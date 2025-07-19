Тайные враги на вашей кухне: овощи, которые не дружат между собой и которые не стоит готовить вместе

Овощи, которые не стоит готовить вместе: секреты идеального вкуса и текстуры

Многие считают, что приготовление овощей в одной кастрюле — это просто и удобно. Однако не все знают, что некоторые сочетания могут испортить их вкус, текстуру и даже питательную ценность. Мы расскажем, какие овощи лучше готовить отдельно и почему.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летние овощи на фоне инфляции

Неудачные сочетания

Картофель и помидоры. Помидоры содержат кислоты, которые мешают картофелю развариваться. Даже после длительной варки картофель может остаться жёстким. Кроме того, кислоты в помидорах могут препятствовать усвоению кальция из картофеля. Морковь и свёкла. Свёкла готовится дольше, чем морковь. Если готовить их вместе, морковь может развариться, прежде чем свёкла станет мягкой. Цветная капуста и морковь. Цветная капуста варится быстрее моркови. В результате цветная капуста может стать слишком мягкой или развалиться, пока морковь ещё твёрдая. Капуста и картофель. Во время приготовления капуста выделяет сернистые соединения, которые меняют вкус и запах других овощей. Это может придать блюду неприятный аромат. Шпинат и овощи с высоким содержанием кальция (например, морковь). Щавелевая кислота в шпинате связывается с кальцием, образуя нерастворимые соединения. Это снижает усвоение кальция и уменьшает питательную ценность блюда. Кабачки и сладкий картофель. Кабачки готовятся быстрее, чем сладкий картофель. Если их готовить вместе, кабачки могут развариться, а сладкий картофель остаться твёрдым.

Как готовить овощи правильно

Готовьте по отдельности — это лучший способ сохранить вкус и текстуру. Смешивайте овощи только после приготовления, советует tudogostoso.com.br.

Регулируйте размер нарезки — твёрдые овощи, такие как морковь и свёкла, нарезайте мельче, чтобы они быстрее приготовились.

Готовьте по очереди — добавляйте овощи в зависимости от времени их приготовления. Например, сначала свёкла, затем морковь и в конце кабачки.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусными и полезными овощными блюдами.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

