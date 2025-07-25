Забудьте про дорогой пломбир: это мороженое дешевле и полезнее магазинного

Мороженое без сахара: рецепт для тех, кто следит за питанием

3:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Что делать, если жаркое лето настало, а у вас есть желание насладиться мороженым, но не хочется лишних калорий или сахара? Ответ прост: готовьте домашнее мороженое без сахара! Это не только вкусно, но и полезно, и, что немаловажно, можно приготовить с учетом разных предпочтений — от диетических вариантов до десертов для диабетиков и веганов.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мороженое

Зачем готовить мороженое без сахара

Летний зной не оставляет шансов удержаться от любимых десертов — мороженого, пломбира или эскимо. Но что делать, если вы следите за фигурой, страдаете от диабета или не переносите лактозу? Простой выход — приготовить мороженое без сахара, которое подойдет для любой диеты и при этом не уступит по вкусу традиционному десерту.

Возможные варианты мороженого без сахара

Мед вместо сахара — идеальный вариант для людей, не страдающих аллергией. Этот продукт идеально подходит для тех, кто придерживается правильного питания.

Заменители сахара — для диабетиков и тех, кто хочет контролировать уровень сахара в крови, можно использовать стевию, эритрит или другие искусственные подсластители.

Без молочных ингредиентов — веганам или людям с непереносимостью лактозы подойдут варианты с кокосовым или соевым молоком.

Несладкое мороженое — если вам не хочется сахара вообще, можно приготовить мороженое без подсластителей, например, с добавлением фруктов или овощей.

Чем заменить сахар

Самым очевидным вариантом замены сахара в мороженом является мед. Он придает десерту мягкий сладкий вкус, но если мед по каким-то причинам не подходит, не переживайте! Вместо него можно использовать натуральные заменители сахара, такие как стевия или сироп топинамбура.

Мороженое может быть сладким благодаря природным ингредиентам, таким как фрукты и ягоды, а также финики и бананы, которые придают десерту приятную кремовую текстуру.

Рецепты мороженого без сахара

Мороженое с медом

Для этого рецепта вам понадобятся кокосовое молоко, мед и ванильный экстракт. Все ингредиенты перемешиваются в блендере, и через несколько часов вы получите вкусный десерт. Этот рецепт подходит даже для веганов.

Мороженое без молока и сахара

Здесь мы используем рисовое молоко, финики и какао-порошок. Это не только вкусно, но и полезно — десерт получит восточные нотки, благодаря финикам и кокосовому молоку.

Кето-мороженое

Для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты, идеально подойдет рецепт с 33% сливками, какао-порошком и сахарозаменителем. Протеины в составе делают этот десерт отличным вариантом для фитнеса.

Протеиновое мороженое

Если вы активный спортсмен, это мороженое с порошковым протеином точно вам подойдет. Оно не содержит сахара, но является отличным источником белка.

Банановое мороженое для диабетиков

Этот десерт готовится на основе спелых бананов и натурального йогурта. Лайм добавит приятную кислинку, а арахисовая паста сделает его вкус более насыщенным.

Шоколадное мороженое без сахара

Бананы, горький шоколад и орехи — это шоколадное мороженое, которое понравится даже тем, кто не боится сладкого.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

