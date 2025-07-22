Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макияж для ног: вот как нейтрализовать синие венозные прожилки и получить идеальный результат
Татьяна Брухунова объяснила отсутствие фото с Петросяном в соцсетях
6 рецептов для удаления пятен от дезодоранта с одежды: сода, уксус, лимон и другие
Нефть и газ: глобальный спад привел к потере миллиардов рублей
Поведение кошек связано с инстинктами, а не с человеческими эмоциями
Багульник, полынь и кинза помогают защитить участок от грызунов
Алсу закрывает концертное агентство Эксклюзив Арт после 24 лет работы
Студентка МАИ создала цифровой имитатор прибора звездной ориентации БОКЗ-МА
Фитнес-тренер поделился упражнениями, которые эффективно укрепят мышцы всего тела

Секрет стройности — в миске: этот салат с курицей стоит взять на заметку всем

Рецепт лёгкого салата с курицей, помидором и огурцом — пошаговая инструкция
1:11
Еда

Лёгкий, но сытный салат с курицей и овощами — отличный вариант для тех, кто следит за фигурой и предпочитает простые, полезные блюда. Его удобно взять с собой на работу или в дорогу, а готовится он за считаные минуты.

салат летний
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
салат летний

Ингредиенты

  • куриная грудка — 150 г

  • помидор — 1 шт.

  • огурец — 1 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • лимон — 0,5 шт.

  • растительное масло — 1 ст. л.

  • соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками — можно кубиками или тонкой соломкой.

  2. Обжарьте мясо на разогретой сковороде с добавлением растительного масла до лёгкой румяности.

  3. Пока курица остывает, нарежьте овощи: морковь можно натереть, а огурец и помидор нарезать ломтиками.

  4. Смешайте всё в глубокой миске, добавьте курицу.

  5. Заправьте салат лимонным соком.

По вкусу добавьте соль, перец и немного свежей зелени. Перемешайте, дайте настояться 5-10 минут — и подавайте.

Уточнения

Лимо́н - растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Простое решение для маникюра: восстанавливаем облупившиеся кончики шаг за шагом
Политолог Живов: Турция может втянуть Азербайджан в противостояние с Россией
Данготе строит будущее Нигерии: новые стратегические горизонты нефтепереработки
Дочь Даны Борисовой пожаловалась на тяжёлые последствия терапии биполярного расстройства
Советы клинеров, как навести порядок в пакете с пакетами: переработка и разделение
Исследование: садовые работы помогают пожилым поддерживать физическую форму
Косатки не представляют опасности для людей в открытом море
В Германии назвали ядом для экономики страны отказ от российских энергоресурсов
Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
План Б для Абрамса: танки США переходят в режим паники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.