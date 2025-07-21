Снаружи — корочка, внутри — здоровье: как кожа лосося меняет вкус и самочувствие

Диетологи: кожа лосося содержит омега-3 и витамин D — её можно есть

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие предпочитают удалять кожу с лосося — особенно при готовке стейков. Это связано с представлением о её избыточной жирности и якобы вреде для здоровья. Однако в действительности кожа лосося может быть не только безопасной, но и полезной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лосось на тарелке

Почему не стоит спешить убирать кожу

Филе лосося вполне можно готовить вместе с кожей — важно лишь предварительно удалить чешую. При запекании или жарке кожица помогает сохранить форму куска и предотвращает пересушивание.

Но её польза на этом не заканчивается.

Ценный источник омега-3 и витамина D

Кожа лосося содержит:

омега-3 жирные кислоты

высококачественный белок

витамин D

Эти компоненты поддерживают здоровье:

костей и суставов

мышц

сердца

кожи и зрения

когнитивной функции и кишечника

Не случайно в некоторых азиатских странах кожа лосося — это отдельное блюдо, которое подают в виде хрустящих чипсов.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на пользу, есть категории людей, которым рекомендуют избегать кожицу рыбы. Это касается беременных женщин и кормящих матерей — из-за возможных следов тяжёлых металлов или загрязняющих веществ в кожном покрове рыбы.

Уточнения

Атлантический лосось — вид лососёвых рыб из рода лососей.

