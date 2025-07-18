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Кабачковое мороженое: находка для гурманов – откройте для себя два уникальных рецепта

Кабачковое мороженое: 2 оригинальных рецепта, которые вас удивят
2:10
Еда

Кто сказал, что мороженое должно быть только из сливок и молока? Сегодня мы предлагаем вам два оригинальных рецепта мороженого с использованием кабачка. Это не только вкусно, но и полезно! Кабачок придаёт мороженому лёгкость и свежесть, а добавки в виде пряностей и других ингредиентов делают его ещё более интересным.

мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мороженое

Рецепт 1: мороженое из кабачка с лимоном и мятой

Ингредиенты:

  • кабачок — 200 г;
  • сливки 33% — 200 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • сахар — 100 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • мята — для украшения.

Приготовление:

  1. Кабачок вымойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
  2. В кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и кабачок.
  3. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите 10-15 минут, пока кабачок не станет мягким.
  4. Процедите смесь через сито, чтобы удалить кусочки кабачка.
  5. Верните смесь в кастрюлю и нагревайте, пока она не загустеет, как крем.
  6. Перелейте смесь в контейнер и охладите в морозильной камере.
  7. Перед подачей добавьте лимонный сок и украсьте мятой.

Рецепт 2: мороженое из кабачка с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

  • кабачок — 200 г;
  • сливки 33% — 200 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • сыр сливочный — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачок вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
  2. Смешайте в кастрюле сливки, молоко, измельчённый чеснок, сливочный сыр, соль и перец.
  3. Добавьте кабачок и доведите смесь до кипения. Затем уменьшите огонь и варите 10-15 минут.
  4. Процедите смесь и верните в кастрюлю. Нагревайте до загустения.
  5. Охладите смесь в морозильной камере.
  6. Перед подачей добавьте измельчённую зелень.

Приятного аппетита!

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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