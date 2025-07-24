Недорогая рыба, простой рецепт и минимум хлопот — ужин, который все съедят до крошки

Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека

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Бюджетное филе минтая, хека или трески в сметанном кляре превращается в нежное, ароматное и очень вкусное блюдо. Простой рецепт позволяет быстро приготовить сытный ужин или обед.

Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыба в кляре

Ингредиенты (на 4 порции):

Филе рыбы (минтай, хек, треска) — 400 г

Сметана 18% — 60 г

Мука пшеничная — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Укроп — по желанию

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.

Разморозить филе в холодильнике (не при комнатной температуре), обсушить бумажным полотенцем.

Шаг 2.

Нарезать рыбу кусочками 5x7 см. Посолить, поперчить, оставить на 10 минут.

Шаг 3.

Приготовить кляр:

Взбить яйцо, добавить сметану, перемешать до однородности. Всыпать муку, приправить солью и перцем. Перемешать до консистенции жидкой сметаны.

Шаг 4.

Мелко нарезать укроп, часть добавить в кляр. Остальное — оставить для подачи.

Шаг 5.

Разогреть масло на сковороде (слой 1 см). Обмакнуть рыбу в кляр и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Шаг 6.

Выложить готовую рыбу на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячей, посыпав свежим укропом.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

