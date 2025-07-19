Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабушка из Канады установила рекорд Гиннесса: 1575 отжиманий за 60 минут
Диетолог Рафаэль Груман заявил: сардины поддерживают память и защищают мозг от старения
Внимание! Эти 5 признаков говорят о том, что косметолог вам не подходит
Мокрые волосы создают идеальные условия для роста микробов на подушке
Бабушкин лук: в Сети раскритиковали образ Лолиты Милявской
Рекомендации по уходу за коврами: как выбрать метод чистки и избежать повреждений
Почему летом кондиционер в авто повышает нагрузку на двигатель?
Госдума готовит законопроект о запрете семейной ипотеки за пределами региона прописки
Такса Джерри установила рекорд Гиннесса по откручиванию 11 крышек за одну минуту

Пять идеальных фруктов для вечернего перекуса: почему стоит выбирать именно их перед сном

Какие фрукты можно есть перед сном: польза и рекомендации
3:21
Еда

Фрукты — важный элемент здорового питания, но не все из них подходят для употребления перед сном. Специалист по интегративной медицине доктор Франсиско Саракуза делится своими рекомендациями и рассказывает о пяти фруктах, которые могут улучшить качество сна.

Фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрукты

Многие задумываются, какие продукты лучше выбрать перед сном, чтобы не только утолить голод, но и обеспечить себе хороший ночной отдых. Важно помнить, что некоторые продукты могут негативно сказаться на качестве сна.

Какие фрукты лучше всего есть на ночь?

  1. Киви — один из лучших вариантов. Этот фрукт богат серотонином и антиоксидантами, что способствует расслаблению и улучшению качества сна. Исследования, опубликованные в Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, подтверждают, что употребление киви перед сном помогает увеличить продолжительность и качество ночного отдыха.
  2. Бананы также полезны для вечернего перекуса. Они содержат магний и триптофан, которые способствуют расслаблению мышц и выработке гормонов, таких как мелатонин и серотонин, необходимых для здорового сна.
  3. Вишня содержит натуральный мелатонин, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования. Ученые из Journal of Medicinal Food выяснили, что вишневый сок улучшает качество сна у взрослых.
  4. Яблоки — отличный выбор для позднего перекуса благодаря низкому гликемическому индексу и высокому содержанию клетчатки. Они обеспечивают чувство насыщения, не вызывая резких скачков уровня сахара в крови.
  5. Груши, богатые водой и клетчаткой, способствуют пищеварению и утоляют жажду, создавая ощущение сытости и помогая поддерживать водный баланс в организме.

Что нужно учитывать при выборе фруктов на ночь?

Хотя фрукты полезны, не все из них подходят для вечернего перекуса. Ананас, например, может вызвать дискомфорт в желудке из-за своей кислотности. Манго и виноград содержат много натуральных сахаров, что может быть проблемой для тех, кто следит за своим питанием.

Арбуз, из-за высокого содержания воды, может увеличить частоту походов в туалет ночью. Цитрусовые могут вызвать изжогу или рефлюкс у людей с чувствительной пищеварительной системой, предупреждает correiobraziliense.com.br.

Разве фрукты на ночь способствуют набору веса?

Существует мнение, что фрукты на ночь могут привести к набору веса. Однако это не так. Набор веса зависит от общего баланса калорий в течение дня. Исследования показывают, что организм одинаково эффективно перерабатывает пищу вне зависимости от времени суток, если соблюдается умеренность и баланс калорий.

Фрукты могут быть отличным выбором для вечернего перекуса, если их употреблять в умеренных количествах и выбирать подходящие варианты. Они являются здоровой альтернативой переработанным продуктам и способствуют улучшению общего состояния здоровья.

Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и, при необходимости, проконсультироваться с врачом для корректировки рациона.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Внимание! Эти 5 признаков говорят о том, что косметолог вам не подходит
Мокрые волосы создают идеальные условия для роста микробов на подушке
Бабушкин лук: в Сети раскритиковали образ Лолиты Милявской
Рекомендации по уходу за коврами: как выбрать метод чистки и избежать повреждений
Какие фрукты можно есть перед сном: польза и рекомендации
Почему летом кондиционер в авто повышает нагрузку на двигатель?
Госдума готовит законопроект о запрете семейной ипотеки за пределами региона прописки
Такса Джерри установила рекорд Гиннесса по откручиванию 11 крышек за одну минуту
От фальшивой бомбы до змей в штанах: чем удивили охрану аэропорта туристы
Белки, жиры и углеводы должны быть в рационе без перекосов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.