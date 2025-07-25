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Тёплый салат, который станет хитом лета: кабачки, помидоры и сливочная нежность

Кабачки с помидорами и сыром: легкая закуска с прованскими травами
2:50
Еда

Летний сезон — это время для лёгких, вкусных и ароматных блюд, которые идеально подойдут для жарких дней. Одним из таких угощений являются кабачки с помидорами и сыром. Этот тёплый салат с яркими овощами, нежными кабачками и солёным сыром, пропитанный ароматами прованских трав, способен украсить любой стол и стать отличным дополнением к основным блюдам. Простота в приготовлении, доступность ингредиентов и гармоничное сочетание вкусов делают этот рецепт незаменимым для любителей овощных закусок.

Теплый салат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Теплый салат

Салат с кабачками и помидорами — это не просто ещё одно блюдо из овощей, а настоящий символ летнего отдыха. Он подойдёт как для семейных ужинов, так и для дружеских встреч, наполняя атмосферу свежестью и вкусом лета.

Ингредиенты (на 5 порций):

  • Кабачки — 600 г

  • Помидоры — 400 г

  • Красный лук — 100 г

  • Брынза (болгарская или рассольный сыр) — 200 г

  • Сметана 30% — 120 г

  • Мука пшеничная — 100 г

  • Смесь сушёных трав — 50 г

  • Прованские травы — 1 ч. л.

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Сливочное масло — 30 г

  • Соль, перец — по вкусу

  • Свежая зелень (по желанию)

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка сырной смеси
Мелко нарезать зелень, если используете. Брынзу раскрошить, смешать с зеленью и сметаной. Добавить соль и молотый черный перец по вкусу.

Шаг 2. Подготовка кабачков
Кабачки вымыть, обсушить, удалить плодоножки. Нарезать вдоль пополам, затем ломтями толщиной 1-1,5 см. Посолить и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок.

Шаг 3. Подготовка помидоров и лука
Помидоры вымыть, обсушить и нарезать тонкими дольками. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами или перьями.

Шаг 4. Обваливание кабачков
Смешать муку с прованскими травами, приправить перцем. Обвалять ломтики кабачков в мучной смеси. Оставшуюся муку аккуратно стряхнуть.

Шаг 5. Обжаривание кабачков
На сковороде разогреть смесь оливкового и сливочного масла. Обжаривать ломтики кабачков в один слой до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 6. Сборка салата
Выложить обжаренные кабачки на сервировочное блюдо. Сверху распределить сырно-сметанную смесь. Перемешать помидоры с луком и выложить сверху.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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