Секрет стройности — в миске: этот салат с курицей стоит взять на заметку всем

Лёгкий, но сытный салат с курицей и овощами — отличный вариант для тех, кто следит за фигурой и предпочитает простые, полезные блюда. Его удобно взять с собой на работу или в дорогу, а готовится он за считаные минуты.
куриная грудка — 150 г
помидор — 1 шт.
огурец — 1 шт.
морковь — 1 шт.
лимон — 0,5 шт.
растительное масло — 1 ст. л.
соль и перец — по вкусу
Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками — можно кубиками или тонкой соломкой.
Обжарьте мясо на разогретой сковороде с добавлением растительного масла до лёгкой румяности.
Пока курица остывает, нарежьте овощи: морковь можно натереть, а огурец и помидор нарезать ломтиками.
Смешайте всё в глубокой миске, добавьте курицу.
Заправьте салат лимонным соком.
По вкусу добавьте соль, перец и немного свежей зелени. Перемешайте, дайте настояться 5-10 минут — и подавайте.
Лимо́н - растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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