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Тайны любителей лапши быстрого приготовления: кто они и почему выбирают её?

Портрет любителя лапши быстрого приготовления в России: результаты опроса
1:46
Еда

Более половины (59%) российских потребителей лапши быстрого приготовления "Роллтон" и BIGBON имеют высшее образование, при этом лидирующую позицию занимают люди в возрасте от 30 до 44 лет. Это следует из результатов опроса, проведенного компанией "Маревен Фуд Сэнтрал.

РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02
Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02

Исследование показало, что большинство потребителей лапши быстрого приготовления в России — это люди, находящиеся в активной фазе своей карьеры. Среди всех опрошенных наибольшую долю составляют потребители в возрасте от 30 до 44 лет — 34%. Молодежь (18-29 лет) и старшее поколение (45-65 лет) делят второе место с 33% каждая. Распределение между мужчинами и женщинами практически равное: 49% мужчин и 51% женщин.

Компания "Маревен Фуд Сэнтрал" отметила, что стереотип о лапше как о еде для студентов устарел. Потребители выбирают этот продукт за его удобство, вкус и комфорт, независимо от возраста, уточняет Газета.Ru.

Опрос охватил 1000 человек в городах России с населением от 100 тысяч человек.

Цены на лапшу быстрого приготовления варьируются: в магазинах типа "Перекресток" "Роллтон" (60-90 г) стоит около 27 рублей за упаковку, что составляет примерно 970-1000 рублей за серию из 36 упаковок по 70 г. В магазине Fix Price лапша BIGBON (75 г) продается по 35,50 рублей за штуку.

Уточнения

Лапша быстрого приготовления — макаронное изделие в виде предварительно приготовленного и высушенного блока и приправы к нему.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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