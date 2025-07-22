Творожная запеканка с бананами, которая пахнет детством и радует с первого кусочка

Творожная запеканка с бананами — это идеальное сочетание мягкой текстуры, сладкого вкуса и пользы. Она подойдёт как для детей, так и для взрослых, особенно если хочется приготовить что-то быстрое, питательное и вкусное.
творог — 500 г
яйца — 2 шт.
сахар — 50 г
манная крупа — 50 г
молоко или сливки — 70 мл
бананы — 2 шт.
сливочное масло — 10 г
Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусочками.
В глубокой миске соедините творог, молоко или сливки, манку и сахар. Для однородности воспользуйтесь погружным блендером.
Добавьте бананы и снова перемешайте.
Вбейте яйца и ещё раз взбейте массу до полной гладкости.
При желании можно добавить немного цедры цитрусовых или горсть изюма.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Переложите творожную массу, разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 170 °C духовку на 30-35 минут. Готовая запеканка станет золотистой и упругой.
Перед подачей дайте десерту немного остыть. Можно украсить свежими ягодами, вареньем или мёдом.
Для большей пышности замочите манку в молоке на 15 минут до смешивания с остальными продуктами
Хотите снизить калорийность — используйте стевию или фруктозу вместо сахара
Вместо бананов подойдут мягкие фрукты — персики или яблоки
Такой десерт хорош как на завтрак, так и на полдник — сытно, полезно и по-домашнему вкусно.
Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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