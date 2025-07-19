Пять идеальных фруктов для вечернего перекуса: почему стоит выбирать именно их перед сном

Фрукты — важный элемент здорового питания, но не все из них подходят для употребления перед сном. Специалист по интегративной медицине доктор Франсиско Саракуза делится своими рекомендациями и рассказывает о пяти фруктах, которые могут улучшить качество сна.
Многие задумываются, какие продукты лучше выбрать перед сном, чтобы не только утолить голод, но и обеспечить себе хороший ночной отдых. Важно помнить, что некоторые продукты могут негативно сказаться на качестве сна.
Хотя фрукты полезны, не все из них подходят для вечернего перекуса. Ананас, например, может вызвать дискомфорт в желудке из-за своей кислотности. Манго и виноград содержат много натуральных сахаров, что может быть проблемой для тех, кто следит за своим питанием.
Арбуз, из-за высокого содержания воды, может увеличить частоту походов в туалет ночью. Цитрусовые могут вызвать изжогу или рефлюкс у людей с чувствительной пищеварительной системой, предупреждает correiobraziliense.com.br.
Существует мнение, что фрукты на ночь могут привести к набору веса. Однако это не так. Набор веса зависит от общего баланса калорий в течение дня. Исследования показывают, что организм одинаково эффективно перерабатывает пищу вне зависимости от времени суток, если соблюдается умеренность и баланс калорий.
Фрукты могут быть отличным выбором для вечернего перекуса, если их употреблять в умеренных количествах и выбирать подходящие варианты. Они являются здоровой альтернативой переработанным продуктам и способствуют улучшению общего состояния здоровья.
Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и, при необходимости, проконсультироваться с врачом для корректировки рациона.
Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.
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