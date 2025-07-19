Не выбрасывайте переспелые бананы! Рецепт невероятно вкусного десерта, от которого дети будут без ума

Переспелые бананы — это не повод для грусти! Вместо того чтобы выбрасывать их, у вас есть прекрасная возможность приготовить вкусный и полезный банановый хлеб с грецкими орехами. Это блюдо не только спасёт ваши переспелые фрукты, но и станет отличным угощением для всей семьи. Готовить легко, а результат удивит даже самых взыскательных гурманов.
2-3 переспелых банана
Мука - 180 г
Разрыхлитель - 1 упаковка
Сахар - 80 г
Сливочное масло - 80 г
Грецкие орехи (ядра) — 60 г
Корица - 1 ч. л.
Мускатный орех (молотый) — ½ ч. л.
Щепотка соли
Шаг 1. Подготовка бананов
Очистите переспелые бананы и измельчите их с помощью блендера или другого доступного способа. Главное — чтобы бананы стали однородным пюре.
Шаг 2. Смешивание с маслом
Растопите сливочное масло и смешайте его с банановым пюре. Масло придаст хлебу мягкость и вкус.
Шаг 3. Добавляем сыпучие ингредиенты
К смеси бананов и масла добавьте все сыпучие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и щепотку соли. Перемешивайте до получения однородной массы.
Шаг 4. Орехи
Грецкие орехи измельчите ножом на небольшие кусочки. Они не должны быть слишком мелкими, чтобы добавлять текстуру хлебу, но и не слишком крупными, чтобы не нарушить консистенцию теста. Добавьте орехи в тесто и перемешайте.
Шаг 5. Выпечка
Переложите тесто в форму для запеканки и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Через 20-25 минут ваш банановый хлеб будет готов. Он должен стать золотистым и ароматным.
Готовность хлеба можно проверить с помощью деревянной шпажки. Просто вставьте её в центр хлеба — если она выйдет чистой, без теста, значит, хлеб готов. Оставьте его немного остывать, и можно нарезать!
Простой и быстрый рецепт, который можно сделать даже на скорую руку.
Это идеальный способ использовать переспелые бананы и не дать им пропасть.
Банановый хлеб с орехами — это отличная альтернатива сладким булочкам.
Он подойдёт как на завтрак, так и в качестве лёгкого перекуса в течение дня.
Грецкие орехи добавляют не только вкус, но и полезные жиры, белки и витамины.
Приятного аппетита!
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).
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