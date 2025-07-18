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Проверили шаурму в торговой точке: в Нижнем Новгороде эксперты провели анализ уличной еды у Московского вокзала

Чтоб не подцепить дизентерию: в Нижнем Новгороде провели проверку шаурмы
2:23
Еда

Специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии Нижегородской области провели лабораторные исследования шаурмы, чтобы выяснить, насколько безопасна уличная еда и как избежать заражения кишечными инфекциями. 

Шаурма
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шаурма

Как сообщает newsnn.ru, для анализа была взята шаурма из одного из киосков, расположенных в районе Московского вокзала Нижнего Новгорода. Врач-бактериолог Анна Круглова провела посев образцов на наличие бактерий кишечной группы, таких как стафилококк и сальмонелла, а также оценила общее количество микроорганизмов.

Согласно нормативам, указанные показатели должны отсутствовать. При обнаружении любых микроорганизмов продукт считается нестандартным и непригодным для употребления, пояснила специалист. Лабораторное исследование проводится в несколько этапов: сначала материал помещают в обогатительные среды, затем — в дифференциально-диагностические. Только после этого можно визуально оценить наличие патогенных микроорганизмов.

Проверки точек уличного питания в Нижнем Новгороде будут продолжены. Результаты лабораторных анализов конкретных образцов шаурмы будут опубликованы позднее. Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Алена Дьякова напомнила, что приготовление пищи на улице разрешено при строгом соблюдении санитарных требований.

Полуфабрикаты должны изготавливаться в стационарных кафе или ресторанах. Киоск, где готовят шаурму, должен быть обеспечен водоснабжением и канализацией, а работники обязаны соблюдать правила личной гигиены, подчеркнула она. В жаркую погоду опасность представляют и сами ингредиенты, такие как соусы на основе майонеза, а также недостаточно прожаренное мясо, особенно куриное.

При несоблюдении санитарных норм и условий хранения шаурма может стать источником сальмонеллеза, дизентерии и других острых кишечных инфекций, предостерегла Дьякова. Роспотребнадзор рекомендует покупать шаурму только в проверенных местах, обращать внимание на внешний вид заведения, наличие у персонала спецодежды и маркировку продукции, чтобы снизить риск заражения.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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