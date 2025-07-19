Пять идеальных фруктов для вечернего перекуса: почему стоит выбирать именно их перед сном

Какие фрукты можно есть перед сном: польза и рекомендации

3:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрукты — важный элемент здорового питания, но не все из них подходят для употребления перед сном. Специалист по интегративной медицине доктор Франсиско Саракуза делится своими рекомендациями и рассказывает о пяти фруктах, которые могут улучшить качество сна.

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фрукты

Многие задумываются, какие продукты лучше выбрать перед сном, чтобы не только утолить голод, но и обеспечить себе хороший ночной отдых. Важно помнить, что некоторые продукты могут негативно сказаться на качестве сна.

Какие фрукты лучше всего есть на ночь?

Киви — один из лучших вариантов. Этот фрукт богат серотонином и антиоксидантами, что способствует расслаблению и улучшению качества сна. Исследования, опубликованные в Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, подтверждают, что употребление киви перед сном помогает увеличить продолжительность и качество ночного отдыха. Бананы также полезны для вечернего перекуса. Они содержат магний и триптофан, которые способствуют расслаблению мышц и выработке гормонов, таких как мелатонин и серотонин, необходимых для здорового сна. Вишня содержит натуральный мелатонин, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования. Ученые из Journal of Medicinal Food выяснили, что вишневый сок улучшает качество сна у взрослых. Яблоки — отличный выбор для позднего перекуса благодаря низкому гликемическому индексу и высокому содержанию клетчатки. Они обеспечивают чувство насыщения, не вызывая резких скачков уровня сахара в крови. Груши, богатые водой и клетчаткой, способствуют пищеварению и утоляют жажду, создавая ощущение сытости и помогая поддерживать водный баланс в организме.

Что нужно учитывать при выборе фруктов на ночь?

Хотя фрукты полезны, не все из них подходят для вечернего перекуса. Ананас, например, может вызвать дискомфорт в желудке из-за своей кислотности. Манго и виноград содержат много натуральных сахаров, что может быть проблемой для тех, кто следит за своим питанием.

Арбуз, из-за высокого содержания воды, может увеличить частоту походов в туалет ночью. Цитрусовые могут вызвать изжогу или рефлюкс у людей с чувствительной пищеварительной системой, предупреждает correiobraziliense.com.br.

Разве фрукты на ночь способствуют набору веса?

Существует мнение, что фрукты на ночь могут привести к набору веса. Однако это не так. Набор веса зависит от общего баланса калорий в течение дня. Исследования показывают, что организм одинаково эффективно перерабатывает пищу вне зависимости от времени суток, если соблюдается умеренность и баланс калорий.

Фрукты могут быть отличным выбором для вечернего перекуса, если их употреблять в умеренных количествах и выбирать подходящие варианты. Они являются здоровой альтернативой переработанным продуктам и способствуют улучшению общего состояния здоровья.

Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и, при необходимости, проконсультироваться с врачом для корректировки рациона.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

