Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остров Инш у побережья Шотландии выставили на продажу: от пещеры к экологическому раю
Кембрийские горы: как добраться до долины Элан в Уэльсе и где остановиться
Три фактора помогли тараканам пережить катастрофу, уничтожившую динозавров
Неправильная установка кондиционера ведет к перерасходу тока
5 мифов о вождении, которые могут стать причиной ДТП
Врач Терновой рассказал, какие упражнения помогут исправить гиперлордоз
Редкие брови и борода – не приговор: современное решение проблемы от опытного хирурга
Алексей Воробьёв рассказывает о любви на концерте: трогательные слова для женщин
Педикюр с гелем и лаком: все преимущества и недостатки в одном обзоре

Мои дети больше не просят другую еду — омлет, который не опадает и не подгорает

Рецепт омлета, который получится идеальным каждый раз
3:44
Еда

Омлет — это классика завтрака, которая нравится многим. Но порой результат не оправдывает ожидания: омлет опадает, не держит форму и часто подгорает. Что же делать, чтобы каждый раз готовить пышный и воздушный омлет, который будет идеальным на вкус и текстуру? Ответ прост: следуйте нескольким простым правилам и используйте наш рецепт.

Омлет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Этот способ подходит для любого дня и займёт всего несколько минут, а результат приятно удивит.

Что нужно для пышного омлета

Для приготовления омлета на одну порцию вам понадобятся:

  • 1 яйцо;

  • 1 столовая ложка молока;

  • &frac12 столовой ложки муки;

  • соль по вкусу.

Важно соблюдать правильные пропорции, и, как бы ни казалось это простым, именно они обеспечат омлету идеальную текстуру и объём.

Как приготовить омлет, который не опадёт

Шаг 1: Подготовка ингредиентов
В небольшой миске взбейте яйцо с молоком и добавьте муку. Это придаст омлету необходимую пышность и структуру. Не стоит бояться муки: она не сделает омлет тяжёлым, а наоборот — обеспечит нужную текстуру.

Шаг 2: Правильная сковорода
Используйте небольшую сковороду, так как на большой поверхности омлет может расплыться, а в итоге не получится пышным. Прогрейте сковороду на среднем огне — не кладите омлет на холодную сковороду, иначе он не будет равномерно готовиться.

Шаг 3: Процесс жарки
Вылейте яичную смесь на разогретую сковороду и не накрывайте крышкой сразу. Дайте омлету немного поджариться, около 5-7 минут. Это важно: если накрыть крышкой слишком рано, омлет может просто опасть после снятия крышки.

Шаг 4: Подача
Когда омлет будет готов с одной стороны, аккуратно переверните его или просто поднимите по бокам, чтобы он поднялся и стал пышным. Подавайте сразу, пока омлет ещё горячий.

Как приготовить омлет в мультиварке

Если у вас есть мультиварка, вы можете использовать её для приготовления пышного омлета с минимальными усилиями.

Шаг 1: Подготовка смеси
Взбейте 5 яиц с щепоткой соли, добавьте стакан молока и продолжайте взбивать, пока смесь не станет однородной.

Шаг 2: Подготовка пакетов
В два целлофановых пакета аккуратно налейте яичную смесь и завяжите их узлом. Это будет способ, чтобы омлет не растёкся и не потерял форму.

Шаг 3: Варка на пару
В мультиварке налейте 500 мл воды и выберите режим "Варка на пару". Когда вода закипит, поместите пакеты с омлетной смесью в мультиварку и закройте крышку.

Шаг 4: Завершающий этап
После завершения процесса варки по сигналу мультиварки аккуратно достаньте пакеты и разрежьте их. Пышный омлет готов, и его можно подавать к столу!

Почему этот рецепт так хорош

  1. Минимум усилий: Запечённый или жареный омлет может требовать больше времени и внимания, а с этим рецептом вы получите идеальный омлет за пару минут.

  2. Пышность и лёгкость: За счёт добавления муки и правильного процесса жарки омлет не опадёт и не подгорит.

  3. Подходит для всех: Этот рецепт можно легко адаптировать под разные предпочтения, добавив зелень, специи или даже начинку, если хочется.

  4. Мультиварка как помощь: Если у вас есть мультиварка, омлет получится ещё проще, а заготовки можно делать заранее.

Приятного аппетита!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Педикюр с гелем и лаком: все преимущества и недостатки в одном обзоре
Биткоин снизился, однако возможность коррекции высока
Врачи рекомендуют срочно обследовать родинку при зуде, кровотечении или росте
Артефакты, ложа и тайны IV века до н.э.: в Сан-Джулиано открыли уникальное захоронение
Статистика и наблюдения: как высокий процент женщин меняет культурные тренды Литвы?
Зеленое удобрение из сорняков заменяет навоз в июле
В Великобритании создали тест для оценки психопатии у домашних котов
Как нарастить большие бицепсы: три классических упражнения для бодибилдинга
Овощи тушат в вытопленном сале для более насыщенного вкуса супа
Лучшие экономичные бензиновые хэтчбеки с минимальным расходом топлива
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.