Не выбрасывайте переспелые бананы! Рецепт невероятно вкусного десерта, от которого дети будут без ума

Повара советуют делать необычный хлеб из переспелых бананов с орехами

Переспелые бананы — это не повод для грусти! Вместо того чтобы выбрасывать их, у вас есть прекрасная возможность приготовить вкусный и полезный банановый хлеб с грецкими орехами. Это блюдо не только спасёт ваши переспелые фрукты, но и станет отличным угощением для всей семьи. Готовить легко, а результат удивит даже самых взыскательных гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg Бананы

Ингредиенты для бананового хлеба с орехами

2-3 переспелых банана

Мука - 180 г

Разрыхлитель - 1 упаковка

Сахар - 80 г

Сливочное масло - 80 г

Грецкие орехи (ядра) — 60 г

Корица - 1 ч. л.

Мускатный орех (молотый) — ½ ч. л.

Щепотка соли

Как приготовить банановый хлеб с орехами

Шаг 1. Подготовка бананов

Очистите переспелые бананы и измельчите их с помощью блендера или другого доступного способа. Главное — чтобы бананы стали однородным пюре.

Шаг 2. Смешивание с маслом

Растопите сливочное масло и смешайте его с банановым пюре. Масло придаст хлебу мягкость и вкус.

Шаг 3. Добавляем сыпучие ингредиенты

К смеси бананов и масла добавьте все сыпучие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и щепотку соли. Перемешивайте до получения однородной массы.

Шаг 4. Орехи

Грецкие орехи измельчите ножом на небольшие кусочки. Они не должны быть слишком мелкими, чтобы добавлять текстуру хлебу, но и не слишком крупными, чтобы не нарушить консистенцию теста. Добавьте орехи в тесто и перемешайте.

Шаг 5. Выпечка

Переложите тесто в форму для запеканки и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Через 20-25 минут ваш банановый хлеб будет готов. Он должен стать золотистым и ароматным.

Когда банановый хлеб готов

Готовность хлеба можно проверить с помощью деревянной шпажки. Просто вставьте её в центр хлеба — если она выйдет чистой, без теста, значит, хлеб готов. Оставьте его немного остывать, и можно нарезать!

Почему стоит попробовать этот рецепт

Простой и быстрый рецепт , который можно сделать даже на скорую руку.

Это идеальный способ использовать переспелые бананы и не дать им пропасть.

Банановый хлеб с орехами — это отличная альтернатива сладким булочкам .

Он подойдёт как на завтрак, так и в качестве лёгкого перекуса в течение дня.

Грецкие орехи добавляют не только вкус, но и полезные жиры, белки и витамины.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

