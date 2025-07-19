Шоколадный фондан без духовки? Легко! Порадуй себя вкусным десертом

С наступлением теплых дней хочется побаловать себя чем-то вкусным, не включая духовку. Представляем вам рецепт шоколадного фондана без выпечки — быстрый и простой десерт, который понравится и детям, и взрослым.
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шоколадный фондан
Этот шоколадный торт готовится за считанные минуты и не требует сложных ингредиентов. Он станет отличным летним десертом или поможет завершить ваш обед на приятной ноте, считают авторы legardemangerdusud.com.
Ингредиенты (на 6 порций)
200 г песочного печенья
200 г темного шоколада
100 г сливочного масла
50 г сахарной пудры
100 мл жидких сливок
2 ст. л. какао-порошка
1 ч. л. ванильного экстракта
Приготовление
Перебейте песочное печенье в мелкую крошку с помощью блендера.
Растопите сливочное масло в микроволновой печи или на водяной бане.
Смешайте крошку печенья с растопленным маслом и выложите смесь в форму для запекания, формируя равномерный слой. Поставьте форму в холодильник.
Растопите темный шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, постоянно помешивая, чтобы избежать перегрева.
Влейте жидкие сливки в растопленный шоколад и тщательно перемешайте, пока не получится однородная масса.
Добавьте сахарную пудру, какао-порошок и ванильный экстракт в шоколадную смесь и хорошо перемешайте.
Вылейте шоколадную массу на основу из печенья, разровняйте поверхность и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, чтобы десерт застыл.
Перед подачей аккуратно извлеките фондан из формы.
Этот шоколадный фондан без выпечки — отличное решение для жарких дней, когда не хочется нагревать кухню. Он быстро готовится, но при этом сохраняет насыщенный вкус и кремовую текстуру. Такой десерт легко приготовить и подать, что делает его идеальным выбором для уютного вечера или встречи с друзьями.
Уточнения
Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста.