Аромат на весь дом и корица в каждом кусочке: вот такой должна быть настоящая шарлотка

Рецепт шарлотки с яблоками и орехами — пошаговая инструкция приготовления

Шарлотка — идеальный вариант домашнего пирога, когда хочется чего-то вкусного, а времени на приготовление немного. Этот ароматный яблочный десерт особенно оценят те, кто собирает рецепты "на скорую руку". Готовится просто, получается всегда удачно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шарлотка с яблоками

Ингредиенты

яйца — 4 шт.

сахар — 1,5 стакана

ванильный сахар — 1 пакетик

растительное масло — 1 стакан

мука — 3 стакана

сода — 0,5 ч. л.

корица — 1 ч. л.

разрыхлитель — 1 пакетик

яблоки — 5 шт.

грецкие орехи (ядра) — 1 стакан

Пошаговое приготовление

Взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до образования пышной светлой пены. Влейте растительное масло и аккуратно перемешайте на низкой скорости. Отдельно смешайте муку с содой, разрыхлителем и корицей, затем соедините с яичной массой — получится мягкое, ароматное тесто. Очищенные яблоки натрите на крупной тёрке, орехи измельчите. Смешайте с тестом. Смажьте форму растительным маслом и выложите тесто.

Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой духовке при 160 °C около 50 минут. После остывания аккуратно извлеките пирог, при желании — посыпьте пудрой. Подавайте с чаем или просто так — пирог самодостаточный и вкусный.

Уточнения

Шарло́тка - сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

