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Снаружи — корочка, внутри — здоровье: как кожа лосося меняет вкус и самочувствие

Диетологи: кожа лосося содержит омега-3 и витамин D — её можно есть
1:18
Еда

Многие предпочитают удалять кожу с лосося — особенно при готовке стейков. Это связано с представлением о её избыточной жирности и якобы вреде для здоровья. Однако в действительности кожа лосося может быть не только безопасной, но и полезной.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Почему не стоит спешить убирать кожу

Филе лосося вполне можно готовить вместе с кожей — важно лишь предварительно удалить чешую. При запекании или жарке кожица помогает сохранить форму куска и предотвращает пересушивание.

Но её польза на этом не заканчивается.

Ценный источник омега-3 и витамина D

Кожа лосося содержит:

  • омега-3 жирные кислоты

  • высококачественный белок

  • витамин D

Эти компоненты поддерживают здоровье:

  • костей и суставов

  • мышц

  • сердца

  • кожи и зрения

  • когнитивной функции и кишечника

Не случайно в некоторых азиатских странах кожа лосося — это отдельное блюдо, которое подают в виде хрустящих чипсов.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на пользу, есть категории людей, которым рекомендуют избегать кожицу рыбы. Это касается беременных женщин и кормящих матерей — из-за возможных следов тяжёлых металлов или загрязняющих веществ в кожном покрове рыбы.

Уточнения

Атлантический лосось — вид лососёвых рыб из рода лососей.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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