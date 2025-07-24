Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Псенодах: уникальное озеро с кристально чистой водой и скрытыми тайнами природы — гиды
Эксперт Лукацкий назвал популярные схемы мошенничества в сезон отпусков
Сфинкс, рэгдолл и другие кошки, которые любят внимание
Депутат Соболев: переговоры в Стамбуле не дали новых результатов
Удивительная разница в ценах на электроэнергию между Чехией и соседями — в чём страна отстаёт
Фосфор и калий продлевают плодоношение брокколи
Жители Тюмени жалуются на шум от лифтов и кафе: как будут решать проблему
Почему похвала учителей стала для Ольги Бузовой главной наградой в школе?
Инженеры разработали мягкий датчик для слежения за обезвоживанием в полевых условиях

Пироги не поднимаются, тесто воняет дрожжами? Вы просто делаете это не так

Избыток дрожжей в тесте вызывает перекисание и ухудшает структуру выпечки
3:44
Еда

Хлеб, булочки, пироги, пицца — всё это опирается на работу одного скромного ингредиента: дрожжей. Кто-то печёт с ними с лёгкостью, а кто-то боится даже пробовать, наслышанный о неудачах или "вреде" этих микроорганизмов. На деле дрожжи не так уж коварны — если знать, как с ними обращаться.

Дрожжи
Фото: flickr.com by Your Best Digs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дрожжи

Что такое дрожжи и как они работают

Хлебопекарные дрожжи — это живые организмы, Saccharomyces cerevisiae, питающиеся сахарами. В процессе они выделяют углекислый газ (тесто становится воздушным), спирты и кислоты (дают вкус и аромат). Всё это — результат спиртового брожения, естественного процесса, известного человечеству с древности.

Для производства дрожжей используются меласса или инвертный сироп. Иногда в сети можно встретить страшилки про формальдегид и кислоту, но эти вещества применяются лишь для санитарной обработки оборудования и не попадают в готовый продукт.

Виды дрожжей: что выбрать

Прессованные (свежие)

  • Выглядят как бежевый брикет с лёгким хлебным ароматом.

  • Содержат 70% воды, хранятся в холодильнике.

  • Хорошо подходят для быстрой выпечки.

  • Подлежат заморозке (порциями), но после неё требуют увеличения дозировки или времени брожения.

  • Проверяются визуально: дрожжи должны крошиться, не иметь запаха кислоты или плесени.

Пропорция: 2% от массы муки, при сдобе — до 5%.

Сухие активные

  • Требуют предварительной активации в тёплой воде (30-35 °C).

  • Имеют оболочку из инактивированных клеток, из-за чего могут придавать тесту выраженный "дрожжевой" аромат.

  • Не подходят для холодной ферментации.

1 ч. л. ≈ 3 г, 1 ст. л. ≈ 11 г.

Быстродействующие (инстантные)

  • Добавляются напрямую в муку.

  • Не требуют активации.

  • Работают стабильно и предсказуемо.

  • Часто выпускаются с ароматизаторами ("для пиццы", "для сдобы").

Самый удобный вариант для домашних условий.

Как заменить одни дрожжи другими

  • 10 г прессованных = 3 г быстродействующих = 4 г активных сухих

  • 3 г инстантных = 4 г активных = 10 г прессованных

Как активировать дрожжи

Только активные сухие дрожжи требуют предварительного "пробуждения":

  1. Взять тёплую воду (30-35 °C) из общего количества жидкости в рецепте.

  2. Растворить дрожжи и оставить на 15-20 минут.

  3. Добавить в тесто, когда появится пенная шапка.

Если дрожжи долго хранились, можно протестировать любые (включая прессованные и инстантные): смешать с мукой и тёплой жидкостью, подождать 20 минут — появление пузырьков укажет на активность.

Что мешает работе дрожжей

  • Горячая вода (выше 55 °C) — дрожжи погибают.

  • Переизбыток дрожжей — тесто перекисает, вкус теряется.

  • Переохлаждение — активность резко снижается, особенно при температурах ниже 10 °C.

  • Неправильное хранение — как сухих, так и прессованных дрожжей.

Вскрытые сухие дрожжи хранятся в холодильнике не более 7 дней или в морозильной камере.

Советы для стабильного результата

  • Использовать кухонные весы: точность — залог удачи.

  • Следить за температурой жидкости и воздуха.

  • Не бояться экспериментов, но начинать с проверенных рецептов.

  • Помнить, что дрожжи — не враги, а надёжные союзники на кухне.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Объединяет около 1500 видов, относящихся к отделам Ascomycota и иногда Basidiomycota.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Депутат Соболев: переговоры в Стамбуле не дали новых результатов
Удивительная разница в ценах на электроэнергию между Чехией и соседями — в чём страна отстаёт
Фосфор и калий продлевают плодоношение брокколи
Жители Тюмени жалуются на шум от лифтов и кафе: как будут решать проблему
Почему похвала учителей стала для Ольги Бузовой главной наградой в школе?
Избыток дрожжей в тесте вызывает перекисание и ухудшает структуру выпечки
Инженеры разработали мягкий датчик для слежения за обезвоживанием в полевых условиях
Эксперт по Китаю Котляров назвал трудности заключения торговой сделки США и КНР
ИИМК РАН датировал артефакты на юго-востоке Финского залива и выстроил хронологию культур
FT: Ермак вмешивался в военные операции и отменял приказы командования ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.