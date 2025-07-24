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Макароны, которые едят ложками: рецепт, где мясо тает, а вкус говорит дома

Секрет сочных макарон по-флотски — варёное мясо вместо сырого фарша
1:26
Еда

Макароны по-флотски — простое и сытное блюдо, которое любят за скорость приготовления и универсальность. Но при одном небольшом дополнении его вкус можно вывести на совершенно новый уровень. Всё дело в одном неожиданном, но крайне эффективном ингредиенте.

Паста в соусе с сыром
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста в соусе с сыром

Секрет идеальных макарон по-флотски

Первое, что нужно запомнить: для по-настоящему вкусного блюда не стоит использовать сырой фарш. Вместо этого отварите мясо.

Подойдёт говядина или курятина — примерно 300 граммов. Залейте горячей водой и варите до готовности. После — измельчите отварное мясо в мясорубке или блендере.

На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте к нему измельчённое мясо и обжаривайте вместе несколько минут. Затем положите 30 г сливочного масла — оно сделает начинку мягче и ароматнее.

Время добавить "тот самый" ингредиент

Ключ к успеху — 100 мл мясного бульона, в котором варилось мясо. Добавьте его прямо в сковороду. Мясо станет сочным, вкус — насыщенным, а аромат — по-настоящему домашним.

Осталось соединить мясную смесь с отваренными макаронами и слегка прогреть всё вместе. В результате получится сочное, ароматное блюдо, которое легко перепутать с ресторанным.

Уточнения

Макаро́ны - макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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