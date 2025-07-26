Уникальная заготовка для рассольника: как сделать идеальные маринованные огурцы на зиму

Огурцы для рассольника: очищайте, нарезайте и маринуйте для идеальной заправки

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Любители рассольника оценят этот простой, но очень вкусный способ заготовки огурцов. Он идеально подходит для тех, кто хочет добавить необычный вкус в суп зимой. К тому же, этот рецепт позволяет использовать огурцы с толстой кожицей или слишком крупные, которые обычно остаются без дела.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) огурцы маринованные

Ингредиенты на 4 порции:

Огурцы — 1 кг

Лук репчатый — 200 г

Чеснок — 4 зубчика

Соль — 3 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Масло растительное (рафинированное) — 180 мл

Уксус столовый 9% — 50 мл

Шаг 1: Подготовка банок

Для консервирования огурцов подготовьте банки и крышки. Тщательно промойте их с пищевой содой и затем простерилизуйте удобным способом: в микроволновке или духовке. Крышки прокипятите и оставьте на полотенце для просушки.

Шаг 2: Подготовка огурцов

Очистите огурцы от кожицы, затем разрежьте вдоль пополам и удалите семена. Нарежьте мякоть небольшими кубиками и переложите в кастрюлю или сотейник.

Шаг 3: Нарезка лука и чеснока

Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Чеснок очистите и порубите. Соедините нарезанные овощи с огурцами, добавьте соль, сахар, столовый уксус и растительное масло. Перемешайте все ингредиенты.

Шаг 4: Маринование

Плотно закройте кастрюлю с овощами крышкой и уберите в холодильник на 24 часа. За это время не забывайте периодически перемешивать огурцы — 3-4 раза будет достаточно.

Шаг 5: Варка

Через сутки достаньте кастрюлю из холодильника, снимите крышку. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения. Варите в течение 5 минут.

Шаг 6: Закатка в банки

Разложите горячие огурцы с овощами по стерилизованным банкам. Закатайте крышками, переверните банки на полотенце и накройте теплым пледом. Оставьте банки до полного остывания.

Шаг 7: Хранение

После остывания уберите банки с огурцами для хранения в сухое темное место при температуре не выше 18°C. Хранить в холодильнике не обязательно.

Уточнения

Рассо́льник (от «рассол») — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.

