Всего четыре ингредиента — и вуаля, у вас на столе ароматный десерт с цитрусовым акцентом.
1. Очистите кабачки от кожуры и семян, нарежьте мякоть кубиками.
2. Пересыпьте нарезанные кабачки сахаром и оставьте при комнатной температуре на 3-4 часа, чтобы они пустили сок.
3. Тщательно вымойте лимон, снимайте цедру и выжмите сок. Это добавит вкуса и поможет сохранить варенье.
4. Доведите массу до кипения, добавьте лимонный сок и кислоту. Томить 15 минут, затем остудите.
5. Повторите нагрев и охлаждение дважды, чтобы добиться идеального сочетания.
6. Распределите горячее варенье по банкам, закройте герметично и переверните для медленного остывания.
Не забудьте оставить варенье на 3-4 недели, чтобы все вкусы раскрылись, пишет sakh.online.
Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.