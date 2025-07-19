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Домашние готовы целовать руки за это блюдо: превращаем творог в настоящую запеканку мечты

Повар поделился рецептом самой вкусной творожной запеканки
2:53
Еда

Творог — продукт, который можно использовать для множества блюд: от простого завтрака до полноценного ужина. Но если вы хотите чего-то особенного, попробуйте приготовить творожную запеканку. Это блюдо — отличная альтернатива сырникам, но в разы более нежное и с полезными свойствами.

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Этот рецепт прост в исполнении, но в результате получается вкуснейшая, лёгкая и сытная запеканка, которая понравится всей семье. И, что важно, она готовится быстро, идеально подходит для ленивых выходных или когда не хочется тратить много времени на кухне.

Что нужно для творожной запеканки

Для запеканки вам понадобятся:

  • Творог - 500 г

  • Яйца - 3 шт

  • Сахар - по вкусу

  • Манка - 70 г

  • Сметана - 150 г

  • Ванильный сахар - 1 ч. л.

  • Разрыхлитель теста - 1 ч. л.

  • Соль - щепотка

Как приготовить творожную запеканку: пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовка формы и разогрев духовки
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

Шаг 2: Обработка манки
В глубокой миске залейте манку сметаной и тщательно перемешайте. Дайте смеси настояться около 15 минут — манка должна набухнуть.

Шаг 3: Взбиваем яйца с сахаром
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы, затем добавьте эту смесь в творог.

Шаг 4: Смешиваем все ингредиенты
Перемешайте творог с яичной массой. Добавьте ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Затем введите манку со сметаной, всё тщательно перемешайте до получения однородного теста.

Шаг 5: Выпечка запеканки
Перелейте готовое тесто в подготовленную форму для выпечки и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 30-40 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — если она выходит сухой, значит, запеканка готова.

Шаг 6: Подача
Дайте запеканке немного остыть, аккуратно выньте её из формы и подавайте к столу. Она получится пышной, мягкой и невероятно вкусной!

Почему стоит приготовить эту запеканку

  1. Лёгкость и полезность: Творог богат белками и кальцием, а в сочетании с манкой и сметаной создаёт отличную текстуру и вкус.

  2. Простой рецепт: Запеканка готовится быстро, с минимальными усилиями.

  3. Нежная текстура: В отличие от сырников, запеканка получается гораздо более лёгкой и воздушной.

Эта запеканка отлично подходит для завтрака или ужина. Её легко можно превратить в полноценный приём пищи для всей семьи.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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