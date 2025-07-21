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Аромат на весь дом и корица в каждом кусочке: вот такой должна быть настоящая шарлотка

Рецепт шарлотки с яблоками и орехами — пошаговая инструкция приготовления
Еда

Шарлотка — идеальный вариант домашнего пирога, когда хочется чего-то вкусного, а времени на приготовление немного. Этот ароматный яблочный десерт особенно оценят те, кто собирает рецепты "на скорую руку". Готовится просто, получается всегда удачно.

Шарлотка с яблоками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шарлотка с яблоками

Ингредиенты

  • яйца — 4 шт.

  • сахар — 1,5 стакана

  • ванильный сахар — 1 пакетик

  • растительное масло — 1 стакан

  • мука — 3 стакана

  • сода — 0,5 ч. л.

  • корица — 1 ч. л.

  • разрыхлитель — 1 пакетик

  • яблоки — 5 шт.

  • грецкие орехи (ядра) — 1 стакан

Пошаговое приготовление

  1. Взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до образования пышной светлой пены.

  2. Влейте растительное масло и аккуратно перемешайте на низкой скорости.

  3. Отдельно смешайте муку с содой, разрыхлителем и корицей, затем соедините с яичной массой — получится мягкое, ароматное тесто.

  4. Очищенные яблоки натрите на крупной тёрке, орехи измельчите. Смешайте с тестом.

  5. Смажьте форму растительным маслом и выложите тесто.

Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой духовке при 160 °C около 50 минут. После остывания аккуратно извлеките пирог, при желании — посыпьте пудрой. Подавайте с чаем или просто так — пирог самодостаточный и вкусный.

Уточнения

Шарло́тка - сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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