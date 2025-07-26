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Огурцы по-польски — идеальная заготовка на зиму, которая станет любимой у всей семьи

Хрустящие огурцы по-польски: заготовьте на зиму с минимальными усилиями
3:03
Еда

Огурцы по-польски — это классический рецепт, пришедший из кухни наших западных соседей, который гарантирует хрустящую и ароматную заготовку на зиму. В этом рецепте используется простое сочетание уксуса, сахара, специй и репчатого лука, что придает огурцам насыщенный и яркий вкус. Главное отличие этого рецепта — огурцы нарезаются кружочками или половинками, что делает их особенно хрустящими и ароматными. Такие огурцы идеально подойдут для бутербродов, салатов или как гарнир к мясным блюдам. Минимум усилий, доступные ингредиенты — и у вас всегда под рукой будет банка с вкусными огурцами, которые понравятся всем без исключения.

Огуречный салат в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огуречный салат в банке

Ингредиенты на 18 порций:

  • Огурцы — 1.5 кг

  • Лук репчатый — 3 шт.

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Сахар — 3 ст. л.

  • Соль — 1.5 ст. л.

  • Уксус столовый 9% — 100 мл

  • Перец черный горошек — 10 шт.

  • Лавровый лист — 3 шт.

  • Вода — 1 л

Шаг 1: Подготовка огурцов

Огурцы тщательно вымойте, срежьте кончики и нарежьте кружочками или вдоль — на ваш вкус. Затем залейте их холодной водой и оставьте на 2 часа, чтобы они стали более хрустящими. В это время можно заняться стерилизацией банок и крышек.

Шаг 2: Подготовка банок

На дно каждой стерилизованной банки положите 2-3 горошины перца, кусочек лаврового листа, 1 зубчик чеснока и 2-3 кольца репчатого лука. Затем плотно заполните банки подготовленными огурцами до самого верха.

Шаг 3: Приготовление маринада

Для маринада в кастрюле соедините воду, соль, сахар и уксус. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились. При желании можно добавить семена горчицы или гвоздику для дополнительного аромата.

Шаг 4: Заливка маринадом

Горячим маринадом залейте банки с огурцами до самого верха. Сразу накройте стерилизованными крышками, но не закатывайте. Дайте банкам постоять 10-15 минут, чтобы огурцы начали пропитываться маринадом.

Шаг 5: Повторная заливка

Слейте маринад обратно в кастрюлю и доведите его до кипения. Затем повторно залейте банки горячим маринадом и герметично закатайте крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

Шаг 6: Хранение

После того как банки полностью остынут, уберите их в прохладное, темное место. Через 2-3 недели маринованные огурцы будут готовы. Они отлично подойдут к мясным блюдам, закускам или как самостоятельное угощение.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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