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Шоколадный фондан без духовки? Легко! Порадуй себя вкусным десертом

Шоколадный фондан без выпечки: легкий и быстрый десерт для летнего настроения
2:09
Еда

С наступлением теплых дней хочется побаловать себя чем-то вкусным, не включая духовку. Представляем вам рецепт шоколадного фондана без выпечки — быстрый и простой десерт, который понравится и детям, и взрослым.

шоколадный фондан
Фото: Freepik by Designed by Freepik
шоколадный фондан

Этот шоколадный торт готовится за считанные минуты и не требует сложных ингредиентов. Он станет отличным летним десертом или поможет завершить ваш обед на приятной ноте, считают авторы legardemangerdusud.com.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • 200 г песочного печенья
  • 200 г темного шоколада
  • 100 г сливочного масла
  • 50 г сахарной пудры
  • 100 мл жидких сливок
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Приготовление

  1. Перебейте песочное печенье в мелкую крошку с помощью блендера.
  2. Растопите сливочное масло в микроволновой печи или на водяной бане.
  3. Смешайте крошку печенья с растопленным маслом и выложите смесь в форму для запекания, формируя равномерный слой. Поставьте форму в холодильник.
  4. Растопите темный шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, постоянно помешивая, чтобы избежать перегрева.
  5. Влейте жидкие сливки в растопленный шоколад и тщательно перемешайте, пока не получится однородная масса.
  6. Добавьте сахарную пудру, какао-порошок и ванильный экстракт в шоколадную смесь и хорошо перемешайте.
  7. Вылейте шоколадную массу на основу из печенья, разровняйте поверхность и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, чтобы десерт застыл.
  8. Перед подачей аккуратно извлеките фондан из формы.

Этот шоколадный фондан без выпечки — отличное решение для жарких дней, когда не хочется нагревать кухню. Он быстро готовится, но при этом сохраняет насыщенный вкус и кремовую текстуру. Такой десерт легко приготовить и подать, что делает его идеальным выбором для уютного вечера или встречи с друзьями.

Уточнения

Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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