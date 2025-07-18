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Полезные свойства куриных яиц и сколько их нужно есть для поддержания здоровья

Куриные яйца — вкусный, но спорный продукт: когда от них лучше отказаться
4:12
Еда

Куриные яйца — это один из самых доступных и распространенных продуктов питания, который входит в ежедневный рацион миллионов людей. Несмотря на их питательную ценность и широкое использование, вокруг них часто возникают споры. Можно ли есть яйца каждый день? Сколько их оптимально потреблять, чтобы не навредить здоровью? И в каких случаях от этого продукта лучше отказаться? Эксперты делятся своим мнением.

Яйца
Фото: pixabay.com by akirEVarga is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Яйца

Состав и пищевая ценность яиц
Яйцо — это природный источник белков, жиров и других полезных веществ. Его основная роль в природе — обеспечить развитие эмбриона до момента появления на свет, поэтому состав яйца ориентирован на поддержку роста и развития.

Средние показатели пищевой ценности одного куриного яйца:

  • Энергетическая ценность — 78 ккал
  • Белки — 6 г
  • Жиры — 5 г
  • Углеводы — 0,6 г

Однако различные части яйца обладают разными характеристиками. Белок — это основная часть массы яйца, почти на 90% состоящая из воды и растворённых белков. Одним из ключевых компонентов белка является овальбумин, который содержит аминокислоты, полезные для укрепления иммунитета и строительства мышечной ткани.

Желток яйца плотнее и окрашен в различные оттенки желтого и оранжевого благодаря каротиноидам — природным пигментам. Он содержит меньше белков, но гораздо больше жиров, витаминов и холестерина. Желток особенно богат полезными ненасыщенными жирами, такими как линолевая кислота, а также лецитином, который активно используется в косметологии и фармацевтике.

Кроме того, и белок, и желток являются источниками витаминов A, D, группы B, а также рибофлавина, селен и холина — всех тех веществ, которые поддерживают здоровье нервной системы, иммунитета и кожи.

Сколько яиц можно есть в день и в неделю?
Как и в случае с любым продуктом, важно учитывать не только состав пищи, но и способ её приготовления, а также индивидуальные особенности организма. Норма потребления яиц может варьироваться в зависимости от возраста, состояния здоровья и образа жизни.

В среднем, рекомендации различаются в разных странах. В России взрослым рекомендуется употреблять не более 260 яиц в год. В Китае допустимо потребление до семи яиц в неделю, что составляет 365 яиц в год.

Норма для мужчин и женщин
Как утверждает диетолог Виктория Иванец, "прямых физиологических различий в усвоении яиц у мужчин и женщин нет. Однако важно учитывать факторы, такие как масса тела, уровень физической активности и риски сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин, особенно при наличии избыточного веса, риск метаболических нарушений может быть выше, поэтому следует подходить к планированию рациона индивидуально."

Норма для детей
Куриные яйца — важная часть детского рациона, особенно в возрасте до года. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вводить яйца в питание ребенка, начиная с желтка. Обычно педиатры советуют начинать прикорм с половины желтка в возрасте 7-8 месяцев и постепенно увеличивать порцию. Однако перед введением нового продукта в рацион всегда стоит проконсультироваться с врачом.

Как правильно готовить яйца?
Чтобы извлечь максимум пользы из яиц, важно правильно их готовить. Вариантов много: можно приготовить яйца всмятку, вкрутую или пашот. Однако важно помнить, что яйца, приготовленные на пару или отваренные, сохраняют больше питательных веществ, чем жареные. С жаркой следует быть осторожными, чтобы не добавлять лишних калорий и жиров.

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Автор Олег Белов
Олег Белов — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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