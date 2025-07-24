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Домашний Цезарь может быть вкуснее ресторанного — если не делать этих ошибок

Кулинары рекомендуют приготовить хрустящие крутоны и сочное филе для Цезаря
1:35
Еда

Салат "Цезарь" — блюдо, которое встречается в меню и элитных ресторанов, и обычных кафе. Но чтобы домашняя версия не уступала ресторанной, важно знать несколько проверенных кулинарных приёмов.

Салат Цезарь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат Цезарь

Не стоит упрощать рецепт

Главное правило — не пытаться заменить ключевые ингредиенты. Если в классическом рецепте указан салат романо и пармезан, не нужно брать капусту или обычный сыр. Вкус от этого сильно пострадает.

Исключение допустимо лишь для соуса — в этом пункте можно немного отступить от канона.

Соус — просто, но со вкусом

Вместо вустерского соуса можно использовать простую смесь: равные части майонеза и сметаны, плюс один раздавленный зубчик чеснока. Получается не менее ароматно и насыщенно.

Хлеб лучше запечь самостоятельно

Покупные сухарики — не лучший выбор. Гораздо вкуснее получатся крутоны из обычного хлеба, нарезанного мелкими кубиками и запечённого в духовке. Можно также слегка обжарить хлеб на оливковом масле — получится золотистая хрустящая корочка.

Оливковое масло — и для курицы тоже

Для жарки куриного филе, которое добавляется в салат, тоже лучше использовать оливковое масло. Оно делает вкус блюда более мягким и сбалансированным.

Листья — только руками

Нарезать салатные листья не стоит — они теряют текстуру и сочность. Лучше аккуратно порвать их руками прямо в тарелку. Это придаёт салату правильную структуру и свежесть.

Уточнения

Со́ус - жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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