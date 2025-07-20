Жареные кабачки: превратите обычный салат в звезду ваших пикников

Салат из жареных кабачков: свежий рецепт для лета

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из жареных кабачков — это простое, но вкусное летнее блюдо, которое легко приготовить. Он идеально подходит для тех, кто ценит свежесть и креативность в кулинарии.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Ингредиенты для классического рецепта:

2 кабачка

2 пучка рукколы

160 г брезаолы

1/2 лимона

Сыр пармезан

Оливковое масло

Соль

Перец

Приготовление:

Нарежьте кабачки тонкими ломтиками. Обжарьте их на гриле до золотистой корочки. Нарежьте брезаолу полосками. В большой миске смешайте кабачки, рукколу, брезаолу и тёртый пармезан. Приправьте солью, перцем, оливковым маслом и лимонным соком. Дайте салату настояться несколько минут.

Как разнообразить салат из жареных кабачков?

Вы можете экспериментировать с ингредиентами, чтобы сделать салат ещё интереснее. Например:

Замените брезаолу на консервированный тунец или сваренные вкрутую яйца.

Добавьте свежие овощи, такие как морковь, помидоры черри или авокадо.

Вместо рукколы используйте листья салата, шпинат или молодую капусту.

Для веганского варианта салата:

Приправьте жареные кабачки смесью рубленой петрушки, соли, перца, оливкового масла и капли яблочного уксуса.

Добавьте нут, нарезанные сушёные помидоры и оливки.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

