Каждая вторая шаурма может закончиться отравлением — жаркий день запускает бактериальный ад

Эндокринолог Хайкина: соусы и домашний майонез в шаурме повышает риск отравления в жару

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Шаурма остается популярным блюдом фастфуда в любое время года, но летом, в условиях жары, употребление этого блюда может быть опасным из-за повышенного риска отравления.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шаурма

Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина из "СМ-Клиники" предупреждает, что соусы, используемые в шаурме, могут стать источником бактериальных инфекций.

По словам Хайкиной, соусы содержат масло, яйца и молочные продукты, которые являются благоприятной средой для размножения кишечной палочки и сальмонеллы. Особенно высок риск при использовании домашних соусов, которые хранились без холодильника или были приготовлены неизвестно когда. Также опасность представляют продукты, используемые для приготовления соусов, которые могут быть испорчены или некачественными, предупреждает Газета.Ru.

"Но есть соусы, которые наиболее опасны. Это домашний майонез и смешанные соусы. Именно они чаще всего становятся причиной пищевых отравлений. В них может быть сырое яйцо, а без холодильника — это бомба замедленного действия", — подчеркнула Хайкина.

К опасным соусам также относятся чесночный соус на основе сливок или сметаны, сырные соусы, йогуртовые заправки и соусы с зеленью, если она не была тщательно промыта.

В жару бактерии размножаются в 2-3 раза быстрее, а отсутствие контроля температуры в точках уличной еды и хранение соусов без холодильника увеличивают риск порчи продуктов. Ослабленный жарой желудок становится более чувствительным к токсинам, что может привести к пищевому отравлению.

Чтобы минимизировать риски, Хайкина рекомендует заказывать шаурму без соуса или с покупным кетчупом, выбирать проверенные заведения с витринами-холодильниками или обычными холодильниками для хранения соусов, а также употреблять блюдо сразу, не оставляя его на жаре.

Врач подчеркивает, что основная опасность заключается не в самой шаурме, а в сочетании неправильных условий хранения, жирных соусов и жары. Летом рекомендуется осознанно подходить к употреблению уличной еды, избегая соусов и выбирая места, где можно увидеть процесс приготовления.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.

