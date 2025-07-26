Уникальная заготовка для рассольника: как сделать идеальные маринованные огурцы на зиму

Любители рассольника оценят этот простой, но очень вкусный способ заготовки огурцов. Он идеально подходит для тех, кто хочет добавить необычный вкус в суп зимой. К тому же, этот рецепт позволяет использовать огурцы с толстой кожицей или слишком крупные, которые обычно остаются без дела.
Огурцы — 1 кг
Лук репчатый — 200 г
Чеснок — 4 зубчика
Соль — 3 ст. л.
Сахар — 4 ст. л.
Масло растительное (рафинированное) — 180 мл
Уксус столовый 9% — 50 мл
Для консервирования огурцов подготовьте банки и крышки. Тщательно промойте их с пищевой содой и затем простерилизуйте удобным способом: в микроволновке или духовке. Крышки прокипятите и оставьте на полотенце для просушки.
Очистите огурцы от кожицы, затем разрежьте вдоль пополам и удалите семена. Нарежьте мякоть небольшими кубиками и переложите в кастрюлю или сотейник.
Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Чеснок очистите и порубите. Соедините нарезанные овощи с огурцами, добавьте соль, сахар, столовый уксус и растительное масло. Перемешайте все ингредиенты.
Плотно закройте кастрюлю с овощами крышкой и уберите в холодильник на 24 часа. За это время не забывайте периодически перемешивать огурцы — 3-4 раза будет достаточно.
Через сутки достаньте кастрюлю из холодильника, снимите крышку. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения. Варите в течение 5 минут.
Разложите горячие огурцы с овощами по стерилизованным банкам. Закатайте крышками, переверните банки на полотенце и накройте теплым пледом. Оставьте банки до полного остывания.
После остывания уберите банки с огурцами для хранения в сухое темное место при температуре не выше 18°C. Хранить в холодильнике не обязательно.
Рассо́льник (от «рассол») — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.
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