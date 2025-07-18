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Пирог с малиной, от которого не останется даже крошки: простой рецепт, который стоит записать

Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата
3:59
Еда

Этот пирог — настоящая находка для любителей домашней выпечки. Нежный, ароматный и невероятно вкусный, он создаст уютную атмосферу за чаепитием, а процесс его приготовления не потребует особых навыков. Пирог с малиной всегда получается воздушным и очень приятным на вкус. Несмотря на свою простоту, он точно не оставит никого равнодушным.

Простой пирог с малиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Простой пирог с малиной

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 200 г

  • Сахар — 150 г

  • Куриные яйца (С1) — 2 шт.

  • Сливочное масло — 100 г

  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

  • Малина — 200 г

Подготовка ингредиентов

  1. Подготовка продуктов: перед тем как начать, убедитесь, что сливочное масло мягкое, а яйца — комнатной температуры. Малина для этого пирога должна быть слегка недозрелой, так как она не будет слишком сочной и не приведет к излишнему выделению сока.

  2. Разогрев духовки: включите духовку и разогрейте её до 180 градусов.

Приготовление теста

  1. Взбиваем масло с сахаром: в миске с помощью миксера взбейте сливочное масло с сахаром до кремообразной массы.

  2. Добавление яиц: вбейте яйца и продолжайте взбивать смесь до получения однородной консистенции.

  3. Мука и разрыхлитель: в просеянную муку добавьте разрыхлитель, затем постепенно введите её в массу, тщательно перемешивая тесто. Оно должно быть по консистенции как крем: не слишком жидким, но и не слишком густым.

Выпекание

  1. Форма для выпечки: подготовьте форму для выпечки, смажьте её маслом и вылейте в неё тесто. Для ровной поверхности используйте ложку, смоченную в холодной воде.

  2. Выкладывание малины: равномерно распределите ягоды по верхушке теста. Малина будет слегка опускаться в тесто во время выпекания, создавая эффект вкусных вкраплений.

  3. Время выпекания: выпекайте пирог примерно 25 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить зубочисткой: если она выходит сухой — пирог готов. Если тесто на зубочистке остаётся — продолжите выпекать.

  4. Как избежать ошибок при выпекании: если верх пирога сильно подрумянился, а середина остаётся сырой, накройте его фольгой и дайте допечься.

Подача и хранение

Пирог можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Для дополнительного украшения добавьте сахарную пудру или взбитые сливки. В праздничные моменты можно подать с шариком мороженого.

Хранение: пирог хранится при комнатной температуре до 2 дней. В холодильнике — до 5 дней.

Варианты замены ингредиентов:

  • Малина может быть заменена на смородину, чернику или вишню (без косточек).
  • Вместо сливочного масла можно использовать маргарин или растительное масло, но тесто будет менее рассыпчатым.
  • Пшеничную муку можно заменить на цельнозерновую или безглютеновую смесь.

Диетические вариации

  • Без глютена: замените муку на безглютеновую смесь.
  • Веганский вариант: используйте льняную смесь вместо яиц, а вместо масла — кокосовое.
  • ПП: уменьшите количество сахара в два раза.

Интересные факты

Похожие пироги, например, в Швеции, называются "hallonpaj" и традиционно подаются со взбитыми сливками. Во Франции малину часто сочетают с миндальной мукой, что придаёт пирогу особенный вкус.

Советы по работе с мукой

Не всегда количество муки в рецепте бывает точным, так как консистенция теста зависит от типа муки. Чтобы тесто получилось нужной консистенции, не ориентируйтесь на точное количество муки, а на ощущения при замешивании.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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