Жареные кабачки: превратите обычный салат в звезду ваших пикников
Салат из жареных кабачков: свежий рецепт для лета
1:30
Салат из жареных кабачков — это простое, но вкусное летнее блюдо, которое легко приготовить. Он идеально подходит для тех, кто ценит свежесть и креативность в кулинарии.
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки
Ингредиенты для классического рецепта:
- 2 кабачка
- 2 пучка рукколы
- 160 г брезаолы
- 1/2 лимона
- Сыр пармезан
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Нарежьте кабачки тонкими ломтиками.
- Обжарьте их на гриле до золотистой корочки.
- Нарежьте брезаолу полосками.
- В большой миске смешайте кабачки, рукколу, брезаолу и тёртый пармезан.
- Приправьте солью, перцем, оливковым маслом и лимонным соком.
- Дайте салату настояться несколько минут.
Как разнообразить салат из жареных кабачков?
Вы можете экспериментировать с ингредиентами, чтобы сделать салат ещё интереснее. Например:
- Замените брезаолу на консервированный тунец или сваренные вкрутую яйца.
- Добавьте свежие овощи, такие как морковь, помидоры черри или авокадо.
- Вместо рукколы используйте листья салата, шпинат или молодую капусту.
Для веганского варианта салата:
- Приправьте жареные кабачки смесью рубленой петрушки, соли, перца, оливкового масла и капли яблочного уксуса.
- Добавьте нут, нарезанные сушёные помидоры и оливки.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру