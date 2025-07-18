Прощай, лимон! Откройте для себя новый ингредиент для летних десертов

В мире кулинарии назревает революция: на смену лимону приходит пандан — экзотический ингредиент из Юго-Восточной Азии, который уже покоряет сердца шеф-поваров и гурманов. Жюли Боэт, диетолог и специалист по питанию, рассказывает о его вкусовых и полезных свойствах.
Пандан: от традиций к трендам
Пандан, известный также как "азиатская ваниль", обладает уникальным ароматом, который сочетает в себе нотки ванили, кокоса и свежести. Этот ярко-зелёный фрукт давно является неотъемлемой частью тайской, малайзийской и индонезийской кухни. Сегодня он выходит за рамки традиционных рецептов и находит своё место в западной кухне, где используется в виде свежих листьев, экстракта или порошка.
Пандан можно добавлять в выпечку, замораживать, настаивать или смешивать с другими ингредиентами, чтобы придать блюдам тропический вкус и украсить их ярким цветом. Он идеально сочетается с кокосовым молоком и белым шоколадом, раскрывая всю палитру своих ароматов и создавая изысканные десерты, которые одновременно современны и вдохновлены азиатскими традициями.
Но пандан — это не только о вкусе и внешнем виде. Его польза для здоровья подтверждается научными исследованиями, сообщает doctissimo.fr.
Пандан богат натуральными соединениями, которые оказывают положительное влияние на организм.
Антиоксидантная защита
Благодаря высокому содержанию флавоноидов и фенольных соединений, пандан помогает бороться со свободными радикалами, которые ускоряют старение клеток и могут привести к развитию таких заболеваний, как рак, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые патологии.
Противовоспалительное действие
В Азии пандан издавна использовался для облегчения боли в мышцах и суставах. Его противовоспалительные свойства обусловлены способностью подавлять выработку простагландинов — медиаторов воспаления. Это делает пандан полезным для людей, страдающих хроническими болями.
Поддержка уровня сахара в крови
Некоторые исследования показывают, что пандан может улучшать чувствительность к инсулину и способствовать более стабильной регуляции уровня сахара в крови. Это делает его потенциально ценным средством профилактики диабета 2 типа.
Успокоительный эффект
Пандан известен своими расслабляющими свойствами. Он помогает снять стресс, улучшить сон и облегчить симптомы мигрени.
Поддержка пищеварения
В некоторых культурах пандан используется для улучшения пищеварения. Его противовоспалительные и антиоксидантные свойства могут способствовать здоровью желудочно-кишечного тракта.
Несмотря на все преимущества, пандан следует употреблять с осторожностью. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед его использованием. Кроме того, у некоторых людей может возникнуть индивидуальная непереносимость, которая проявляется в виде проблем с пищеварением. Поэтому важно соблюдать умеренность и внимательно следить за реакцией организма на новый продукт.
Панда́н или Панда́нус (лат. Pandanus), — род древовидных растений семейства Пандановые (лат. Pandanaceae).
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