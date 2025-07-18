Лёгкая пицца без муки и ненужных калорий: кулинарный лайфхак, который вы должны знать

Пицца без муки: революционный рецепт с овсянкой, проверенный в домашних условиях

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Трудно найти более вкусное, сытное и любимое блюдо, чем пицца. Состав этого лакомства зависит от личных предпочтений. Если вы хотите сделать пиццу более лёгкой, можно поэкспериментировать с ингредиентами. Однако, как быть с тестом, которое всегда добавляет калорий? Большинство рецептов пиццы содержат муку, что делает её не самым диетическим блюдом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пицца

Но есть решение! Мы предлагаем использовать овсянку вместо муки. Этот вариант теста кардинально меняет ситуацию, уверяет iefimerida.gr.

Ингредиенты для пиццы без муки:

1 большая чашка овсянки (150 г)

1 яйцо

Щепотка соли

1/4 стакана воды (или немного больше в зависимости от размера чашки

овсянки)

Томатный соус и сыр

Рецепт пиццы без муки:

Положите овсянку, яйцо, воду и соль в блендер. Взбивайте до получения густой и слегка липкой смеси. Смажьте противень маслом и вылейте смесь. Аккуратно раскатайте тесто. Выпекайте при 180 градусах 10–15 минут до затвердевания основы. Достаньте из духовки, добавьте томатный соус и сыр. Выпекайте до расплавления сыра.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

