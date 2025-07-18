Пирог с малиной, от которого не останется даже крошки: простой рецепт, который стоит записать

Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата

3:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог — настоящая находка для любителей домашней выпечки. Нежный, ароматный и невероятно вкусный, он создаст уютную атмосферу за чаепитием, а процесс его приготовления не потребует особых навыков. Пирог с малиной всегда получается воздушным и очень приятным на вкус. Несмотря на свою простоту, он точно не оставит никого равнодушным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Простой пирог с малиной

Ингредиенты

Пшеничная мука — 200 г

Сахар — 150 г

Куриные яйца (С1) — 2 шт.

Сливочное масло — 100 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Малина — 200 г

Подготовка ингредиентов

Подготовка продуктов: перед тем как начать, убедитесь, что сливочное масло мягкое, а яйца — комнатной температуры. Малина для этого пирога должна быть слегка недозрелой, так как она не будет слишком сочной и не приведет к излишнему выделению сока. Разогрев духовки: включите духовку и разогрейте её до 180 градусов.

Приготовление теста

Взбиваем масло с сахаром: в миске с помощью миксера взбейте сливочное масло с сахаром до кремообразной массы. Добавление яиц: вбейте яйца и продолжайте взбивать смесь до получения однородной консистенции. Мука и разрыхлитель: в просеянную муку добавьте разрыхлитель, затем постепенно введите её в массу, тщательно перемешивая тесто. Оно должно быть по консистенции как крем: не слишком жидким, но и не слишком густым.

Выпекание

Форма для выпечки: подготовьте форму для выпечки, смажьте её маслом и вылейте в неё тесто. Для ровной поверхности используйте ложку, смоченную в холодной воде. Выкладывание малины: равномерно распределите ягоды по верхушке теста. Малина будет слегка опускаться в тесто во время выпекания, создавая эффект вкусных вкраплений. Время выпекания: выпекайте пирог примерно 25 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить зубочисткой: если она выходит сухой — пирог готов. Если тесто на зубочистке остаётся — продолжите выпекать. Как избежать ошибок при выпекании: если верх пирога сильно подрумянился, а середина остаётся сырой, накройте его фольгой и дайте допечься.

Подача и хранение

Пирог можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Для дополнительного украшения добавьте сахарную пудру или взбитые сливки. В праздничные моменты можно подать с шариком мороженого.

Хранение: пирог хранится при комнатной температуре до 2 дней. В холодильнике — до 5 дней.

Варианты замены ингредиентов:

Малина может быть заменена на смородину, чернику или вишню (без косточек).

Вместо сливочного масла можно использовать маргарин или растительное масло, но тесто будет менее рассыпчатым.

Пшеничную муку можно заменить на цельнозерновую или безглютеновую смесь.

Диетические вариации

Без глютена: замените муку на безглютеновую смесь.

Веганский вариант: используйте льняную смесь вместо яиц, а вместо масла — кокосовое.

ПП: уменьшите количество сахара в два раза.

Интересные факты

Похожие пироги, например, в Швеции, называются "hallonpaj" и традиционно подаются со взбитыми сливками. Во Франции малину часто сочетают с миндальной мукой, что придаёт пирогу особенный вкус.

Советы по работе с мукой

Не всегда количество муки в рецепте бывает точным, так как консистенция теста зависит от типа муки. Чтобы тесто получилось нужной консистенции, не ориентируйтесь на точное количество муки, а на ощущения при замешивании.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

