Аромат на весь дом и корица в каждом кусочке: вот такой должна быть настоящая шарлотка

Шарлотка — идеальный вариант домашнего пирога, когда хочется чего-то вкусного, а времени на приготовление немного. Этот ароматный яблочный десерт особенно оценят те, кто собирает рецепты "на скорую руку". Готовится просто, получается всегда удачно.
яйца — 4 шт.
сахар — 1,5 стакана
ванильный сахар — 1 пакетик
растительное масло — 1 стакан
мука — 3 стакана
сода — 0,5 ч. л.
корица — 1 ч. л.
разрыхлитель — 1 пакетик
яблоки — 5 шт.
грецкие орехи (ядра) — 1 стакан
Взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до образования пышной светлой пены.
Влейте растительное масло и аккуратно перемешайте на низкой скорости.
Отдельно смешайте муку с содой, разрыхлителем и корицей, затем соедините с яичной массой — получится мягкое, ароматное тесто.
Очищенные яблоки натрите на крупной тёрке, орехи измельчите. Смешайте с тестом.
Смажьте форму растительным маслом и выложите тесто.
Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой духовке при 160 °C около 50 минут. После остывания аккуратно извлеките пирог, при желании — посыпьте пудрой. Подавайте с чаем или просто так — пирог самодостаточный и вкусный.
Шарло́тка - сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
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