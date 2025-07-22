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Творожная запеканка с бананами, которая пахнет детством и радует с первого кусочка

Запеканка с творогом и бананами: состав, технология и советы по приготовлению
1:48
Еда

Творожная запеканка с бананами — это идеальное сочетание мягкой текстуры, сладкого вкуса и пользы. Она подойдёт как для детей, так и для взрослых, особенно если хочется приготовить что-то быстрое, питательное и вкусное.

творожная запеканка
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
творожная запеканка

Ингредиенты

  • творог — 500 г

  • яйца — 2 шт.

  • сахар — 50 г

  • манная крупа — 50 г

  • молоко или сливки — 70 мл

  • бананы — 2 шт.

  • сливочное масло — 10 г

Как приготовить

  1. Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусочками.

  2. В глубокой миске соедините творог, молоко или сливки, манку и сахар. Для однородности воспользуйтесь погружным блендером.

  3. Добавьте бананы и снова перемешайте.

  4. Вбейте яйца и ещё раз взбейте массу до полной гладкости.

  5. При желании можно добавить немного цедры цитрусовых или горсть изюма.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Переложите творожную массу, разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 170 °C духовку на 30-35 минут. Готовая запеканка станет золотистой и упругой.

Перед подачей дайте десерту немного остыть. Можно украсить свежими ягодами, вареньем или мёдом.

Советы

  • Для большей пышности замочите манку в молоке на 15 минут до смешивания с остальными продуктами

  • Хотите снизить калорийность — используйте стевию или фруктозу вместо сахара

  • Вместо бананов подойдут мягкие фрукты — персики или яблоки

Такой десерт хорош как на завтрак, так и на полдник — сытно, полезно и по-домашнему вкусно.

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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