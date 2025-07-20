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Жареные кабачки: превратите обычный салат в звезду ваших пикников

Салат из жареных кабачков: свежий рецепт для лета
1:30
Еда

Салат из жареных кабачков — это простое, но вкусное летнее блюдо, которое легко приготовить. Он идеально подходит для тех, кто ценит свежесть и креативность в кулинарии.

Кабачки
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Ингредиенты для классического рецепта:

  • 2 кабачка
  • 2 пучка рукколы
  • 160 г брезаолы
  • 1/2 лимона
  • Сыр пармезан
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Перец

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки тонкими ломтиками.
  2. Обжарьте их на гриле до золотистой корочки.
  3. Нарежьте брезаолу полосками.
  4. В большой миске смешайте кабачки, рукколу, брезаолу и тёртый пармезан.
  5. Приправьте солью, перцем, оливковым маслом и лимонным соком.
  6. Дайте салату настояться несколько минут.

Как разнообразить салат из жареных кабачков?

Вы можете экспериментировать с ингредиентами, чтобы сделать салат ещё интереснее. Например:

  • Замените брезаолу на консервированный тунец или сваренные вкрутую яйца.
  • Добавьте свежие овощи, такие как морковь, помидоры черри или авокадо.
  • Вместо рукколы используйте листья салата, шпинат или молодую капусту.

Для веганского варианта салата:

  • Приправьте жареные кабачки смесью рубленой петрушки, соли, перца, оливкового масла и капли яблочного уксуса.
  • Добавьте нут, нарезанные сушёные помидоры и оливки.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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