Баклажанные конвертики с тягучим сыром внутри: превратите баклажаны в кулинарное приключение

Рецепт баклажанных конвертиков с начинкой из ветчины и сыра никого не оставит равнодушным

3:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете простое, ароматное и оригинальное блюдо, баклажанные конвертики быстро станут вашим фаворитом. Эти мягкие, обжаренные на гриле баклажаны скрывают внутри сочную начинку из жареной ветчины и сыра, а томатно-базиликовый соус добавляет блюду яркий вкус и аппетитный вид!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баклажановые рулетики

Баклажанные рулетики отлично подходят как основное блюдо или в сочетании с хрустящим салатом или свежим хлебом. Их преимущество — в простоте ингредиентов и быстроте приготовления без жарки и сложной панировки.

Баклажанные конвертики: разумный и практичный рецепт

Баклажан — универсальный овощ, который можно приготовить тысячей способов. В этом рецепте он раскрывается во всей красе. Баклажанные конвертики — это также отличный способ использовать остатки баклажанов с гриля или креативно подать овощи даже тем, кто обычно не любит баклажаны.

Самое замечательное — это возможность адаптировать рецепт под свои вкусы. Хотите вегетарианскую версию? Замените ветчину на оливки или вяленые помидоры. Хотите добавить остроты? Используйте шпик или острую салями. Главное — сохранить тягучую начинку и наслаждаться этим блюдом снова и снова.

Готовы к рецепту, который сочетает в себе вкус, простоту и удовольствие? Тогда подготовьте баклажаны, разогрейте духовку и следуйте инструкциям авторов moltofood.it шаг за шагом!

Ингредиенты

3 длинных баклажана

150 г обжаренной ветчины

200 г творожного сыра

300 г томатного пюре

Оливковое масло

Свежий базилик

Сушеный зеленый лук

Соль

1 зубчик чеснока

Приготовление

Начните с баклажанов: вымойте их, очистите от кожуры и нарежьте длинными ломтиками толщиной около 1 см. На противне, застеленном пергаментной бумагой, разложите ломтики баклажанов в один слой, не перекрывая друг друга. Сбрызните маслом, посолите и посыпьте любимыми травами. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке на режиме гриля на верхней средней полке около 12 минут до мягкости и золотистого оттенка. Для начинки используйте творожный сыр, нарезанный тонкими кружочками. Это обеспечит максимальную тягучесть начинки. Пока баклажаны запекаются, приготовьте соус. В небольшой кастрюле разогрейте томатное пюре с оливковым маслом, добавьте измельченный чеснок, соль и свежий базилик. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне около 10 минут. Сформируйте конвертики из баклажанов. Возьмите два ломтика баклажана и сложите их в форме креста. В центр положите кружок творожного сыра и немного ветчины. Аккуратно поднимите и сложите края баклажанов, чтобы получился конвертик. Переверните его на другую сторону и повторите с оставшимися ломтиками. В форму для запекания выложите немного приготовленного соуса. Разместите все конвертики, сверху добавьте оставшийся томатный соус, а также ломтики помидора и немного сыра. Запекайте в духовке еще 10 минут до полной готовности. Нежные, ароматные баклажанные конвертики с тягучей и сочной начинкой внутри — это настоящее кулинарное удовольствие!

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

