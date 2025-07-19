Мои дети больше не просят другую еду — омлет, который не опадает и не подгорает

Рецепт омлета, который получится идеальным каждый раз

3:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — это классика завтрака, которая нравится многим. Но порой результат не оправдывает ожидания: омлет опадает, не держит форму и часто подгорает. Что же делать, чтобы каждый раз готовить пышный и воздушный омлет, который будет идеальным на вкус и текстуру? Ответ прост: следуйте нескольким простым правилам и используйте наш рецепт.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Этот способ подходит для любого дня и займёт всего несколько минут, а результат приятно удивит.

Что нужно для пышного омлета

Для приготовления омлета на одну порцию вам понадобятся:

1 яйцо ;

1 столовая ложка молока ;

½ столовой ложки муки ;

соль по вкусу.

Важно соблюдать правильные пропорции, и, как бы ни казалось это простым, именно они обеспечат омлету идеальную текстуру и объём.

Как приготовить омлет, который не опадёт

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

В небольшой миске взбейте яйцо с молоком и добавьте муку. Это придаст омлету необходимую пышность и структуру. Не стоит бояться муки: она не сделает омлет тяжёлым, а наоборот — обеспечит нужную текстуру.

Шаг 2: Правильная сковорода

Используйте небольшую сковороду, так как на большой поверхности омлет может расплыться, а в итоге не получится пышным. Прогрейте сковороду на среднем огне — не кладите омлет на холодную сковороду, иначе он не будет равномерно готовиться.

Шаг 3: Процесс жарки

Вылейте яичную смесь на разогретую сковороду и не накрывайте крышкой сразу. Дайте омлету немного поджариться, около 5-7 минут. Это важно: если накрыть крышкой слишком рано, омлет может просто опасть после снятия крышки.

Шаг 4: Подача

Когда омлет будет готов с одной стороны, аккуратно переверните его или просто поднимите по бокам, чтобы он поднялся и стал пышным. Подавайте сразу, пока омлет ещё горячий.

Как приготовить омлет в мультиварке

Если у вас есть мультиварка, вы можете использовать её для приготовления пышного омлета с минимальными усилиями.

Шаг 1: Подготовка смеси

Взбейте 5 яиц с щепоткой соли, добавьте стакан молока и продолжайте взбивать, пока смесь не станет однородной.

Шаг 2: Подготовка пакетов

В два целлофановых пакета аккуратно налейте яичную смесь и завяжите их узлом. Это будет способ, чтобы омлет не растёкся и не потерял форму.

Шаг 3: Варка на пару

В мультиварке налейте 500 мл воды и выберите режим "Варка на пару". Когда вода закипит, поместите пакеты с омлетной смесью в мультиварку и закройте крышку.

Шаг 4: Завершающий этап

После завершения процесса варки по сигналу мультиварки аккуратно достаньте пакеты и разрежьте их. Пышный омлет готов, и его можно подавать к столу!

Почему этот рецепт так хорош

Минимум усилий: Запечённый или жареный омлет может требовать больше времени и внимания, а с этим рецептом вы получите идеальный омлет за пару минут. Пышность и лёгкость: За счёт добавления муки и правильного процесса жарки омлет не опадёт и не подгорит. Подходит для всех: Этот рецепт можно легко адаптировать под разные предпочтения, добавив зелень, специи или даже начинку, если хочется. Мультиварка как помощь: Если у вас есть мультиварка, омлет получится ещё проще, а заготовки можно делать заранее.

Приятного аппетита!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

