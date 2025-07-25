Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушите голубцы с курицей в томатно-сметанном соусе для мягкости и баланса вкусов
СК России: 331 человек погиб при вторжении ВСУ в Курскую область в августе 2024 года
Глубина протектора менее 1,6 мм снижает сцепление — проверьте монетой
Солнце провоцирует пигментные пятна: используйте SPF для защиты кожи
В государственный реестр казачьих обществ РФ внесено первое из ДНР
Эффективные методы ароматизации с лимоном и содой: натуральные решения для дома
Аэропорты Северного Кавказа закрыты из-за массовой атаки дронов
Вкусная и полезная лимонная вода для тех, кто заботится о здоровье: корица, имбирь и кардамон
Intel ищет крупного клиента для 14A: станет ли это спасением компании

Забудьте про дорогой пломбир: это мороженое дешевле и полезнее магазинного

Мороженое без сахара: рецепт для тех, кто следит за питанием
3:32
Еда

Что делать, если жаркое лето настало, а у вас есть желание насладиться мороженым, но не хочется лишних калорий или сахара? Ответ прост: готовьте домашнее мороженое без сахара! Это не только вкусно, но и полезно, и, что немаловажно, можно приготовить с учетом разных предпочтений — от диетических вариантов до десертов для диабетиков и веганов.

Мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мороженое

Зачем готовить мороженое без сахара

Летний зной не оставляет шансов удержаться от любимых десертов — мороженого, пломбира или эскимо. Но что делать, если вы следите за фигурой, страдаете от диабета или не переносите лактозу? Простой выход — приготовить мороженое без сахара, которое подойдет для любой диеты и при этом не уступит по вкусу традиционному десерту.

Возможные варианты мороженого без сахара

  • Мед вместо сахара — идеальный вариант для людей, не страдающих аллергией. Этот продукт идеально подходит для тех, кто придерживается правильного питания.

  • Заменители сахара — для диабетиков и тех, кто хочет контролировать уровень сахара в крови, можно использовать стевию, эритрит или другие искусственные подсластители.

  • Без молочных ингредиентов — веганам или людям с непереносимостью лактозы подойдут варианты с кокосовым или соевым молоком.

  • Несладкое мороженое — если вам не хочется сахара вообще, можно приготовить мороженое без подсластителей, например, с добавлением фруктов или овощей.

Чем заменить сахар

Самым очевидным вариантом замены сахара в мороженом является мед. Он придает десерту мягкий сладкий вкус, но если мед по каким-то причинам не подходит, не переживайте! Вместо него можно использовать натуральные заменители сахара, такие как стевия или сироп топинамбура.

Мороженое может быть сладким благодаря природным ингредиентам, таким как фрукты и ягоды, а также финики и бананы, которые придают десерту приятную кремовую текстуру.

Рецепты мороженого без сахара

  • Мороженое с медом
    Для этого рецепта вам понадобятся кокосовое молоко, мед и ванильный экстракт. Все ингредиенты перемешиваются в блендере, и через несколько часов вы получите вкусный десерт. Этот рецепт подходит даже для веганов.

  • Мороженое без молока и сахара
    Здесь мы используем рисовое молоко, финики и какао-порошок. Это не только вкусно, но и полезно — десерт получит восточные нотки, благодаря финикам и кокосовому молоку.

  • Кето-мороженое
    Для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты, идеально подойдет рецепт с 33% сливками, какао-порошком и сахарозаменителем. Протеины в составе делают этот десерт отличным вариантом для фитнеса.

  • Протеиновое мороженое
    Если вы активный спортсмен, это мороженое с порошковым протеином точно вам подойдет. Оно не содержит сахара, но является отличным источником белка.

  • Банановое мороженое для диабетиков
    Этот десерт готовится на основе спелых бананов и натурального йогурта. Лайм добавит приятную кислинку, а арахисовая паста сделает его вкус более насыщенным.

  • Шоколадное мороженое без сахара
    Бананы, горький шоколад и орехи — это шоколадное мороженое, которое понравится даже тем, кто не боится сладкого.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Экономист: снижение ключевой ставки до 18% не даст значимого эффекта
Вайнона Райдер призналась в неразделённой любви к Аль Пачино во время съёмок 90-х
L'Express: Трамп вряд ли введёт пошлины против России, несмотря на угрозы
Советы по удалению пыли с жалюзи и подоконников: эффективные методы
Сводка с фронта: ВС РФ приступили к штурму стратегических городов в зоне СВО
Киркоров признаётся о кристалле, связанном с Пугачёвой: экстравагантный образ и тайна
Вирусолог Волчков: грибок в системах вентиляции может вызывать болезни
Трихолог Сюракшина раскрыла главные причины выпадения волос
Автовладельцам рекомендовали чистить фары зубной пастой — это улучшает свет
Сухость кожи ускоряет старение: увлажняйте лицо гиалуроновой кислотой и спреями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.