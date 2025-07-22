Творожная запеканка с бананами, которая пахнет детством и радует с первого кусочка

Запеканка с творогом и бананами: состав, технология и советы по приготовлению

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка с бананами — это идеальное сочетание мягкой текстуры, сладкого вкуса и пользы. Она подойдёт как для детей, так и для взрослых, особенно если хочется приготовить что-то быстрое, питательное и вкусное.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain творожная запеканка

Ингредиенты

творог — 500 г

яйца — 2 шт.

сахар — 50 г

манная крупа — 50 г

молоко или сливки — 70 мл

бананы — 2 шт.

сливочное масло — 10 г

Как приготовить

Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусочками. В глубокой миске соедините творог, молоко или сливки, манку и сахар. Для однородности воспользуйтесь погружным блендером. Добавьте бананы и снова перемешайте. Вбейте яйца и ещё раз взбейте массу до полной гладкости. При желании можно добавить немного цедры цитрусовых или горсть изюма.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Переложите творожную массу, разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 170 °C духовку на 30-35 минут. Готовая запеканка станет золотистой и упругой.

Перед подачей дайте десерту немного остыть. Можно украсить свежими ягодами, вареньем или мёдом.

Советы

Для большей пышности замочите манку в молоке на 15 минут до смешивания с остальными продуктами

Хотите снизить калорийность — используйте стевию или фруктозу вместо сахара

Вместо бананов подойдут мягкие фрукты — персики или яблоки

Такой десерт хорош как на завтрак, так и на полдник — сытно, полезно и по-домашнему вкусно.

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

