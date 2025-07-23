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Секрет вкуснейших сырников — в одном ингредиенте, который уже есть у вас дома

Добавление яблока делает сырники сочными и хрустящими — кулинарный совет
1:11
Еда

Сырники часто воспринимаются как простое, почти банальное блюдо. Однако при правильном подходе они могут удивить даже взыскательного гурмана — стоит лишь внести один неожиданный акцент.

Сырники с ягодами
Фото: commons.wikimedia.org by Evil linnka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сырники с ягодами

Секрет — в одном ингредиенте

Чтобы превратить обычные творожные лепёшки в десерт ресторанного уровня, достаточно добавить… яблоко. Оно придаёт блюду лёгкую кислинку, сочность и делает вкус особенно нежным.

Как приготовить сырники с яблоком

На 400 граммов творога потребуется всего одно яблоко. Важно нарезать его мелкими кубиками, а не натирать. Натёртый фрукт даст лишнюю влагу, и тесто "поплывёт" на сковороде.

Смешайте в миске:

  • 400 г творога

  • 1 сырое яйцо

  • 100 г муки

  • мелко нарезанное яблоко

Из получившейся массы формируйте лепёшки и обжаривайте до румяной корочки с двух сторон.

Почему это работает

Добавление кусочков яблока сохраняет структуру теста, делает сырники мягкими внутри и приятно хрустящими снаружи. Получается блюдо, которое легко обходит по вкусу торты и пирожные.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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