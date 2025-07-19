Тайные враги на вашей кухне: овощи, которые не дружат между собой и которые не стоит готовить вместе

Многие считают, что приготовление овощей в одной кастрюле — это просто и удобно. Однако не все знают, что некоторые сочетания могут испортить их вкус, текстуру и даже питательную ценность. Мы расскажем, какие овощи лучше готовить отдельно и почему.
Готовьте по отдельности — это лучший способ сохранить вкус и текстуру. Смешивайте овощи только после приготовления, советует tudogostoso.com.br.
Регулируйте размер нарезки — твёрдые овощи, такие как морковь и свёкла, нарезайте мельче, чтобы они быстрее приготовились.
Готовьте по очереди — добавляйте овощи в зависимости от времени их приготовления. Например, сначала свёкла, затем морковь и в конце кабачки.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусными и полезными овощными блюдами.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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