Сладость лета в каждой банке: как всего за 4 шага создать потрясающее варенье из кабачков с лимоном

Как приготовить варенье из кабачков с цитрусовым вкусом всего за 4 простых шага

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Всего четыре ингредиента — и вуаля, у вас на столе ароматный десерт с цитрусовым акцентом.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info варенье из кабачков

Что понадобится

1 кг очищенных кабачков,

1 кг сахарного песка,

1 крупный лимон,

5 г лимонной кислоты.

Приготовление

1. Очистите кабачки от кожуры и семян, нарежьте мякоть кубиками.

2. Пересыпьте нарезанные кабачки сахаром и оставьте при комнатной температуре на 3-4 часа, чтобы они пустили сок.

3. Тщательно вымойте лимон, снимайте цедру и выжмите сок. Это добавит вкуса и поможет сохранить варенье.

4. Доведите массу до кипения, добавьте лимонный сок и кислоту. Томить 15 минут, затем остудите.

5. Повторите нагрев и охлаждение дважды, чтобы добиться идеального сочетания.

6. Распределите горячее варенье по банкам, закройте герметично и переверните для медленного остывания.

Не забудьте оставить варенье на 3-4 недели, чтобы все вкусы раскрылись, пишет sakh.online.

Уточнения

Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).



