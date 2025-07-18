Лёгкая пицца без муки и ненужных калорий: кулинарный лайфхак, который вы должны знать

Трудно найти более вкусное, сытное и любимое блюдо, чем пицца. Состав этого лакомства зависит от личных предпочтений. Если вы хотите сделать пиццу более лёгкой, можно поэкспериментировать с ингредиентами. Однако, как быть с тестом, которое всегда добавляет калорий? Большинство рецептов пиццы содержат муку, что делает её не самым диетическим блюдом.
Но есть решение! Мы предлагаем использовать овсянку вместо муки. Этот вариант теста кардинально меняет ситуацию, уверяет iefimerida.gr.
Ингредиенты для пиццы без муки:
Рецепт пиццы без муки:
Приятного аппетита!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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