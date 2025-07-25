Тёплый салат, который станет хитом лета: кабачки, помидоры и сливочная нежность

Летний сезон — это время для лёгких, вкусных и ароматных блюд, которые идеально подойдут для жарких дней. Одним из таких угощений являются кабачки с помидорами и сыром. Этот тёплый салат с яркими овощами, нежными кабачками и солёным сыром, пропитанный ароматами прованских трав, способен украсить любой стол и стать отличным дополнением к основным блюдам. Простота в приготовлении, доступность ингредиентов и гармоничное сочетание вкусов делают этот рецепт незаменимым для любителей овощных закусок.
Салат с кабачками и помидорами — это не просто ещё одно блюдо из овощей, а настоящий символ летнего отдыха. Он подойдёт как для семейных ужинов, так и для дружеских встреч, наполняя атмосферу свежестью и вкусом лета.
Кабачки — 600 г
Помидоры — 400 г
Красный лук — 100 г
Брынза (болгарская или рассольный сыр) — 200 г
Сметана 30% — 120 г
Мука пшеничная — 100 г
Смесь сушёных трав — 50 г
Прованские травы — 1 ч. л.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Сливочное масло — 30 г
Соль, перец — по вкусу
Свежая зелень (по желанию)
Шаг 1. Подготовка сырной смеси
Мелко нарезать зелень, если используете. Брынзу раскрошить, смешать с зеленью и сметаной. Добавить соль и молотый черный перец по вкусу.
Шаг 2. Подготовка кабачков
Кабачки вымыть, обсушить, удалить плодоножки. Нарезать вдоль пополам, затем ломтями толщиной 1-1,5 см. Посолить и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок.
Шаг 3. Подготовка помидоров и лука
Помидоры вымыть, обсушить и нарезать тонкими дольками. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами или перьями.
Шаг 4. Обваливание кабачков
Смешать муку с прованскими травами, приправить перцем. Обвалять ломтики кабачков в мучной смеси. Оставшуюся муку аккуратно стряхнуть.
Шаг 5. Обжаривание кабачков
На сковороде разогреть смесь оливкового и сливочного масла. Обжаривать ломтики кабачков в один слой до золотистой корочки с обеих сторон.
Шаг 6. Сборка салата
Выложить обжаренные кабачки на сервировочное блюдо. Сверху распределить сырно-сметанную смесь. Перемешать помидоры с луком и выложить сверху.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?