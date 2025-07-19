Домашние готовы целовать руки за это блюдо: превращаем творог в настоящую запеканку мечты

Творог — продукт, который можно использовать для множества блюд: от простого завтрака до полноценного ужина. Но если вы хотите чего-то особенного, попробуйте приготовить творожную запеканку. Это блюдо — отличная альтернатива сырникам, но в разы более нежное и с полезными свойствами.
Этот рецепт прост в исполнении, но в результате получается вкуснейшая, лёгкая и сытная запеканка, которая понравится всей семье. И, что важно, она готовится быстро, идеально подходит для ленивых выходных или когда не хочется тратить много времени на кухне.
Для запеканки вам понадобятся:
Творог - 500 г
Яйца - 3 шт
Сахар - по вкусу
Манка - 70 г
Сметана - 150 г
Ванильный сахар - 1 ч. л.
Разрыхлитель теста - 1 ч. л.
Соль - щепотка
Шаг 1: Подготовка формы и разогрев духовки
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
Шаг 2: Обработка манки
В глубокой миске залейте манку сметаной и тщательно перемешайте. Дайте смеси настояться около 15 минут — манка должна набухнуть.
Шаг 3: Взбиваем яйца с сахаром
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы, затем добавьте эту смесь в творог.
Шаг 4: Смешиваем все ингредиенты
Перемешайте творог с яичной массой. Добавьте ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Затем введите манку со сметаной, всё тщательно перемешайте до получения однородного теста.
Шаг 5: Выпечка запеканки
Перелейте готовое тесто в подготовленную форму для выпечки и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 30-40 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — если она выходит сухой, значит, запеканка готова.
Шаг 6: Подача
Дайте запеканке немного остыть, аккуратно выньте её из формы и подавайте к столу. Она получится пышной, мягкой и невероятно вкусной!
Лёгкость и полезность: Творог богат белками и кальцием, а в сочетании с манкой и сметаной создаёт отличную текстуру и вкус.
Простой рецепт: Запеканка готовится быстро, с минимальными усилиями.
Нежная текстура: В отличие от сырников, запеканка получается гораздо более лёгкой и воздушной.
Эта запеканка отлично подходит для завтрака или ужина. Её легко можно превратить в полноценный приём пищи для всей семьи.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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