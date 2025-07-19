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Баклажанные конвертики с тягучим сыром внутри: превратите баклажаны в кулинарное приключение

Рецепт баклажанных конвертиков с начинкой из ветчины и сыра никого не оставит равнодушным
3:38
Еда

Если вы ищете простое, ароматное и оригинальное блюдо, баклажанные конвертики быстро станут вашим фаворитом. Эти мягкие, обжаренные на гриле баклажаны скрывают внутри сочную начинку из жареной ветчины и сыра, а томатно-базиликовый соус добавляет блюду яркий вкус и аппетитный вид!

Баклажановые рулетики
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баклажановые рулетики

Баклажанные рулетики отлично подходят как основное блюдо или в сочетании с хрустящим салатом или свежим хлебом. Их преимущество — в простоте ингредиентов и быстроте приготовления без жарки и сложной панировки.

Баклажанные конвертики: разумный и практичный рецепт

Баклажан — универсальный овощ, который можно приготовить тысячей способов. В этом рецепте он раскрывается во всей красе. Баклажанные конвертики — это также отличный способ использовать остатки баклажанов с гриля или креативно подать овощи даже тем, кто обычно не любит баклажаны.

Самое замечательное — это возможность адаптировать рецепт под свои вкусы. Хотите вегетарианскую версию? Замените ветчину на оливки или вяленые помидоры. Хотите добавить остроты? Используйте шпик или острую салями. Главное — сохранить тягучую начинку и наслаждаться этим блюдом снова и снова.

Готовы к рецепту, который сочетает в себе вкус, простоту и удовольствие? Тогда подготовьте баклажаны, разогрейте духовку и следуйте инструкциям авторов moltofood.it шаг за шагом!

Ингредиенты

  • 3 длинных баклажана
  • 150 г обжаренной ветчины
  • 200 г творожного сыра
  • 300 г томатного пюре
  • Оливковое масло
  • Свежий базилик
  • Сушеный зеленый лук
  • Соль
  • 1 зубчик чеснока

Приготовление

  1. Начните с баклажанов: вымойте их, очистите от кожуры и нарежьте длинными ломтиками толщиной около 1 см. На противне, застеленном пергаментной бумагой, разложите ломтики баклажанов в один слой, не перекрывая друг друга. Сбрызните маслом, посолите и посыпьте любимыми травами. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке на режиме гриля на верхней средней полке около 12 минут до мягкости и золотистого оттенка.
  2. Для начинки используйте творожный сыр, нарезанный тонкими кружочками. Это обеспечит максимальную тягучесть начинки.
  3. Пока баклажаны запекаются, приготовьте соус. В небольшой кастрюле разогрейте томатное пюре с оливковым маслом, добавьте измельченный чеснок, соль и свежий базилик. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне около 10 минут.
  4. Сформируйте конвертики из баклажанов. Возьмите два ломтика баклажана и сложите их в форме креста. В центр положите кружок творожного сыра и немного ветчины.
  5. Аккуратно поднимите и сложите края баклажанов, чтобы получился конвертик. Переверните его на другую сторону и повторите с оставшимися ломтиками.
  6. В форму для запекания выложите немного приготовленного соуса. Разместите все конвертики, сверху добавьте оставшийся томатный соус, а также ломтики помидора и немного сыра. Запекайте в духовке еще 10 минут до полной готовности.
  7. Нежные, ароматные баклажанные конвертики с тягучей и сочной начинкой внутри — это настоящее кулинарное удовольствие!

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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