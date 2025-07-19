Рыба в этих консервах полезнее тунца и лосося — а стоит в три раза дешевле

Сардины, популярные летом и часто встречающиеся в консервах, легко попадают на наши тарелки. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами и другими питательными веществами, что делает её одной из самых полезных.
Диетолог Рафаэль Груман отмечает, что сардины содержат незаменимые жирные кислоты в большом количестве, при этом не перегружены тяжёлыми металлами, как тунец, лосось или рыба-меч.
Регулярное употребление сардин помогает удовлетворить потребность организма в омега-3 жирных кислотах, которые наш организм не может синтезировать самостоятельно. Сардина весом 100 граммов содержит достаточное количество ЭПК и ДГК — основных форм этих кислот, что соответствует рекомендуемой суточной норме, сообщает marmiton.org.
Рафаэль Груман подчёркивает, что эта привычка часто недооценивается.
"Многие люди не уделяют должного внимания омега-3, хотя они необходимы для здоровья. Регулярное употребление сардин помогает восполнить этот дефицит", — сказал он.
Кроме того, омега-3 жирные кислоты играют важную роль в работе мозга. Они улучшают проведение нервных импульсов, защищая мозг от утомления и снижая риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и старческое слабоумие. Таким образом, регулярное употребление сардин может помочь сохранить память и когнитивные функции.
Сардины не только полезны для сердца и мозга, но и оказывают противовоспалительное действие на весь организм. Это особенно важно для людей, страдающих болями в суставах. Кроме того, сардины являются отличным источником кальция: 333 мг на 100 г цельных сардин, что значительно больше, чем в молоке.
Даже без костей сардины остаются ценным источником кальция: 108 мг на 100 г. В сочетании с витамином D и фосфором, которые также присутствуют в рыбе, кальций лучше усваивается, что способствует поддержанию здоровья костей.
Сардины — это простая и универсальная рыба, которая легко готовится. В сезон, с весны до осени, они получаются особенно вкусными и мясистыми. Их можно запекать в духовке или жарить на сковороде.
Однако гриль не рекомендуется, так как при жарке образуются канцерогенные соединения — акриламиды. Консервированные сардины — более практичный и доступный вариант. Они не имеют запаха и удобны в хранении.
Для тех, кто предпочитает более изысканные вкусы, существуют винтажные сардины. Они более мясистые и ароматные, что делает их отличным выбором для гурманов.
Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).
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