соберите все нарезанные овощи в одной большой ёмкости. Добавьте сахар, оставшуюся соль и уксус. Перемешайте всё руками или широкой лопаткой. Смесь должна пропитаться — дайте ей постоять около часа, периодически помешивая. За это время овощи пустят сок, а специи равномерно распределятся.

Можно накрыть ёмкость крышкой или полотенцем, чтобы аромат не выветривался, а салат лучше "схватился".

Банки и стерилизация: залог надёжности

Банки тщательно вымойте с содой и ошпарьте кипятком. То же самое проделайте с крышками. Подготовьте кастрюлю для стерилизации: на дно положите сложенное в несколько слоёв полотенце — это убережёт стекло от трещин.

На дно каждой банки положите по лавровому листу и 2-3 горошины душистого перца. Затем аккуратно утрамбуйте овощную смесь. Разливать сок не спешите — он должен распределиться равномерно. В каждую банку влейте по 2 столовые ложки растительного масла.

Установите банки в кастрюлю с горячей водой так, чтобы вода покрывала их до "плечиков". Стерилизуйте на среднем огне 20-30 минут с момента закипания. Затем сразу закатайте крышками и переверните вверх дном.

Как правильно остудить и хранить

Банки, перевёрнутые крышками вниз, накройте толстым одеялом или пледом. Пусть остынут медленно — это улучшит герметичность и сохранит вкус. После полного остывания перенесите в прохладное место без доступа света.

Если хотите упростить процесс, можно не стерилизовать банки, а проварить салат в кастрюле 10 минут, затем горячим разложить по стерильным банкам и сразу закатать.

Хозяйке на заметку

Салат можно адаптировать под ваш вкус. Например, добавить пару зубчиков чеснока, немного чили для остроты или пучок рубленой зелени — укропа, петрушки, даже сельдерея. Главное — не переборщить: в этой заготовке важен баланс между натуральной кислинкой томатов, хрустом капусты и сладостью моркови и перца.

Этот салат подойдёт и на праздничный стол, и к повседневному ужину. Зимой вы скажете себе спасибо за потраченное время — это один из тех рецептов, что никогда не надоедают.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

