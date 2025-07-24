Пироги не поднимаются, тесто воняет дрожжами? Вы просто делаете это не так

Избыток дрожжей в тесте вызывает перекисание и ухудшает структуру выпечки

3:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Хлеб, булочки, пироги, пицца — всё это опирается на работу одного скромного ингредиента: дрожжей. Кто-то печёт с ними с лёгкостью, а кто-то боится даже пробовать, наслышанный о неудачах или "вреде" этих микроорганизмов. На деле дрожжи не так уж коварны — если знать, как с ними обращаться.

Фото: flickr.com by Your Best Digs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дрожжи

Что такое дрожжи и как они работают

Хлебопекарные дрожжи — это живые организмы, Saccharomyces cerevisiae, питающиеся сахарами. В процессе они выделяют углекислый газ (тесто становится воздушным), спирты и кислоты (дают вкус и аромат). Всё это — результат спиртового брожения, естественного процесса, известного человечеству с древности.

Для производства дрожжей используются меласса или инвертный сироп. Иногда в сети можно встретить страшилки про формальдегид и кислоту, но эти вещества применяются лишь для санитарной обработки оборудования и не попадают в готовый продукт.

Виды дрожжей: что выбрать

Прессованные (свежие)

Выглядят как бежевый брикет с лёгким хлебным ароматом.

Содержат 70% воды, хранятся в холодильнике.

Хорошо подходят для быстрой выпечки.

Подлежат заморозке (порциями), но после неё требуют увеличения дозировки или времени брожения.

Проверяются визуально: дрожжи должны крошиться, не иметь запаха кислоты или плесени.

Пропорция: 2% от массы муки, при сдобе — до 5%.

Сухие активные

Требуют предварительной активации в тёплой воде (30-35 °C).

Имеют оболочку из инактивированных клеток, из-за чего могут придавать тесту выраженный "дрожжевой" аромат.

Не подходят для холодной ферментации.

1 ч. л. ≈ 3 г, 1 ст. л. ≈ 11 г.

Быстродействующие (инстантные)

Добавляются напрямую в муку.

Не требуют активации.

Работают стабильно и предсказуемо.

Часто выпускаются с ароматизаторами ("для пиццы", "для сдобы").

Самый удобный вариант для домашних условий.

Как заменить одни дрожжи другими

10 г прессованных = 3 г быстродействующих = 4 г активных сухих

3 г инстантных = 4 г активных = 10 г прессованных

Как активировать дрожжи

Только активные сухие дрожжи требуют предварительного "пробуждения":

Взять тёплую воду (30-35 °C) из общего количества жидкости в рецепте. Растворить дрожжи и оставить на 15-20 минут. Добавить в тесто, когда появится пенная шапка.

Если дрожжи долго хранились, можно протестировать любые (включая прессованные и инстантные): смешать с мукой и тёплой жидкостью, подождать 20 минут — появление пузырьков укажет на активность.

Что мешает работе дрожжей

Горячая вода (выше 55 °C) — дрожжи погибают.

Переизбыток дрожжей — тесто перекисает, вкус теряется.

Переохлаждение — активность резко снижается, особенно при температурах ниже 10 °C.

Неправильное хранение — как сухих, так и прессованных дрожжей.

Вскрытые сухие дрожжи хранятся в холодильнике не более 7 дней или в морозильной камере.

Советы для стабильного результата

Использовать кухонные весы: точность — залог удачи.

Следить за температурой жидкости и воздуха.

Не бояться экспериментов, но начинать с проверенных рецептов.

Помнить, что дрожжи — не враги, а надёжные союзники на кухне.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Объединяет около 1500 видов, относящихся к отделам Ascomycota и иногда Basidiomycota.

