Шоколадный фондан без духовки? Легко! Порадуй себя вкусным десертом

Шоколадный фондан без выпечки: легкий и быстрый десерт для летнего настроения

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

С наступлением теплых дней хочется побаловать себя чем-то вкусным, не включая духовку. Представляем вам рецепт шоколадного фондана без выпечки — быстрый и простой десерт, который понравится и детям, и взрослым.

Фото: Freepik by Designed by Freepik шоколадный фондан

Этот шоколадный торт готовится за считанные минуты и не требует сложных ингредиентов. Он станет отличным летним десертом или поможет завершить ваш обед на приятной ноте, считают авторы legardemangerdusud.com.

Ингредиенты (на 6 порций)

200 г песочного печенья

200 г темного шоколада

100 г сливочного масла

50 г сахарной пудры

100 мл жидких сливок

2 ст. л. какао-порошка

1 ч. л. ванильного экстракта

Приготовление

Перебейте песочное печенье в мелкую крошку с помощью блендера. Растопите сливочное масло в микроволновой печи или на водяной бане. Смешайте крошку печенья с растопленным маслом и выложите смесь в форму для запекания, формируя равномерный слой. Поставьте форму в холодильник. Растопите темный шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, постоянно помешивая, чтобы избежать перегрева. Влейте жидкие сливки в растопленный шоколад и тщательно перемешайте, пока не получится однородная масса. Добавьте сахарную пудру, какао-порошок и ванильный экстракт в шоколадную смесь и хорошо перемешайте. Вылейте шоколадную массу на основу из печенья, разровняйте поверхность и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, чтобы десерт застыл. Перед подачей аккуратно извлеките фондан из формы.

Этот шоколадный фондан без выпечки — отличное решение для жарких дней, когда не хочется нагревать кухню. Он быстро готовится, но при этом сохраняет насыщенный вкус и кремовую текстуру. Такой десерт легко приготовить и подать, что делает его идеальным выбором для уютного вечера или встречи с друзьями.

Уточнения

Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста.

