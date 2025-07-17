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Сладость лета в каждой банке: как всего за 4 шага создать потрясающее варенье из кабачков с лимоном

Как приготовить варенье из кабачков с цитрусовым вкусом всего за 4 простых шага
1:11
Еда

Всего четыре ингредиента — и вуаля, у вас на столе ароматный десерт с цитрусовым акцентом.

варенье из кабачков
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
варенье из кабачков

Что понадобится

  • 1 кг очищенных кабачков,
  • 1 кг сахарного песка,
  • 1 крупный лимон,
  • 5 г лимонной кислоты.

Приготовление

1.  Очистите кабачки от кожуры и семян, нарежьте мякоть кубиками.
2. Пересыпьте нарезанные кабачки сахаром и оставьте при комнатной температуре на 3-4 часа, чтобы они пустили сок.
3. Тщательно вымойте лимон, снимайте цедру и выжмите сок. Это добавит вкуса и поможет сохранить варенье.
4. Доведите массу до кипения, добавьте лимонный сок и кислоту. Томить 15 минут, затем остудите.
5.  Повторите нагрев и охлаждение дважды, чтобы добиться идеального сочетания.
6. Распределите горячее варенье по банкам, закройте герметично и переверните для медленного остывания.

Не забудьте оставить варенье на 3-4 недели, чтобы все вкусы раскрылись, пишет sakh.online.

Уточнения

Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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