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Недорогая рыба, простой рецепт и минимум хлопот — ужин, который все съедят до крошки

Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека
1:32
Еда

Бюджетное филе минтая, хека или трески в сметанном кляре превращается в нежное, ароматное и очень вкусное блюдо. Простой рецепт позволяет быстро приготовить сытный ужин или обед.

Рыба в кляре
Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыба в кляре

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Филе рыбы (минтай, хек, треска) — 400 г

  • Сметана 18% — 60 г

  • Мука пшеничная — 50 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Масло растительное — для жарки

  • Соль, перец — по вкусу

  • Укроп — по желанию

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.
Разморозить филе в холодильнике (не при комнатной температуре), обсушить бумажным полотенцем.

Шаг 2.
Нарезать рыбу кусочками 5x7 см. Посолить, поперчить, оставить на 10 минут.

Шаг 3.
Приготовить кляр:
Взбить яйцо, добавить сметану, перемешать до однородности. Всыпать муку, приправить солью и перцем. Перемешать до консистенции жидкой сметаны.

Шаг 4.
Мелко нарезать укроп, часть добавить в кляр. Остальное — оставить для подачи.

Шаг 5.
Разогреть масло на сковороде (слой 1 см). Обмакнуть рыбу в кляр и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Шаг 6.
Выложить готовую рыбу на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячей, посыпав свежим укропом.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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