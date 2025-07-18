Кабачковое мороженое: находка для гурманов – откройте для себя два уникальных рецепта

Кто сказал, что мороженое должно быть только из сливок и молока? Сегодня мы предлагаем вам два оригинальных рецепта мороженого с использованием кабачка. Это не только вкусно, но и полезно! Кабачок придаёт мороженому лёгкость и свежесть, а добавки в виде пряностей и других ингредиентов делают его ещё более интересным.
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мороженое
Рецепт 1: мороженое из кабачка с лимоном и мятой
Ингредиенты:
кабачок — 200 г;
сливки 33% — 200 мл;
молоко — 100 мл;
сахар — 100 г;
лимонный сок — 2 ст. л.;
мята — для украшения.
Приготовление:
Кабачок вымойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
В кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и кабачок.
Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите 10-15 минут, пока кабачок не станет мягким.
Процедите смесь через сито, чтобы удалить кусочки кабачка.
Верните смесь в кастрюлю и нагревайте, пока она не загустеет, как крем.
Перелейте смесь в контейнер и охладите в морозильной камере.
Перед подачей добавьте лимонный сок и украсьте мятой.
Рецепт 2: мороженое из кабачка с чесноком и зеленью
Ингредиенты:
кабачок — 200 г;
сливки 33% — 200 мл;
молоко — 100 мл;
сыр сливочный — 100 г;
чеснок — 1 зубчик;
зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Кабачок вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
Смешайте в кастрюле сливки, молоко, измельчённый чеснок, сливочный сыр, соль и перец.
Добавьте кабачок и доведите смесь до кипения. Затем уменьшите огонь и варите 10-15 минут.
Процедите смесь и верните в кастрюлю. Нагревайте до загустения.
Охладите смесь в морозильной камере.
Перед подачей добавьте измельчённую зелень.
Приятного аппетита!
Уточнения
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.