Кабачковое мороженое: находка для гурманов – откройте для себя два уникальных рецепта

Кабачковое мороженое: 2 оригинальных рецепта, которые вас удивят

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что мороженое должно быть только из сливок и молока? Сегодня мы предлагаем вам два оригинальных рецепта мороженого с использованием кабачка. Это не только вкусно, но и полезно! Кабачок придаёт мороженому лёгкость и свежесть, а добавки в виде пряностей и других ингредиентов делают его ещё более интересным.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мороженое

Рецепт 1: мороженое из кабачка с лимоном и мятой

Ингредиенты:

кабачок — 200 г;

сливки 33% — 200 мл;

молоко — 100 мл;

сахар — 100 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

мята — для украшения.

Приготовление:

Кабачок вымойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. В кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и кабачок. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите 10-15 минут, пока кабачок не станет мягким. Процедите смесь через сито, чтобы удалить кусочки кабачка. Верните смесь в кастрюлю и нагревайте, пока она не загустеет, как крем. Перелейте смесь в контейнер и охладите в морозильной камере. Перед подачей добавьте лимонный сок и украсьте мятой.

Рецепт 2: мороженое из кабачка с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

кабачок — 200 г;

сливки 33% — 200 мл;

молоко — 100 мл;

сыр сливочный — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Кабачок вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Смешайте в кастрюле сливки, молоко, измельчённый чеснок, сливочный сыр, соль и перец. Добавьте кабачок и доведите смесь до кипения. Затем уменьшите огонь и варите 10-15 минут. Процедите смесь и верните в кастрюлю. Нагревайте до загустения. Охладите смесь в морозильной камере. Перед подачей добавьте измельчённую зелень.

Приятного аппетита!

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

