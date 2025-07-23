Этот яблочный пирог готовится прямо на сковороде и переворачивает представление о выпечке

Яблочный пирог-перевёртыш на сковороде — пошаговый рецепт без духовки

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный пирог-перевёртыш — десерт, который понравится всем, кто любит простую, но эффектную домашнюю выпечку. Он готовится быстро, получается ароматным, нежным и радует глаз карамельной корочкой. А главное — его можно сделать прямо на сковороде.

Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарлотка

Ингредиенты

Для теста:

яйца — 2 шт.

кефир — 180 мл

сахар — 130-150 г

растительное масло — 4 ст. л.

мука — 300 г

разрыхлитель — 1 пакетик

Для начинки:

яблоки — 2-3 крупных

сахар — 2-3 ст. л.

сливочное масло — для смазывания сковороды

Как приготовить

В миске соедините яйца и кефир, размешайте венчиком до однородности. Влейте масло, добавьте сахар и снова перемешайте до полного растворения. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Дайте ему немного постоять. Нарежьте яблоки тонкими дольками. Смажьте антипригарную сковороду (с толстым дном) сливочным маслом, посыпьте сахаром дно равномерным слоем. Выложите дольки яблок, затем залейте всё подготовленным тестом.

Сколько готовить

Поставьте сковороду на огонь чуть ниже среднего, накройте крышкой. Через 5 минут огонь убавьте до минимума и готовьте ещё 15 минут.

Затем аккуратно переверните пирог: накройте сковороду широкой тарелкой, прижмите и переверните. Верните пирог обратно и готовьте ещё 5 минут с другой стороны.

Готово — можно нарезать на порции и подавать. Пирог получается мягким, ароматным и с румяной карамельной верхушкой.

Уточнения

Шарло́тка - сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

