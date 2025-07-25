Тёплый салат, который станет хитом лета: кабачки, помидоры и сливочная нежность

Кабачки с помидорами и сыром: легкая закуска с прованскими травами

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Летний сезон — это время для лёгких, вкусных и ароматных блюд, которые идеально подойдут для жарких дней. Одним из таких угощений являются кабачки с помидорами и сыром. Этот тёплый салат с яркими овощами, нежными кабачками и солёным сыром, пропитанный ароматами прованских трав, способен украсить любой стол и стать отличным дополнением к основным блюдам. Простота в приготовлении, доступность ингредиентов и гармоничное сочетание вкусов делают этот рецепт незаменимым для любителей овощных закусок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Теплый салат

Салат с кабачками и помидорами — это не просто ещё одно блюдо из овощей, а настоящий символ летнего отдыха. Он подойдёт как для семейных ужинов, так и для дружеских встреч, наполняя атмосферу свежестью и вкусом лета.

Ингредиенты (на 5 порций):

Кабачки — 600 г

Помидоры — 400 г

Красный лук — 100 г

Брынза (болгарская или рассольный сыр) — 200 г

Сметана 30% — 120 г

Мука пшеничная — 100 г

Смесь сушёных трав — 50 г

Прованские травы — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 30 г

Соль, перец — по вкусу

Свежая зелень (по желанию)

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка сырной смеси

Мелко нарезать зелень, если используете. Брынзу раскрошить, смешать с зеленью и сметаной. Добавить соль и молотый черный перец по вкусу.

Шаг 2. Подготовка кабачков

Кабачки вымыть, обсушить, удалить плодоножки. Нарезать вдоль пополам, затем ломтями толщиной 1-1,5 см. Посолить и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок.

Шаг 3. Подготовка помидоров и лука

Помидоры вымыть, обсушить и нарезать тонкими дольками. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами или перьями.

Шаг 4. Обваливание кабачков

Смешать муку с прованскими травами, приправить перцем. Обвалять ломтики кабачков в мучной смеси. Оставшуюся муку аккуратно стряхнуть.

Шаг 5. Обжаривание кабачков

На сковороде разогреть смесь оливкового и сливочного масла. Обжаривать ломтики кабачков в один слой до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 6. Сборка салата

Выложить обжаренные кабачки на сервировочное блюдо. Сверху распределить сырно-сметанную смесь. Перемешать помидоры с луком и выложить сверху.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

