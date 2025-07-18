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Лёгкая пицца без муки и ненужных калорий: кулинарный лайфхак, который вы должны знать

Пицца без муки: революционный рецепт с овсянкой, проверенный в домашних условиях
1:23
Еда

Трудно найти более вкусное, сытное и любимое блюдо, чем пицца. Состав этого лакомства зависит от личных предпочтений. Если вы хотите сделать пиццу более лёгкой, можно поэкспериментировать с ингредиентами. Однако, как быть с тестом, которое всегда добавляет калорий? Большинство рецептов пиццы содержат муку, что делает её не самым диетическим блюдом.

Пицца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пицца

Но есть решение! Мы предлагаем использовать овсянку вместо муки. Этот вариант теста кардинально меняет ситуацию, уверяет iefimerida.gr.

Ингредиенты для пиццы без муки:

  • 1 большая чашка овсянки (150 г)
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • 1/4 стакана воды (или немного больше в зависимости от размера чашки
  • овсянки)
  • Томатный соус и сыр

Рецепт пиццы без муки:

  1. Положите овсянку, яйцо, воду и соль в блендер.
  2. Взбивайте до получения густой и слегка липкой смеси.
  3. Смажьте противень маслом и вылейте смесь.
  4. Аккуратно раскатайте тесто.
  5. Выпекайте при 180 градусах 10–15 минут до затвердевания основы.
  6. Достаньте из духовки, добавьте томатный соус и сыр.
  7. Выпекайте до расплавления сыра.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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