Снаружи — корочка, внутри — здоровье: как кожа лосося меняет вкус и самочувствие

Многие предпочитают удалять кожу с лосося — особенно при готовке стейков. Это связано с представлением о её избыточной жирности и якобы вреде для здоровья. Однако в действительности кожа лосося может быть не только безопасной, но и полезной.
Филе лосося вполне можно готовить вместе с кожей — важно лишь предварительно удалить чешую. При запекании или жарке кожица помогает сохранить форму куска и предотвращает пересушивание.
Но её польза на этом не заканчивается.
Кожа лосося содержит:
омега-3 жирные кислоты
высококачественный белок
витамин D
Эти компоненты поддерживают здоровье:
костей и суставов
мышц
сердца
кожи и зрения
когнитивной функции и кишечника
Не случайно в некоторых азиатских странах кожа лосося — это отдельное блюдо, которое подают в виде хрустящих чипсов.
Несмотря на пользу, есть категории людей, которым рекомендуют избегать кожицу рыбы. Это касается беременных женщин и кормящих матерей — из-за возможных следов тяжёлых металлов или загрязняющих веществ в кожном покрове рыбы.
Атлантический лосось — вид лососёвых рыб из рода лососей.
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