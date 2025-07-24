Недорогая рыба, простой рецепт и минимум хлопот — ужин, который все съедят до крошки

Бюджетное филе минтая, хека или трески в сметанном кляре превращается в нежное, ароматное и очень вкусное блюдо. Простой рецепт позволяет быстро приготовить сытный ужин или обед.
Филе рыбы (минтай, хек, треска) — 400 г
Сметана 18% — 60 г
Мука пшеничная — 50 г
Яйцо — 1 шт.
Масло растительное — для жарки
Соль, перец — по вкусу
Укроп — по желанию
Шаг 1.
Разморозить филе в холодильнике (не при комнатной температуре), обсушить бумажным полотенцем.
Шаг 2.
Нарезать рыбу кусочками 5x7 см. Посолить, поперчить, оставить на 10 минут.
Шаг 3.
Приготовить кляр:
Взбить яйцо, добавить сметану, перемешать до однородности. Всыпать муку, приправить солью и перцем. Перемешать до консистенции жидкой сметаны.
Шаг 4.
Мелко нарезать укроп, часть добавить в кляр. Остальное — оставить для подачи.
Шаг 5.
Разогреть масло на сковороде (слой 1 см). Обмакнуть рыбу в кляр и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Шаг 6.
Выложить готовую рыбу на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячей, посыпав свежим укропом.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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