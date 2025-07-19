Полвека ругали — а теперь восхищаются: вот что нужно знать о любимом завтраке

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Как добавить яйца в рацион и не бояться холестерина: здоровые жиры в каждом яйце

Яйца — это не только вкусный и сытный продукт, но и настоящий кладезь питательных веществ, которые поддерживают здоровье на разных уровнях. Если вы еще не добавили яйца в свой рацион, вот пять причин, почему стоит это сделать.

Фото: unsplash.com by Jakub Kapusnak is licensed under Free to use under the Unsplash License Яйца

1. Защита зрения

Желток яйца богат лютеином и зеаксантином — веществами, которые помогают защитить глаза от возрастных заболеваний, таких как катаракта и дегенерация сетчатки. Также витамин А, содержащийся в желтке, необходим для остроты зрения.

2. Поддержка работы мозга

В яйцах присутствует холин — важное соединение для развития мозга, которое способствует улучшению памяти и снижению риска возрастных когнитивных нарушений.

3. Эффективный контроль веса

Белок, содержащийся в яйцах, отлично насыщает. Исследования Всемирной организации здравоохранения подтверждают, что яичный белок легко усваивается организмом, становясь отличным источником качественного белка даже в небольших порциях.

4. Укрепление иммунной системы

Яйца — это источник множества полезных веществ, таких как витамин D, фосфор, витамины группы B, антиоксиданты и витамин A. Все эти компоненты играют ключевую роль в укреплении иммунной системы, поддержании здоровья кожи и нормальном клеточном росте.

5. Антимикробное действие

Интересно, что вещества, содержащиеся в белке и оболочке желтка, обладают способностью бороться с микробами. Согласно некоторым исследованиям, они могут усиливать действие антибиотиков, что особенно важно при борьбе с устойчивыми бактериями.

Вреден ли холестерин в яйцах

Вопрос о холестерине в яйцах давно вызывает много споров. Однако, несмотря на высокое содержание холестерина в яйцах (около 200 мг на одно яйцо), современные исследования показывают, что пищевой холестерин оказывает гораздо меньшее влияние на уровень липидов в крови, чем насыщенные и трансжиры.

По словам Виктории Иванец, доктора наук:

"Это один из наиболее обсуждаемых вопросов. Хотя куриное яйцо содержит около 200 мг холестерина, современные исследования показывают, что пищевой холестерин влияет на уровень липидов крови не так сильно, как насыщенные жиры и трансжиры. По данным American Heart Association, умеренное потребление яиц не приводит к значимому увеличению уровня ЛПНП ("плохого" холестерина в крови) у здоровых людей. Более важным фактором является контекст — если яйца входят в рацион, богатый овощами и с ограничением насыщенных жиров, они вполне безопасны”.

Жиры в яйцах (около 5 граммов на штуку) в основном представлены моно- и полиненасыщенными жирными кислотами. Эти жиры считаются полезными для организма и могут даже способствовать снижению уровня "плохого” холестерина.

Когда яйца могут быть опасны

Существует ряд противопоказаний, при которых употребление яиц стоит ограничить или полностью исключить.

По словам Виктории Иванец, врач с многолетним опытом:

"Яйца противопоказаны людям с аллергией на белок или желток, что чаще встречается у детей. Также с осторожностью их следует употреблять при выраженной гиперхолестеринемии, наличии желчнокаменной болезни и тяжелых заболеваниях печени. В этих случаях лучше ограничить потребление и проконсультироваться с лечащим врачом.”

Аллергия на яйца чаще всего развивается в первые годы жизни, но примерно 70% детей "перерастают" её к подростковому возрасту. При этом аллергическая реакция может возникать не только на куриные, но и на другие виды яиц: утиные, гусиные, индюшачьи и перепелиные. Симптомы включают кожные высыпания, боли в животе, а в более тяжелых случаях — анафилаксию.

Как диагностировать аллергию

Если есть подозрение на аллергию на яйца, следует обратиться к врачу. Одним из способов диагностики является кожный тест. На кожу наносят раствор с белком или желтком, и через 15-20 минут оценивают реакцию: припухлость или покраснение могут указывать на наличие аллергии.

Ранее аллергия на яйца была противопоказанием к некоторым прививкам, например, от гриппа. Однако современные вакцины, как правило, не содержат яичный белок, но в случае аллергии рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если речь идет о детях.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

