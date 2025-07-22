Секрет стройности — в миске: этот салат с курицей стоит взять на заметку всем

Рецепт лёгкого салата с курицей, помидором и огурцом — пошаговая инструкция

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий, но сытный салат с курицей и овощами — отличный вариант для тех, кто следит за фигурой и предпочитает простые, полезные блюда. Его удобно взять с собой на работу или в дорогу, а готовится он за считаные минуты.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info салат летний

Ингредиенты

куриная грудка — 150 г

помидор — 1 шт.

огурец — 1 шт.

морковь — 1 шт.

лимон — 0,5 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками — можно кубиками или тонкой соломкой. Обжарьте мясо на разогретой сковороде с добавлением растительного масла до лёгкой румяности. Пока курица остывает, нарежьте овощи: морковь можно натереть, а огурец и помидор нарезать ломтиками. Смешайте всё в глубокой миске, добавьте курицу. Заправьте салат лимонным соком.

По вкусу добавьте соль, перец и немного свежей зелени. Перемешайте, дайте настояться 5-10 минут — и подавайте.

Уточнения

Лимо́н - растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

